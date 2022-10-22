В Ірані засудили заклик ООН до розслідування використання дронів-камікадзе в Україні

МЗС Ірану рішуче засудило вимогу Німеччини, Франції та Великобританії розслідувати постачання Тегераном безпілотників до Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Уряд Ісламської республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси і забезпечити права благородного іранського народу, залишає за собою право відповісти на будь-які безвідповідальні дії. Він без вагань захищатиме інтереси іранського народу", - йдеться у заяві речника міністерства 22 жовтня.

Нагадаємо, 21 жовтня Велика Британія, Франція та Німеччина закликали ООН розслідувати звинувачення у використанні Росією безпілотників іранського походження для нападу на Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили 10 іранських інструкторів, які навчали росіян користуватися дронами-камікадзе, - ізраїльські ЗМІ