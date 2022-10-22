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У Канаді невідома намагалася зірвати виступ міністра оборони Ананд на підтримку України

ананд

Жінка в окулярах та зимовій кепці показувала табличку із закликами проти НАТО та постачання зброї Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Інцидент стався на форумі, присвяченому демократії. Міністр оборони Канади Аніта Ананд розповідала про російське вторгнення та військову допомогу Україні, коли протестувальниця в зимовій кепці та окулярах вийшла в зал і показала табличку, адресовану прем'єр-міністру Джастіну Трюдо та іншим міністрам.

На табличці були заклики проти НАТО та постачання зброї Україні.

"Дякую, що поділилися цим зі мною. Я хочу сказати, що допомога, яку ми надіслали Україні, - це допомога, спрямована на підтримку демократії, суверенітету, яка базується на правилах міжнародного порядку", - сказала Ананд.

Організатори форуму змушені були взяти перерву після того, як протестувальниця відмовилася залишати зал.

Читайте: Канада надасть Україні 500 тис. одиниць зимової форми та артилерійські снаряди

Автор: 

Канада (2190) протест (2397) Ананд Аніта (30)


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Топ коментарі
+32
Розлізлась рюззкая чума по світу й гадить! Рашистов треба депортувати усіх назад на Засрашку й хай там седять у своєму лайні.
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22.10.2022 11:50
+24
Кацапня є і в Канаді. Вони і там за россосію.
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22.10.2022 11:47
+24
У Німеччині якась кацапська тьолка постійно хейтила проукраїнські мітинги, приходячи туди із рашистським аквафрешем обурюючи людей. Німецькі журналісти зацікавилися цією персоною, провели розслідування і виявилось, що вона...(сюрприз!).. працює повією!
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22.10.2022 11:50
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Кацапня є і в Канаді. Вони і там за россосію.
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22.10.2022 11:47 Відповісти
Розлізлась рюззкая чума по світу й гадить! Рашистов треба депортувати усіх назад на Засрашку й хай там седять у своєму лайні.
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22.10.2022 11:50 Відповісти
у Джо в роду є цапня? чи звідки такі припущення?
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22.10.2022 11:59 Відповісти
мабуть ти кацапня вчорашня - пшов нах !
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22.10.2022 12:11 Відповісти
Демократія
Підсрачники не застосовуються
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22.10.2022 11:49 Відповісти
А що охоронців чи поліції у Канаді вже нема? Що значить відмовилася?
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22.10.2022 11:49 Відповісти
Не придавайте большого значения. Антивоенные протесты всегда будут. Надо отправить ее с антивоенным плакатом в мацкву. Через два месяца пребывания в рашистском подвале она запишется добровольцем в иностранный легион ЗСУ.
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22.10.2022 11:55 Відповісти
За даними дослідників, з відправлених у грудні 1919 року в Росію на пароплаві "Буфорд" 249 американо-російських комуністів, до кінця 30-х мало хто дожив у СРСР
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22.10.2022 13:01 Відповісти
У Німеччині якась кацапська тьолка постійно хейтила проукраїнські мітинги, приходячи туди із рашистським аквафрешем обурюючи людей. Німецькі журналісти зацікавилися цією персоною, провели розслідування і виявилось, що вона...(сюрприз!).. працює повією!
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22.10.2022 11:50 Відповісти
А чим іще може працювати це бидло, яке любить жити там, де краще, там же любити своє болото і там же срати на стіл господарям.
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22.10.2022 11:53 Відповісти
звати її Юлия Прохорова. в мережі є її фото в трусах і без
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22.10.2022 12:25 Відповісти
невідома - читаємо як баба з балалайкою.
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22.10.2022 11:50 Відповісти
всепланетне русняве сміття повинно бути повернуто до рідної сміттєвої говєні.
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22.10.2022 11:51 Відповісти
За манду і в мухосранск, демократія це не вседозволеність, скільки прав стільки і обов'язків! Хай пошерудять її і побачать звідки полізуть рога і копита свинорахи!🤬
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22.10.2022 11:51 Відповісти
А-ха. Кацапня вилізла на трибуну і її навіть не зігнали, а мусили об'явити перерву поки сама не піде.
Цей світ здурів...
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22.10.2022 11:54 Відповісти
ахаха, у нас кацапня во время войны с 14го года свободно вещало по тв \ ездила к оккупантам покорешиться \ за бабломи и сидела (сидит?) в депутатах\бизнесе и т.п. и даже никто не интересовался, какого, собственно, неужто деревья все вырубили, а за некоторых вообще еще раз проголосовали
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22.10.2022 12:47 Відповісти
Ах, дивные гримасы демократии! А спасибо той тетке не сказали, что она не накакала прямо перед собравшимися
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22.10.2022 11:56 Відповісти
цю теж не подякували так вона й насрала але це москалі а не Канада
https://www.youtube.com/watch?v=b74LbIOduSw
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22.10.2022 19:12 Відповісти
а якшо ця ***** проти НАТО, то чого вона сидить в Канаді???? Може тре вислати іі в краіну, НЕ члена НАТО!! наприклад, Іран, півн. Корею, парашку, або в якусь краіну Африки........... в чому проблема????
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22.10.2022 12:00 Відповісти
Депортувати к.рву
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22.10.2022 12:06 Відповісти
Сон разума рождает чудовищ.
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22.10.2022 12:18 Відповісти
То стара курва Tamara Lorincz. Корисна для ***** ідіотка. Вона вже закликала уряд Канади відмовитися від закупівлі нових винищувачів, вийти з НАТО і скорочувати армію.
Дура дурою.
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22.10.2022 12:19 Відповісти
подивився її профіль. Звичайна міська божевільна з істероїдними рисами характеру що і обумовлює її мега активність. Феміністка, конспірологша і хіпі-анархістка. І Бог зна хто ще.

Є питання лише до охорони заходу яка пропустила таку до зали. Це відома особа там. Вона ж у кожній бочці затичка . Невже її неможна було ідентифікувати прямо на дверях і випхати доки вона не почала шкодити
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22.10.2022 12:37 Відповісти
https://www.balsillieschool.ca/people/tamara-lorincz/
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22.10.2022 12:48 Відповісти
Ця Тамара з Канади часом антиковідною та антиваксерною пропагандою не займалась?
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22.10.2022 15:39 Відповісти
Не маю такої інформації. Вона і так настільки сильно гадить Канаді, що всі давно зрозуміли, що то прокацапська хвойда.
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22.10.2022 22:35 Відповісти
Увольте пророссийського министра Ткаченко . Він НІЧОГО не робить для інформації громадян інших краін ПРО ВІЙНУ В УКРАЇНІ,
ДОСИТЬ НА ВОРОГА БЮДЖЕТ ВИТРАЧАТИ
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22.10.2022 12:22 Відповісти
Жінка в окулярах та зимовій кепці показувала табличку із закликами проти НАТО та постачання зброї Україні

Від носіння окулярів та зимової кепки часом трапляються непередбачувані ускладнення!
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22.10.2022 12:22 Відповісти
Невідома?
А ніхто не забажав перевірити що за фрукт "жінка в окулярах та зимовій кепці" та ще з такою табличкою?
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22.10.2022 12:48 Відповісти
Я усім кажу любителям рюзкага міра --- валіза , заліза(ниця) , ******* (тобто кремлін) ...

Ти чо торчишь (торчком) десь за межами Московії ...
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22.10.2022 12:50 Відповісти
кацапська заготовка-провоуація - зловживання й насмішка над європейською демократією.
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22.10.2022 14:01 Відповісти
Варто Канаді попросити допомоги в Китаю.Там старого комуністичного пенька .по вказівці трохи молодшого китайського прорашистського холуя ,вивели не те що із зали , а із президії
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22.10.2022 14:37 Відповісти
 
 