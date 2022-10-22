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Бербок і Ламбрехт вимагають передбачити у бюджеті Німеччини на наступний рік €2,2 млрд на допомогу Україні

бербок,ламбрехт

Два міністри уряду Олафа Шольца вимагають збільшення фінансування військової підтримки України. Йдеться про проєкт бюджету на наступний рік.

Міністр оборони Крістін Ламбрехт і міністр закордонних справ Анналена Бербок закликають виділити на військову підтримку України значно більше за передбачене проєктом бюджету Німеччини на наступний рік наразі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

Обидві посадовиці в листі до міністра фінансів Крістіана Лінднера вимагали передбачити замість 697 мільйонів євро, запланованих на 2023 рік, 2,2 мільярда євро.

Ламбрехт і Бербок також вимагають від своїх колег у кабінеті збільшити раніше запланований дозвіл на зобов’язання зі 100 мільйонів євро до 1 мільярда євро. Такий дозвіл дає змогу брати юридичні зобов’язання щодо здійснення витрат у наступні роки.

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Попередні кошториси бюджету скоротили б "простір для маневру до політично невиправданого мінімуму", попереджають Ламбрехт і Бербок у листі. "Здатність федерального уряду діяти з точки зору зовнішньої політики та політики безпеки, а також його міжнародна репутація в цьому конфлікті також залежать від того, чи належним чином оформлено дозвіл", - пишуть міністри.

Потрібне значне збільшення, щоб федеральний уряд виконав свої обіцянки щодо продовження масштабної підтримки України, йдеться у листі. "Саме цього очікують союзники та партнери". Приклад України показує, наскільки ефективно та швидко федеральний уряд може допомогти з ініціативою модернізації, якщо це необхідно. "Таким чином Німеччина може конкретно й помітно взяти на себе відповідальність, яку очікують від нас наші міжнародні партнери, водночас захищаючи свої власні стратегічні інтереси".

Автор: 

Німеччина (7345) Анналена Бербок (456) Ламбрехт Крістін (57)


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22.10.2022 12:55 Відповісти
Україна це 5 елемент, пам'ятайте "спасителі європейських демократичних цінностей"...
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22.10.2022 12:56 Відповісти
Щось у лісі здохло, чи німців дійсно клюнув у сраку смажений півник, що вони так прискорилися у своїй допомозі Україні.
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22.10.2022 12:57 Відповісти
поменшало смердючого рашиського газу і результат одразу на лицях німецьких політиків
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22.10.2022 13:01 Відповісти
Молодці! Незважаючи на то що во владі у нас злодії.
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22.10.2022 13:00 Відповісти
Дякуємо, але це половина місячної потреби...
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22.10.2022 16:44 Відповісти
 
 