Кулеба про масований ракетний обстріл України: Не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО

Глава МЗС Дмитро Кулеба після чергового удару РФ по об’єктах інфраструктури закликав країни Заходу жодної хвилини не зволікати з наданням Україні засобів протиповітряної оборони.

Про це він написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Субота в Україні розпочалася шквалом російських ракет, спрямованих на об'єкти критичної цивільної інфраструктури. Частину з них ми перехопили, інші уразили цілі. Протиповітряна оборона рятує життя. Не повинно бути жодної хвилини зволікання в столицях з ухваленням рішення про системи протиповітряної оборони для України", - написав Кулеба.

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