У Канаді невідома намагалася зірвати виступ міністра оборони Ананд на підтримку України
Жінка в окулярах та зимовій кепці показувала табличку із закликами проти НАТО та постачання зброї Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Інцидент стався на форумі, присвяченому демократії. Міністр оборони Канади Аніта Ананд розповідала про російське вторгнення та військову допомогу Україні, коли протестувальниця в зимовій кепці та окулярах вийшла в зал і показала табличку, адресовану прем'єр-міністру Джастіну Трюдо та іншим міністрам.
На табличці були заклики проти НАТО та постачання зброї Україні.
"Дякую, що поділилися цим зі мною. Я хочу сказати, що допомога, яку ми надіслали Україні, - це допомога, спрямована на підтримку демократії, суверенітету, яка базується на правилах міжнародного порядку", - сказала Ананд.
Організатори форуму змушені були взяти перерву після того, як протестувальниця відмовилася залишати зал.
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Цей світ здурів...
https://www.youtube.com/watch?v=b74LbIOduSw
Дура дурою.
Є питання лише до охорони заходу яка пропустила таку до зали. Це відома особа там. Вона ж у кожній бочці затичка . Невже її неможна було ідентифікувати прямо на дверях і випхати доки вона не почала шкодити
ДОСИТЬ НА ВОРОГА БЮДЖЕТ ВИТРАЧАТИ
Від носіння окулярів та зимової кепки часом трапляються непередбачувані ускладнення!
А ніхто не забажав перевірити що за фрукт "жінка в окулярах та зимовій кепці" та ще з такою табличкою?
Ти чо торчишь (торчком) десь за межами Московії ...