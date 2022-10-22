УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3587 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 282 61

Кулеба про масований ракетний обстріл України: Не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба після чергового удару РФ по об’єктах інфраструктури закликав країни Заходу жодної хвилини не зволікати з наданням Україні засобів протиповітряної оборони.

Про це він написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Субота в Україні розпочалася шквалом російських ракет, спрямованих на об'єкти критичної цивільної інфраструктури. Частину з них ми перехопили, інші уразили цілі. Протиповітряна оборона рятує життя. Не повинно бути жодної хвилини зволікання в столицях з ухваленням рішення про системи протиповітряної оборони для України", - написав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська ППО вже збиває близько 60% ворожих повітряних цілей, - Резніков

Автор: 

обстріл (28378) ППО (3176) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
а може все таки асфальт покладемо?
показати весь коментар
22.10.2022 13:09
+9
Ви там нишком робіть Грім і Сапсан. ППО лише тимчасове рішення.
показати весь коментар
22.10.2022 13:07
+8
Зброя потрібна зараз, а не після перемоги. Бо без зброї не буде ані нації, ані перемоги.
показати весь коментар
22.10.2022 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви там нишком робіть Грім і Сапсан. ППО лише тимчасове рішення.
показати весь коментар
22.10.2022 13:07 Відповісти
З три роки можна було наклепати дофіга.
показати весь коментар
22.10.2022 13:19 Відповісти
А за 8 ще більше !
показати весь коментар
22.10.2022 14:55 Відповісти
можна і за місяць наклепати з допомогою партнерів але мабудь не на часі
показати весь коментар
22.10.2022 15:37 Відповісти
кому жто надо было? выборцям не нужно нет не с этим населением
показати весь коментар
22.10.2022 16:28 Відповісти
а може все таки асфальт покладемо?
показати весь коментар
22.10.2022 13:09 Відповісти
Згадай 19 рік і не скигли.
показати весь коментар
22.10.2022 13:25 Відповісти
Хуже Нє будєт хтось ляпав. Не пам'ятаєте
показати весь коментар
22.10.2022 13:15 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2022 13:21 Відповісти
Хоть поржем ! Наржались уже или еще нет ?
показати весь коментар
22.10.2022 15:43 Відповісти
Нам не потрібна зброя !
Давайте краще нову "дорожну-техніку" і побільше бітуму .
показати весь коментар
22.10.2022 13:16 Відповісти
Треба нову дорогу до Таганрога, ні, хоча б до Миколаіва але нову щоб танки могла витримати !
показати весь коментар
22.10.2022 14:57 Відповісти
В 20 столітті світу було похер коли мільони українців нищили за допомогою голоду.
Теперь в 21 столітті історія повторюється і Заходу на чолі з сцикливою потворою Бідоном теж нема діла до геноциду від гуманітарної катастрофи в Україні.
показати весь коментар
22.10.2022 13:23 Відповісти
Коли українці стануть нацією, тоді у них буде зброя. А тому військові не мають жувати соплі після перемоги.
показати весь коментар
22.10.2022 13:29 Відповісти
Зброя потрібна зараз, а не після перемоги. Бо без зброї не буде ані нації, ані перемоги.
показати весь коментар
22.10.2022 13:38 Відповісти
І навіщо нам зброя коли у нас асфальта вдосталь .
показати весь коментар
22.10.2022 15:45 Відповісти
" Хоть поржем ! " Ще не наржались ?
показати весь коментар
22.10.2022 16:01 Відповісти
Після перемоги треба вигнати цю блазенську зелень з владних кабінетів. І провітрити приміщення.
показати весь коментар
22.10.2022 16:08 Відповісти
Добра позиція, питання: який модус операнді для відродження нації?
показати весь коментар
22.10.2022 16:13 Відповісти
почему американцы должны давать зброю тебе кацапскому боту?
показати весь коментар
22.10.2022 16:30 Відповісти
Чому ти такий дебіл?
показати весь коментар
22.10.2022 20:45 Відповісти
потому что ты тупой зелебот кацапский - "какая разнiца"
показати весь коментар
23.10.2022 15:10 Відповісти
Добре що ти осознаєш себе дебілом.
показати весь коментар
23.10.2022 17:13 Відповісти
я осознаю что ты зашкварился зелебот кремлевский и тебе больше не будут платить за твои тупые высеры
показати весь коментар
23.10.2022 17:20 Відповісти
А українцям до того є діло? Коли їх попереджали про наслідки їх бездумного вибору, коли закликали "думати"?
В 19-му особисто спостерігав сотні радостних ліц, які аж сіяли, вкинувши папірець " в урну". Хоть поржом, казали вони... Як думаєш, мають вони після цього звинувачувати захід в своїй нікчемності?
показати весь коментар
22.10.2022 13:57 Відповісти
І що було би, якби українці вибрали одне чмо замість іншого? Немов би оті 5 років Петі були роками коли текли молочні ріки та кисельні береги.
показати весь коментар
22.10.2022 14:03 Відповісти
То хто ж той месія?
показати весь коментар
22.10.2022 14:30 Відповісти
тупой зелебот - приПорошенко не было столько тысяч убитых украинцев и разрушенных городов - а такие как ты подлецы сидели на диване или в ресторанах и заливали что "мы устали ат вайны"
показати весь коментар
23.10.2022 17:30 Відповісти
Откуда ты знаешь что было бы при Пидрошенко, порохатая подсвинота?
показати весь коментар
23.10.2022 20:05 Відповісти
я знаю потому что не тупой как ты кацап недорезанный - потому что Порошенко был лучшим президентом Украины за всю историю
он спас жизни тысяч людей сохранил от разрушения города - выиграл время для подготовки Украинской Армии что-бы епашить твоих зеленомордых кацапов..
показати весь коментар
23.10.2022 22:02 Відповісти
Та ты реально конченное существо.
показати весь коментар
23.10.2022 22:15 Відповісти
да - я кончаю таких как ты кацапских ублюдков на цензоре
показати весь коментар
23.10.2022 22:16 Відповісти
Конченный.
показати весь коментар
23.10.2022 23:06 Відповісти
кацап-зелебот - это диагноз
показати весь коментар
23.10.2022 23:55 Відповісти
Кацап-пороходрочер - приговор.
показати весь коментар
24.10.2022 00:22 Відповісти
если ты против Пороха значит ты кремлебот и путинский членосос
так что отвянь гнида зеленая
показати весь коментар
24.10.2022 00:28 Відповісти
Если ты за Свинороха, то у тебя нет половины мозга.
показати весь коментар
24.10.2022 00:32 Відповісти
конечно Порошенко лучше в тысячу раз чем ваш оманский члено-грай
а тебе кацап не долго осталось всех вас запакуем в пакеты и без унитазов
показати весь коментар
24.10.2022 02:37 Відповісти
хоть поржом никто не говорил это тупо сетевой мэм - но то что народ после 2914 года отупел от жира и мертвечуковского зомбоящика очевидно
показати весь коментар
22.10.2022 16:32 Відповісти
Мабуть так... але нам від цього не ліпше. Та навіть якщо республіканці виграють вибори, мабуть теж краще не стане.
Аби не гірше.
показати весь коментар
22.10.2022 14:14 Відповісти
не трынди кацап недорезанный - Байден твоему ботоксу загнал по самые гланды
показати весь коментар
22.10.2022 16:29 Відповісти
Авжеж, зволікання не повинно бути! Так як з будівництвом асфальту! Чума зелена , стільки часу просрали , а тепер весь світ їм щось винен. Вибрали на свою голову! Що73%, смішно
показати весь коментар
22.10.2022 13:55 Відповісти
У вересні в США Кулєбі з "козирним агентом" , американські війскові вуйки,котрі все знають , сказали-"Ну що хлопці,прийшов час копати траншеї" На що дуже скоро ,після повернення , "зе не лохи", хором почали виття-"де-хто із Західних партнерів розганяє паніку,щоб погіршити фінансово- економічний стан України"
показати весь коментар
22.10.2022 14:06 Відповісти
‼️‼️‼️ УКРАЇНІ ПОТРІБНО ЛОБІЮВАТИ «БЕЗПОЛІТНУ ЗОНУ»
показати весь коментар
22.10.2022 14:07 Відповісти
Вісім років війни не треба було, а зараз ППО подавай ! Ні продовжуйте доргі будувати !
показати весь коментар
22.10.2022 14:54 Відповісти
Ех. Ну якщо партнери і далі будуть страдати фігнею, то треба на них класти *** і починати проводити аналогічні атаки по росіянах із максимальною утилізацією скоторусів.

Вони мають сидіти без електрики, води, газу і навіть без їжі по аналогії як вони бомбили наші елеватори та агросклади так ми маємо знищити чи отравити всі їх запаси, умертвити всю їх худобу та нанести ще деякі превентивні удари по аналогії з тим що росіяни лиш планують зробити проти українців. І все це має в обов'язковому порядку спричинити самий масовий мор скоторусів який тільки можна зробити - рф має вимерти, бо нас вони не жаліють зараз і не пожаліють потім.

Все решта очікування чуда, ленд-ліза, допомоги партнерів це гра в інтересах рф.

P.S. Якщо влада та армія України не прикриє відеокамерами та іншими сенсорами, ракетним ППО та зенітками до зими всі ГАЕС, газові сховища, труби та інше, то зимою знову все повториться і мудрі люди знову будуть казати "а ми ж говорили що треба було робити", а ідіоти як завжди розказуватимуть що це ой яка велика несподіванка, як зараз є із мопедами.
показати весь коментар
22.10.2022 15:32 Відповісти
а-га языком будешь пулять по рашке - зачем бред всякий писать?
показати весь коментар
22.10.2022 16:35 Відповісти
Як там Кримський міст?

Скільки ж вас сюди налазить...
показати весь коментар
23.10.2022 16:33 Відповісти
так выгляни в окно и посмотри - тебе лучше знать
показати весь коментар
23.10.2022 17:08 Відповісти
ага.. вы ***** торговали восемь месяцев, а теперь условная Испания должна сделать что-то аж бегом
показати весь коментар
22.10.2022 16:28 Відповісти
 
 