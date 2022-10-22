На Черкащині в Уманському і частині Звенигородського районів немає світла, - ОВА
У Черкаській області без електроенергії опинилися Уманський і частина Звенигородського районів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець.
За його словами, аварійне відключення спричинене російськими ракетними ударами по енергооб'єктах в Кіровоградській області.
"Наші енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Передовсім на об’єктах критичної інфраструктури", -наголосив голова області.
Табурець закликає "тотально екномити електроенергію".
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