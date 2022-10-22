Окупанти змушують жителів Херсона негайно залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра
Окупаційна влада Херсона закликає мешканців негайно покинути місто нібито через напружену ситуацію на фронті й переправитися на лівий берег Дніпра.
Цей заклик розмістила на своєму телеграм-каналі окупаційна "адміністрація Херсонської області", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Всі мирні мешканці Херсона мають негайно залишити місто. Мирні мешканці Херсона та всі підрозділі й міністерства цивільної адміністрації повинні сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра", - йдеться у повідомленні.
Окупанти пояснюють заклик напруженою ситуацією на фронті, небезпекою обстрілів міста та "загрозою терористичних атак".
Так звана "адміністрація" повідомляє про відправлення річкових катерів з Херсона до міста Олешки на Херсонщині.
Також окупаційна "влада" наказала людям взяти з собою документи, гроші, цінні речі та одяг.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А стосовно ситуації взагалі, поки що тільки здогадки..
Я з Херсону, все в курсі на яких що берегах.
Не вводьте людей в оману - ніякої примусової евакуації (депортації наразі немає! Так мільйон смс, повідомлень, дзвінків мешканцям Херсону евакуюватися. Нагнітають паніку про вуличні бої, обстріли ЗСУ. Але примусу поки немає (кожен день на зв'язку з друзями, рідними).
На воду їм не насрати. Просто навіть вони розуміють що її не буде: або ЗСУ встановлять контроль і не дадуть, або підірвати дамбу і уповільнити рух ЗСУ.
Але в обох варіантах Крим без води
Орки готовят подрыв плотины и ГЭС Н. Каховки по одной причине- тактика выжженной земли. Уничтожение инфраструктуры и промышленности Украины как это было решено пюрером ещё до начала войны.
Здесь нет никакой военной необходимости.
а зливають воду якраз тому щоби зменшити негативний вплив саме на ублюдочні війська на лівому березі.....
Все сталося як мало статися. Думаю "здати місто" це взагалі був хитрий план щоб заманити орків і відтягнути частину їх війська на утримання окупованого.