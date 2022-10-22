Через ранкові атаки на інфраструктуру "Укренерго" попереджає про обмеження енергопостачання в Києві та 10 областях
Сьогодні, 22 жовтня, рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень зіставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Укренерго".
Як зазначається, ремонтні бригади НЕК "Укренерго" розпочнуть відновлення щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань. Спеціалісти "Укренерго" вживають всіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які наразі залишилися без світла.
Також наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками.
Нагадаємо, як диспетчери "Укренерго" приймають рішення про тимчасове обмеження споживачів. Це відбувається, коли в регіоні зростає рівень споживання, і при цьому туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування електромереж.
Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи.
Будь ласка, зачекайте...
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Украину бомбит путлер по прямой наводке этой курицы ..именно в ее программе впервые было сказано об уничтожении украинских энергосетей...
Кстати, что там с «веерными отключениями» на Банковой, Крещатике, в Конче-Заспе и в Козине? (с)
Яка сумна новина....