В Ірані засудили заклик ООН до розслідування використання дронів-камікадзе в Україні
МЗС Ірану рішуче засудило вимогу Німеччини, Франції та Великобританії розслідувати постачання Тегераном безпілотників до Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Уряд Ісламської республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси і забезпечити права благородного іранського народу, залишає за собою право відповісти на будь-які безвідповідальні дії. Він без вагань захищатиме інтереси іранського народу", - йдеться у заяві речника міністерства 22 жовтня.
Нагадаємо, 21 жовтня Велика Британія, Франція та Німеччина закликали ООН розслідувати звинувачення у використанні Росією безпілотників іранського походження для нападу на Україну.
Топ коментарі
+23 Mykola Trofimenko #538463
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+14 Алекс Мышкевич
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+12 Rostyslav Komarnytsky
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и поют в один голос
Які забили до смерті молоду персіанку (до речі теж поміркованно релегійну) , що вона одягнула верхю частину традиційного вбрання з трохи скороченними рукавами де трохи можно побачити запястття рук ...
Бо навіть московія до 24 лютого виглядала з MH17 більш солідно ... Вони не засуджували наміри розслідування й навіть пропонували своїх "експьордів в ООНівскі комісії ... московити чекали висновків , що їх заперечувати .
А в мулів така нетерплячка , що вони "засудили" навіть намірі щось розслідувати .
Тобто присліввя про шахрая , на якому капелюх навіть горить дуже про цей випадок .
Розслідування йще не почалося а "скажені мули" вже написали "явку із повинною" ...
Пора вже міняти форму одежі іранським жінкам на підходящу моменту.
а тепер он як занервували через розслідування