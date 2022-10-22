Прикордонні населенні пункти Сумської області 40 разів обстріляли з території РФ

Окупанти з території Росії обстріляли прикордонні населені пункти на Сумщині з "Граду". Зафіксовано 40 обстрілів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

"З 11:20 до 11:35 спостерігачі зафіксували 40 приходів, ймовірно з РСЗВ БМ-21 "Град": 20 в районі населеного пункту Старікове та ще 20 прильотів в районі Черневого. Втрат серед особового складу та техніки нема. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Також в ОК "Північ" повідомили про обстріл населеного пункту Гудове з міномета.

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