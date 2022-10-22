Окупанти змушують жителів Херсона негайно залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра

Окупаційна влада Херсона закликає мешканців негайно покинути місто нібито через напружену ситуацію на фронті й переправитися на лівий берег Дніпра.

Цей заклик розмістила на своєму телеграм-каналі окупаційна "адміністрація Херсонської області", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі мирні мешканці Херсона мають негайно залишити місто. Мирні мешканці Херсона та всі підрозділі й міністерства цивільної адміністрації повинні сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Окупанти пояснюють заклик напруженою ситуацією на фронті, небезпекою обстрілів міста та "загрозою терористичних атак".

Так звана "адміністрація" повідомляє про відправлення річкових катерів з Херсона до міста Олешки на Херсонщині.

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Також окупаційна "влада" наказала людям взяти з собою документи, гроші, цінні речі та одяг.