Влада Ковеля попередила мешканців про можливу тривалу відсутність світла в житловому секторі

Унаслідок кількох прильотів на Волині пошкоджено енергооб’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка у Facebook.

Після ворожої атаки на Волинську область у місті Ковель триває робота над відновленням електропостачання на об'єктах критичної інфраструктури, але житловий сектор може на декілька днів залишитися без світла.

"З хорошого. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих! (...) Ппрацюємо над відновленням електропостачання на об'єктах критичної інфраструктури. Але мушу попередити, що житловий сектор, можливо, декілька днів буде без світла", - написав він.

Також він зазначив, що у зв'язку з відсутністю електропостачання у місті не працюватимуть заклади освіти: школи та дитсадки.

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Також мер Ковеля вказав, що у жителів міста з 14:00 до 15:00 буде можливість запастись водою. "Також прохання тимчасово обмежити користування каналізацією", - додав посадовець.

Нагадаємо, Волинську область сьогодні двічі атакували російські війська, був повторний приліт по енергооб’єкту.