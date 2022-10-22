У Канаді невідома намагалася зірвати виступ міністра оборони Ананд на підтримку України

Жінка в окулярах та зимовій кепці показувала табличку із закликами проти НАТО та постачання зброї Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Інцидент стався на форумі, присвяченому демократії. Міністр оборони Канади Аніта Ананд розповідала про російське вторгнення та військову допомогу Україні, коли протестувальниця в зимовій кепці та окулярах вийшла в зал і показала табличку, адресовану прем'єр-міністру Джастіну Трюдо та іншим міністрам.

На табличці були заклики проти НАТО та постачання зброї Україні.

"Дякую, що поділилися цим зі мною. Я хочу сказати, що допомога, яку ми надіслали Україні, - це допомога, спрямована на підтримку демократії, суверенітету, яка базується на правилах міжнародного порядку", - сказала Ананд.

Організатори форуму змушені були взяти перерву після того, як протестувальниця відмовилася залишати зал.

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