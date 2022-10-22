На Черкащині в Уманському і частині Звенигородського районів немає світла, - ОВА

У Черкаській області без електроенергії опинилися Уманський і частина Звенигородського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

За його словами, аварійне відключення спричинене російськими ракетними ударами по енергооб'єктах в Кіровоградській області.

"Наші енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Передовсім на об’єктах критичної інфраструктури", -наголосив голова області.

Табурець закликає "тотально екномити електроенергію".

Читайте: Ранкова повітряна тривога в Україні: вибухи у Волинській, Рівненській, Хмельницькій областях. В Одеській, Київській, Черкаській та Чернівецькій працює ППО.