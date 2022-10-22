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Через ранкові атаки на інфраструктуру "Укренерго" попереджає про обмеження енергопостачання в Києві та 10 областях

електроенергія

Сьогодні, 22 жовтня, рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень зіставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Як зазначається, ремонтні бригади НЕК "Укренерго" розпочнуть відновлення щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань. Спеціалісти "Укренерго" вживають всіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які наразі залишилися без світла.

Також наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками.

Також читайте: Відключення світла в Україні продовжаться, але графіки оптимізують, - "Укренерго"

Нагадаємо, як диспетчери "Укренерго" приймають рішення про тимчасове обмеження споживачів. Це відбувається, коли в регіоні зростає рівень споживання, і при цьому туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування електромереж.

Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи.

Також читайте: Резервні пункти енергії будуть обладнані в кожному населеному пункті України, - Чернишов

Автор: 

обстріл (28378) електроенергія (6188) Укренерго (2691)


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Топ коментарі
+17
Вимикайте марафон.
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22.10.2022 11:56
+12
кацапи готувалися до великої війни ще з часів холодної війни, накопичили заліза і снарядів на роки, а у нас навпаки все продавали і віддавали,і залишилися ні з чим
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22.10.2022 12:09
+8
Зате великобудували дороги.
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22.10.2022 12:12
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30 лет модернизации электросетей ? да ?
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22.10.2022 11:56 Відповісти
Коли розбивають електромережі, то розіб"ють і модернізовані.
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22.10.2022 11:58 Відповісти
Вимикайте марафон.
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22.10.2022 11:56 Відповісти
нажаль кацапи будуть планомірно довбити по енергетиці поки не добьються свого, а у нас на даний момент озброєння щоб повністью закрити небо немає...
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22.10.2022 12:03 Відповісти
Закрити небо і не вийде. Нам стільки ппо не дадуть.Краще би надали ракети ATACMS, для знищення аеродромів і інших баз, на території москальщини. Але нам такі ракети не дають, бо бояться якоїсь ескалації. Це звучить смішно, тому що колись в Європі розміщували Першінги і не боялися ескалації.
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22.10.2022 13:42 Відповісти
Бо цивілізанти виродились у сцикунів. НАТО, яке було створене (!) для протистояння Совку, сциться паРаші.
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22.10.2022 14:30 Відповісти
бачу-проблема в тому,що кацапи готувались десятирiччями до цiэi вiйни,а Украiнi зараз приходиться перебудовуватись по ходу.
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22.10.2022 12:06 Відповісти
кацапи готувалися до великої війни ще з часів холодної війни, накопичили заліза і снарядів на роки, а у нас навпаки все продавали і віддавали,і залишилися ні з чим
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22.10.2022 12:09 Відповісти
Зате великобудували дороги.
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22.10.2022 12:12 Відповісти
великобудували на протязі усіх років незалежності, на початку 1991 року Україна була набагато економічно і військово потужнішою наприклад за Польщу,поляки в Україну в прикордонні українські неселені пункти їздили за товарами і продуктами, а тепер ми від поляків відстаємо на десятиліття,а після війни будемо відставати взагалі на багато років, за всі роки незалежності у насвсе просрали,розікрали і віддали
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22.10.2022 12:15 Відповісти
Скільки років у нас в Раді сиділи зрадники-камуняки? Їх же хтось обирав туди. Отож.
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22.10.2022 12:19 Відповісти
Как будто сейчас не коммуняки. Гетьманцев коммунист и все вот эти молодые коммунисты-депутаты они коммунисты. В начале войны на УП читал ряд статей депутатов наших, которые рассказывали о постройке в Украине социализма. В очередной раз.
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22.10.2022 12:25 Відповісти
А хіба тільки комуняки? Риговоняли ,потім зажоппоблоки всякі -різні,навіть зараз якесь одоробло під назвою за життя та мир швендається по ВРУ і робить свою чорну справу (т.з.Богуслаєви наприклад і вся камадрілья в повному складі,яка "перевзулась" після заборони опзж і як щурі поховались в інших "дружніх" блоках,так ще й перейменували свій "зажопподрищенський" блок ,але вони ті ж самі коллаборанти та манкурти,тільки під іншою вивіскою.Все одно ,що перейменувати вбиральню(туалет) в готель,суть лишається риговоняльна...
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23.10.2022 15:09 Відповісти
серьезно? а бюджет 2023 ты видел? там бюджет мирной страны, опять куча бабла на дороги....
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22.10.2022 13:42 Відповісти
Гроші йдуть від сша та європи, організовуйте часткову компенсацію тим хто самостійно стає енергонезалежним, нам потрібно щоб люди купували з європи сонячні електростанції і ставали самодостатніми. Немає грошей - говоріть з союзниками, таку ініціативу вони підтримають, головне не вмикати режим "прое*али".
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22.10.2022 12:47 Відповісти
Все кто угодно,лишь бы не Порошенко, хрюкала курица 🐔*********...
Украину бомбит путлер по прямой наводке этой курицы ..именно в ее программе впервые было сказано об уничтожении украинских энергосетей...
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22.10.2022 13:02 Відповісти
Давно було пора енергокомпаніям ДТЕК та Укренерго потратитись на купівлю/виготовлення залізобетонних ковпаків над розподільчими і електро-підстанціями, а ніж ремонтувати ушкодженні внаслідок ракетних ударів чи купувати нові з наступним встановленням взамін знищених.
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22.10.2022 14:35 Відповісти
Не вмикайте зелений телемарафон, буде велика економія електроенергії, та і голова буде свіжіша і буде краще працювати...
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23.10.2022 10:15 Відповісти
«Веерные отключения» - это как и все в нашей стране при этой власти. Отключать свет на 7 часов ( 2 раза в день) «терпилам», чтобы электричество было у «блатных».

Кстати, что там с «веерными отключениями» на Банковой, Крещатике, в Конче-Заспе и в Козине? (с)
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23.10.2022 13:54 Відповісти
В иркутске разбилась еще одна сушка....
Яка сумна новина....
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23.10.2022 16:26 Відповісти
 
 