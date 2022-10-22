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Новини Війна
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В Ірані засудили заклик ООН до розслідування використання дронів-камікадзе в Україні

безпілотник,герань,шахед

МЗС Ірану рішуче засудило вимогу Німеччини, Франції та Великобританії розслідувати постачання Тегераном безпілотників до Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Уряд Ісламської республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси і забезпечити права благородного іранського народу, залишає за собою право відповісти на будь-які безвідповідальні дії. Він без вагань захищатиме інтереси іранського народу", - йдеться у заяві речника міністерства 22 жовтня.

Нагадаємо, 21 жовтня Велика Британія, Франція та Німеччина закликали ООН розслідувати звинувачення у використанні Росією безпілотників іранського походження для нападу на Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили 10 іранських інструкторів, які навчали росіян користуватися дронами-камікадзе, - ізраїльські ЗМІ

Автор: 

безпілотник (4138) Іран (2023) ООН (3344) дрони (4668)


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Топ коментарі
+23
Йдіть нах#й. Ніхто вас і питати не буде, розслідувати чи ні...
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22.10.2022 13:05
+14
интересно девки пляшут, рашка и ирашка
и поют в один голос
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22.10.2022 13:03
+12
Інтереси "благородного" іранського народу полягають у знищенні цивільної і енергетичної структури України? Поц у рушнику на порожній голові спитав у демонстрантів, які пробують знести його режим і які і є тим іранським народом?
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22.10.2022 13:11
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интересно девки пляшут, рашка и ирашка
и поют в один голос
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22.10.2022 13:03 Відповісти
герань-тегерань
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22.10.2022 13:12 Відповісти
иранцы и как будете защищатыся назло всем скушаете кусок сала..мм как вкусно
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22.10.2022 13:19 Відповісти
Йдіть нах#й. Ніхто вас і питати не буде, розслідувати чи ні...
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22.10.2022 13:05 Відповісти
Благородні теророисти що кацапи які б'ють ракетами по цивільних що їх друзі які їм в цьому допомагають
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22.10.2022 13:11 Відповісти
Інтереси "благородного" іранського народу полягають у знищенні цивільної і енергетичної структури України? Поц у рушнику на порожній голові спитав у демонстрантів, які пробують знести його режим і які і є тим іранським народом?
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22.10.2022 13:11 Відповісти
Ну це вопше.
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22.10.2022 13:12 Відповісти
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22.10.2022 14:16 Відповісти
"... благородного іранського народу...." Вже абсурд.🤦
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22.10.2022 13:12 Відповісти
А Ви як себе уявляли "істот" , які коли захопили владу заборонили : шахи , спортивні змагання , європейський одяг ?!
Які забили до смерті молоду персіанку (до речі теж поміркованно релегійну) , що вона одягнула верхю частину традиційного вбрання з трохи скороченними рукавами де трохи можно побачити запястття рук ...
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22.10.2022 13:22 Відповісти
ще згадайте, що ви колишні перси...
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22.10.2022 13:14 Відповісти
Хто скаже , що "бісноваті мули" не є критичними ідійотами , той анічого не розуміє в психіатрії .
Бо навіть московія до 24 лютого виглядала з MH17 більш солідно ... Вони не засуджували наміри розслідування й навіть пропонували своїх "експьордів в ООНівскі комісії ... московити чекали висновків , що їх заперечувати .
А в мулів така нетерплячка , що вони "засудили" навіть намірі щось розслідувати .

Тобто присліввя про шахрая , на якому капелюх навіть горить дуже про цей випадок .
Розслідування йще не почалося а "скажені мули" вже написали "явку із повинною" ...
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22.10.2022 13:16 Відповісти
Та аятолли, виявляється, конкретні шізіки
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22.10.2022 13:20 Відповісти
На воре шапка горит. Преступник категорически против чтобы расследовали преступление.
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22.10.2022 13:20 Відповісти
Середньовічні дервіши разом з орками мезозойського періоду як пов'язані у спільному злочині особи одностайні у недопущенні слідства по своїх антилюдських справах.
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22.10.2022 13:26 Відповісти
А не пойдет ли Иран на йух, сучье вымя!!!!!
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22.10.2022 13:27 Відповісти
Дупоголовий, стільки скільки нам допомагають ще ніколи нікому не допомагали.
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22.10.2022 13:32 Відповісти
Можливо Великобританії так і допомагають.
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22.10.2022 13:46 Відповісти
На злодії шапка горить!
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22.10.2022 13:30 Відповісти
"...права благородного іранського народу..." І де ж ця довбана "благородність"?
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22.10.2022 13:31 Відповісти
Іранці терористи і точка ))
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22.10.2022 13:43 Відповісти
Або "цивілізований світ" дасть рішучий бій цим валянкам, або валянки знищать "цивілізований світ".
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22.10.2022 13:45 Відповісти
Бродаті уйо..и. Горітимете в пеклі.
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22.10.2022 13:47 Відповісти
Нах...-це туди пєтухи бородаті.
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22.10.2022 13:48 Відповісти
Запрещать расследовать преступление, которое сам совершил. Интересно девки пляшут. Проблема адекватных людей в том, что они считают даже такое дерьмо, как хрюске и тд могут быть адекватными. Надо только поговорить. Нет, с такими говорить бесполезно. Разговоры они считают за слабость. Их надо бить. Бить так, чтобы сцались через поколения.
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22.10.2022 14:00 Відповісти
хто там поближче кинте в іранське посольство свинячу голову а посла обмажте свинячим лайном та смальцем
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22.10.2022 14:04 Відповісти
Не все мусульмане террористы но все "террористы - мусульмане"....(с)
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22.10.2022 14:04 Відповісти
раз іранські іпанати засудили розслідувати постачання Німеччини, Франції та Великобританії Тегераном безпілотників до Росії,це вже є доказом того,що свої дрони іранські 3,14тарки поставляють.Якщо б не поставляли, то чого їм боятися розслідування
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22.10.2022 14:12 Відповісти

Пора вже міняти форму одежі іранським жінкам на підходящу моменту.
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22.10.2022 14:19 Відповісти
Який дрон змогла створити держава-терорист?Тільки дрон-терорист,ефективний в районах масової міської забудови - на фронті н-він "нє катіт".
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22.10.2022 14:21 Відповісти
так і є - дорон-терорист. влучніше і не назвати
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22.10.2022 16:27 Відповісти
А що, тепер треба питати злочинця, чи можна розслідувати його злочин??
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22.10.2022 14:35 Відповісти
Там писали, що ліквідували декількох інструкторів. Так от, якщо тіла залишилися - привезіть прямо на засідання ООН, щоб тому, кому вже давно повилазило або тому, хто думає, що скрізь дурники, мову відняло від аргументів раз і назавжди!!!
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22.10.2022 14:38 Відповісти
терористична республіка іран
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22.10.2022 15:33 Відповісти
ти диви , кляті терористи ще й пручаються. Вже сиділи б і мовчали. А ще краще, включили голову і зупинилися сваритися зі всім світом
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22.10.2022 16:26 Відповісти
то ж казали що ніхто нічого не поставляє,
а тепер он як занервували через розслідування
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22.10.2022 21:27 Відповісти
 
 