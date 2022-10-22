Кулеба про масований ракетний обстріл України: Не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО
Глава МЗС Дмитро Кулеба після чергового удару РФ по об’єктах інфраструктури закликав країни Заходу жодної хвилини не зволікати з наданням Україні засобів протиповітряної оборони.
Про це він написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Субота в Україні розпочалася шквалом російських ракет, спрямованих на об'єкти критичної цивільної інфраструктури. Частину з них ми перехопили, інші уразили цілі. Протиповітряна оборона рятує життя. Не повинно бути жодної хвилини зволікання в столицях з ухваленням рішення про системи протиповітряної оборони для України", - написав Кулеба.
Топ коментарі
+14 Віталій Маркович
показати весь коментар22.10.2022 13:09
+9 drowsy_cat
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+8 Валерiй Осадчий
показати весь коментар22.10.2022 13:38
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Давайте краще нову "дорожну-техніку" і побільше бітуму .
Теперь в 21 столітті історія повторюється і Заходу на чолі з сцикливою потворою Бідоном теж нема діла до геноциду від гуманітарної катастрофи в Україні.
В 19-му особисто спостерігав сотні радостних ліц, які аж сіяли, вкинувши папірець " в урну". Хоть поржом, казали вони... Як думаєш, мають вони після цього звинувачувати захід в своїй нікчемності?
он спас жизни тысяч людей сохранил от разрушения города - выиграл время для подготовки Украинской Армии что-бы епашить твоих зеленомордых кацапов..
так что отвянь гнида зеленая
а тебе кацап не долго осталось всех вас запакуем в пакеты и без унитазов
Аби не гірше.
Вони мають сидіти без електрики, води, газу і навіть без їжі по аналогії як вони бомбили наші елеватори та агросклади так ми маємо знищити чи отравити всі їх запаси, умертвити всю їх худобу та нанести ще деякі превентивні удари по аналогії з тим що росіяни лиш планують зробити проти українців. І все це має в обов'язковому порядку спричинити самий масовий мор скоторусів який тільки можна зробити - рф має вимерти, бо нас вони не жаліють зараз і не пожаліють потім.
Все решта очікування чуда, ленд-ліза, допомоги партнерів це гра в інтересах рф.
P.S. Якщо влада та армія України не прикриє відеокамерами та іншими сенсорами, ракетним ППО та зенітками до зими всі ГАЕС, газові сховища, труби та інше, то зимою знову все повториться і мудрі люди знову будуть казати "а ми ж говорили що треба було робити", а ідіоти як завжди розказуватимуть що це ой яка велика несподіванка, як зараз є із мопедами.
Скільки ж вас сюди налазить...