Бербок і Ламбрехт вимагають передбачити у бюджеті Німеччини на наступний рік €2,2 млрд на допомогу Україні

Два міністри уряду Олафа Шольца вимагають збільшення фінансування військової підтримки України. Йдеться про проєкт бюджету на наступний рік.

Міністр оборони Крістін Ламбрехт і міністр закордонних справ Анналена Бербок закликають виділити на військову підтримку України значно більше за передбачене проєктом бюджету Німеччини на наступний рік наразі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

Обидві посадовиці в листі до міністра фінансів Крістіана Лінднера вимагали передбачити замість 697 мільйонів євро, запланованих на 2023 рік, 2,2 мільярда євро.

Ламбрехт і Бербок також вимагають від своїх колег у кабінеті збільшити раніше запланований дозвіл на зобов’язання зі 100 мільйонів євро до 1 мільярда євро. Такий дозвіл дає змогу брати юридичні зобов’язання щодо здійснення витрат у наступні роки.

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Попередні кошториси бюджету скоротили б "простір для маневру до політично невиправданого мінімуму", попереджають Ламбрехт і Бербок у листі. "Здатність федерального уряду діяти з точки зору зовнішньої політики та політики безпеки, а також його міжнародна репутація в цьому конфлікті також залежать від того, чи належним чином оформлено дозвіл", - пишуть міністри.

Потрібне значне збільшення, щоб федеральний уряд виконав свої обіцянки щодо продовження масштабної підтримки України, йдеться у листі. "Саме цього очікують союзники та партнери". Приклад України показує, наскільки ефективно та швидко федеральний уряд може допомогти з ініціативою модернізації, якщо це необхідно. "Таким чином Німеччина може конкретно й помітно взяти на себе відповідальність, яку очікують від нас наші міжнародні партнери, водночас захищаючи свої власні стратегічні інтереси".