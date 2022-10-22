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На Черкащині в Уманському і частині Звенигородського районів немає світла, - ОВА

електрика,світло,відключення,віялові

У Черкаській області без електроенергії опинилися Уманський і частина Звенигородського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

За його словами, аварійне відключення спричинене російськими ракетними ударами по енергооб'єктах в Кіровоградській області.

"Наші енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Передовсім на об’єктах критичної інфраструктури", -наголосив голова області.

Табурець закликає "тотально екномити електроенергію".

Читайте: Ранкова повітряна тривога в Україні: вибухи у Волинській, Рівненській, Хмельницькій областях. В Одеській, Київській, Черкаській та Чернівецькій працює ППО.

Автор: 

обстріл (28378) електроенергія (6188) Чернігівська область (902)


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22.10.2022 11:39 Відповісти
Нічого,вистоїм.
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22.10.2022 11:48 Відповісти
надо срочно какие-то движухи на фронте. а то у народа дипрессия будет появляться. Военные стоят на места, а русня методично разваливает страну. Новая тактика медленно, но уверенно будет давать результаты
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22.10.2022 11:53 Відповісти
 
 