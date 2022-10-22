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Новини Окуповані території Війна
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Окупанти змушують жителів Херсона негайно залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Окупаційна влада Херсона закликає мешканців негайно покинути місто нібито через напружену ситуацію на фронті й переправитися на лівий берег Дніпра.

Цей заклик розмістила на своєму телеграм-каналі окупаційна "адміністрація Херсонської області", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі мирні мешканці Херсона мають негайно залишити місто. Мирні мешканці Херсона та всі підрозділі й міністерства цивільної адміністрації повинні сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Окупанти пояснюють заклик напруженою ситуацією на фронті, небезпекою обстрілів міста та "загрозою терористичних атак".

Так звана "адміністрація" повідомляє про відправлення річкових катерів з Херсона до міста Олешки на Херсонщині.

Також читайте: Значна частина населення залишила Херсон, ворог готує місто до вуличних боїв, - Генштаб

Також окупаційна "влада" наказала людям взяти з собою документи, гроші, цінні речі та одяг.

Автор: 

окупація (6683) Херсон (3344)


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Топ коментарі
+18
Фашисты в концлагеря людей тоже так же сгоняли-с ценными вещами,документами,деньгами.
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22.10.2022 14:47
+13
це геноцид. на московii не тiльки "крємлєвскiє башнi", а народ - п#д#рас.
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22.10.2022 14:51
+10
Зрозуміло чому: щоби збільшити кількість людських жертв від ймовірного підриву рашистами дамби Каховської ГЕС й затоплення лівого берега Дніпра.
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22.10.2022 14:46
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Зрозуміло чому: щоби збільшити кількість людських жертв від ймовірного підриву рашистами дамби Каховської ГЕС й затоплення лівого берега Дніпра.
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22.10.2022 14:46 Відповісти
Ні. Їх не розміщають у зоні затоплення.
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22.10.2022 14:49 Відповісти
Ви впевнені в цьому?
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22.10.2022 14:54 Відповісти
100%, їх вивозять далі. Тих що евакуювалось до 10% з наявного населення. В основному колаборанти (і невелика частина тих хто вирішив перечекати в будинках на лівому березі.
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22.10.2022 15:07 Відповісти
то колаборантів подалі - всіх інших касапи залюбки вб`ють і будуть кричати, що "эта сделали "хах-ли"
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22.10.2022 15:14 Відповісти
Ми обговорили варіант з ГЕС. Це не для того.
А стосовно ситуації взагалі, поки що тільки здогадки..
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22.10.2022 15:22 Відповісти
Вам Snart мабуть невідомо, що ВЕСЬ Херсон лише на правому березі Дніпра, тому про заселення якихось будинків на лівому березі НЕ МОЖЕ ЙТИ МОВА, як зовсім не повідомляється куди саме пропонують окупанти переселятися. Але те, що це ніяка не евакуація, а депортація, що відомо з особистих повідомлень мешканців Херсону яким погрожують за відмову покидати житло, але не дивлячись на це більшість посилає колаборантів та їх господарів подалі!!!
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22.10.2022 17:08 Відповісти
Про будинки на лівому березі - мається на увазі що деякі громадяни, вирішили перечекати у власних будинках на лівому березі, з власної ініціативи, не в рамках евакуації.
Я з Херсону, все в курсі на яких що берегах.
Не вводьте людей в оману - ніякої примусової евакуації (депортації наразі немає! Так мільйон смс, повідомлень, дзвінків мешканцям Херсону евакуюватися. Нагнітають паніку про вуличні бої, обстріли ЗСУ. Але примусу поки немає (кожен день на зв'язку з друзями, рідними).
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22.10.2022 18:22 Відповісти
Вивезли колаборантів, відбулась частково ротація, грабують все - приміщення банків, держ. установ, покинуті будинки деколи, вивозить швидкі, пожежні машини, маршрутки та інше і так далі
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22.10.2022 18:24 Відповісти
Фашисты в концлагеря людей тоже так же сгоняли-с ценными вещами,документами,деньгами.
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22.10.2022 14:47 Відповісти
Особливо жидів . Мені родич розказував як розстіляли гетто в містечку Сенкевичівка що за 25 км на південь від Луцька. Вбивство виконували бандити з зондеркоманди сс. Потім німець з комендатури прийшов до дядька випити самогону і пяний кричав"Алекс вони всі шайзе!".
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22.10.2022 15:03 Відповісти
Особливо чи ні, але МІЛЬЙОНИ українців були вивезені до Німетчини щоб бути безоплатною, у кращому випадку низькооплатною, робочою силою!!! А у СРСР сотні тисяч українців вивозились до Сибіру та на Далеких схід то як "кулаки" то як "пособники УПА", то як "вороги народу" для розвитку цих регіонів, або на заслання!!! Що німецьки нацисти, що комуністи, що рашисти - ОДНАКОВО ДІЮТЬ!!!
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22.10.2022 17:16 Відповісти
Так само як в 1943, коли німецькі фашисти відступали з Києва: всьому цивільному населенню наказувалося залишити Київ. Хто відмовлявся - вважався прибічником совєтів і підлягав знищенню . Німці обходили порожні будинки і підпалювали їх. Хто не виїхав - згоряв живцем. Люди, що жили на околицях, потайки рили землянки в навколишніх лісах, щоб перечекати фронт
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22.10.2022 15:57 Відповісти
Росіяни поширюють скрізь терор.
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22.10.2022 14:48 Відповісти
це геноцид. на московii не тiльки "крємлєвскiє башнi", а народ - п#д#рас.
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22.10.2022 14:51 Відповісти
Шо? Вже вночі підірвуть?
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22.10.2022 15:23 Відповісти
Никто не будет подрывать. Просто кацапы на подмене истерят -боятся и своей тени.
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22.10.2022 15:33 Відповісти
спускають воду щоб менший потоп був... те що підірвуть сумнівів нема....доморощені експерти блеють шо оркам це невигідно... але це не так - таким чином виродки уповільнять наступ ЗСУ, завдадуть шкоди енергоструктурі, створять для України гуманітарну кризу, плюс до того ж ше трішки відріжуть Крим від України, наступати буде складніше.....на воду в Крим їм насрати....
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22.10.2022 16:10 Відповісти
Згоден, але з одним "але".
На воду їм не насрати. Просто навіть вони розуміють що її не буде: або ЗСУ встановлять контроль і не дадуть, або підірвати дамбу і уповільнити рух ЗСУ.
Але в обох варіантах Крим без води
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22.10.2022 16:32 Відповісти
Натрапив на таке в мережі, теж згідний:
Орки готовят подрыв плотины и ГЭС Н. Каховки по одной причине- тактика выжженной земли. Уничтожение инфраструктуры и промышленности Украины как это было решено пюрером ещё до начала войны.
Здесь нет никакой военной необходимости.

а зливають воду якраз тому щоби зменшити негативний вплив саме на ублюдочні війська на лівому березі.....
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22.10.2022 18:56 Відповісти
Примусова депортація. Вони це вже провертали з чеченцями
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22.10.2022 15:25 Відповісти
сьогоднішні реалії дозволяють уникнути цього в великій мірі - якщо Херсон залишать то люди будуть мати можливість хоч і з труднощами але через Європу повертатись в Україну....завезти на місце депортованих людей свиней з кацапії не получиться - йде війна лінія фронту змінюється динамічно - ЗСУ пох.. хто там буде на цих землях....будуть йти вперед як і йшли....з Чечнею це можна було провернути і з кримськими татарами бо територрії були невеликими повністю контролювались орками.....тут маємо іншу ситуацію...
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22.10.2022 16:16 Відповісти
Ваапше-та, кацап - это человекоподобное пресмыкающееся, которое , ну , оч уважает превентивность в его сторону, тада становится белым и пушистым. Но все равно гадит , где спит.
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22.10.2022 15:39 Відповісти
Скоріше за все, кацапи будуть мінувати, а у випадку визволення Херсону, підривати місто. Те саме з Каховкою. Кацапи прийшли не захоплювати Україну, а руйнувати і нищити.
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22.10.2022 15:51 Відповісти
Херсон,Херсон( , а чому Херсон не захищав себе як Овруч, Корестень, Чернігів, Суми, Харків, Миколаїв і т.д. , зірвали дві опори в мості і як в "бресткій крепості", а зараз ниють що там когось просять переїхати на лівий берег((
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22.10.2022 16:01 Відповісти
боронить армія або тероборона. А в Херсоні взимку їх майже не було, особливо в порівнянні з навалою що сунула. Думаю, що навіть підрив мосту ситуацію б не виправив.
Все сталося як мало статися. Думаю "здати місто" це взагалі був хитрий план щоб заманити орків і відтягнути частину їх війська на утримання окупованого.
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22.10.2022 16:19 Відповісти
Тому що подивись на карту і зрозумій різницю. А також освіжи в пам'яті події першого тижня дня нападу.
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22.10.2022 16:36 Відповісти
а тому шо , придурку, самообороні оружия не дали, тому шо часть самообороні полегла с одними коктейлями молотова в бузковому сквері, тому шо зсу практично не було просто не хватало на захист півдня, а оркі біля моста були вже 25....а давай поменяємось... ти зарказ сюди , а я до тебе....
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22.10.2022 17:52 Відповісти
весь цей двіж з переміщенням це тупа пропагандонська двіжуха для картинки в зомбоящику . Типу дивіться - ми піклуємося за мирняк. А те що людей виганяють по суті в чисте поле або депортують за Урал в телік не потрапляє.
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22.10.2022 16:16 Відповісти
Маневр свинособак ,для эвакуации чмобиков из Херсона вместе с цивильным населением и чтобы при переправе через Днепр по ним не стреляли наши.Прикраватися цивильными при отступлении.То ,что эта сволочь и умеет делать
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22.10.2022 16:28 Відповісти
Ця версія вже не актуальна. Кацапів на правому березі дохріна. Ніхто нікуди не тікає. Грабують, виїзжають колаборанти на тому поки що все. (Хіба що якщо Хланя побачать, тоді точно побіжать.
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22.10.2022 16:40 Відповісти
чмобики не евакуюються, лазять по ринках, купують їжу. коньячок ,цигарки.....явного отступления не наблюдается....
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22.10.2022 17:59 Відповісти
Херсонці показали ще в перші дні презирливе ставлення до рашистів. Лівий берег низький і ***** вирішив втопити херсонців. Необхідно знищити всі переправи.
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22.10.2022 17:34 Відповісти
В сибири и в вагнере людей не хватает.
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22.10.2022 17:58 Відповісти
Там действительно ещё остались "люди"?
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22.10.2022 23:28 Відповісти
 
 