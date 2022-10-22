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Через ранкові атаки без світла опинилися 1,5 млн абонентів у семи областях, - ОП

вода,електрика

Унаслідок ранкових атак російських військ на енергетичну інфраструктуру України без електропостачання залишилися жителі у семи областях, найбільше - на Хмельниччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у суботу, 22 жовтня, у телеграмі.

"Чергова зухвала атака окупантів на нашу інфраструктуру. Ворог продовжує бити по енергетичних об’єктах в різних областях нашої країни. Станом на зараз внаслідок ракетних ударів в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, в Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500", - повідомив Тимошенко.

Він нагадав, що всього силами ППО знищено 18 ракет.

Також дивіться: У двох районах Хмельницької області відсутнє електропостачання внаслідок ракетного удару Росії

"Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження! Світло буде! Не забувайте про економію!" - наголосив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, сьогодні російські війська  вдарили ракетами по енергооб'єктах на заході України, масштаби співставні або й більші за наслідки атак минулого тижня. Як повідомили в Укренерго, у Києві та 10 областях застосовані обмеження енергопостачання.

Також читайте: Ранкова повітряна тривога в Україні: вибухи у Волинській, Рівненській, Хмельницькій областях. В Одеській, Київській, Черкаській та Чернівецькій працює ППО.

Автор: 

крилаті ракети (1071) обстріл (28378) електроенергія (6188) інфраструктура (489) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+13
Как видим рашке не нужен повод чтобы уничтожать Украину. И крымский мост ни Атакамсы которые США никак не рашатся нам давать здесь непричем. Скорее наоборот чем больше мы идем на уступки тем сильнее рашисты возбуждаются
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22.10.2022 15:13
+13
Вот что бывает когда за какую то бумажку и обещания мы отдали ЯО. Да еще как хвалили Кравчучку с Кучмой, мол сколько денег секономили на его содержании. Ну как вам економия бл****. Теперь мы не можем выклянчить ракеты которые бы стреляли хотя бы на 300км. Вот к чему приводят переговоры.
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22.10.2022 15:27
+12
Чергова зухвала атака окупантів

- Це якась несподіванка чи сюрприз для ОП? Мало того, що ви вкатали все в асфальт...Мало того, що ще літом було відомо, що зима буде важкою і треба готуватись (бо будуть бити по енергетичній інфраструктурі). Мало того, що 10.10.2022 як почалось, так і не закінчувалось...А вони нічого не зробили, лише констатують результати атак і нічого не роблять, бо "чекаємо союзників".
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22.10.2022 15:05
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Повезло тим хто живе біля атомних електростанцій. У нас світло є.
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22.10.2022 14:58 Відповісти
Хер ти вгадав, вони як виявилось б'ють по підстанціях і біля АЕС, так що станція є, а потужність віддати не може. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%2590%25D0%2595%25D0%25A1&ved=2ahUKEwiPwYfa5PP6AhVZgosKHZnoCCoQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1MeWgJzMuyqO8msX6uf0Us Хмельницька АЕС
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22.10.2022 15:00 Відповісти
хай Бог милує такого везіння
більше везе лише мишам в рудому лісі
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22.10.2022 15:10 Відповісти
Нам розказують, що нам кожний день знищили. Але ніхто не переймається інформуванням населення що робити, коли все остаточно буде знищено, як виживати.

Таке враження, що все це спрямовані дії щоб населення України скоротилось вдвоє.
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22.10.2022 15:01 Відповісти
Так вы же их выбирали
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22.10.2022 15:02 Відповісти
А что, если бы выбрали других, то тэсы были бы закрыты железобетонными саркофагами? Или наше небо было бы закрыто железным куполом, как в Израиле, только в 20 раз большим по размерам?
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22.10.2022 15:19 Відповісти
В мире есть множество возможностей. Фатализм не неизбежен.
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22.10.2022 15:25 Відповісти
Единственная возможность была балансировать на канате, как бульбашенко, зная, какой ипанутый у нас сосед. Но теперь эту возможность давно утрачено.
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22.10.2022 15:29 Відповісти
Кучмовоз так і робив, до речі. Тільки він був хитріший за Луку. І газ мав кацапський по 50 баксів і українізацію тихенько проводив - саме при ньому на телебаченні розквітли українські канали та проекти, а російськомовний дубляж майже зник. Здається, погорів на тому, що почав зближатися з НАТО, і ***** влаштував Тузлу та вимагав наступником Яника.
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22.10.2022 16:02 Відповісти
Чергова зухвала атака окупантів

- Це якась несподіванка чи сюрприз для ОП? Мало того, що ви вкатали все в асфальт...Мало того, що ще літом було відомо, що зима буде важкою і треба готуватись (бо будуть бити по енергетичній інфраструктурі). Мало того, що 10.10.2022 як почалось, так і не закінчувалось...А вони нічого не зробили, лише констатують результати атак і нічого не роблять, бо "чекаємо союзників".
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22.10.2022 15:05 Відповісти
Для того щоб захистити небо від не кинджалів нам зараз треба винищувачі-перехоплювачі і негайно інакше п@#₴%ць.
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22.10.2022 15:11 Відповісти
Американців схоже все влаштовує. Ми навіть хаймарсами на 80 км могли б багато чого кацапам зруйнувати. Але не дозволяють й зараз стріляти по кацапскій территорії
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22.10.2022 15:19 Відповісти
Ну чого? Треба дизель електростанціїї, автономні бензинові генератори, усвідомити, що всі наші страждання заради перемоги!
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22.10.2022 15:25 Відповісти
Мабуть ви ними ніколи не користувались. Це дуже дороге задоволення, палива багато не запасеш і це тільки для приватного сектору.
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22.10.2022 15:56 Відповісти
Для приватного сектора взагалі краще сонячні панелі і повна автономія. Мрію про таке, поки що сиджу на генераторі(
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22.10.2022 16:03 Відповісти
Ви ніколи не міняли десятки акумуляторів. Так, воно значно зручніше, але і не дешевше. Мовчу вже про стартову вартість системи, по зрівняні з якою, генератор коштує зовсім мало.
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22.10.2022 16:14 Відповісти
Как видим рашке не нужен повод чтобы уничтожать Украину. И крымский мост ни Атакамсы которые США никак не рашатся нам давать здесь непричем. Скорее наоборот чем больше мы идем на уступки тем сильнее рашисты возбуждаются
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22.10.2022 15:13 Відповісти
Да сами они тот мост взорвали
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22.10.2022 15:20 Відповісти
"Какой ужас. Нельзя же сидеть без света. Давайте сдадимся россиянам и тогда они везде устроят Бучу" - тупые мокши, видимо, примерно так себе это представляют?
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22.10.2022 15:20 Відповісти
Именно так они и думают, а чмобиков они готовят для локального подавления в городах немногочисленіх отрядов сопротивления, в том время как власть отдаст приказ армии не сопротивлятся.
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22.10.2022 15:22 Відповісти
Згоден. Якщо ми здамося, мокші нам не подарують ту ганьбу, яку ми їм влаштували. Україну почленують на частини, зроблять такі собі бананові республіки. А мусорами окрім наших перевертнів, будуть російські колшині засуджені вагнерівці. Щоб вони не повертались до рф їм нададуть посади у правоохоронних органах окупованих територій. Можна уявити яке буде свавілля з їх боку
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22.10.2022 16:11 Відповісти
І будуть атаковати, бо знають що у відповідь нічого не прилетить
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22.10.2022 15:20 Відповісти
А "проста пиристати стрелять " . А " договориться посередине " ? А хотя о чем это я ? - " Я вам ничего не должен ! "
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22.10.2022 15:54 Відповісти
Вот что бывает когда за какую то бумажку и обещания мы отдали ЯО. Да еще как хвалили Кравчучку с Кучмой, мол сколько денег секономили на его содержании. Ну как вам економия бл****. Теперь мы не можем выклянчить ракеты которые бы стреляли хотя бы на 300км. Вот к чему приводят переговоры.
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22.10.2022 15:27 Відповісти
Чомусь у Пакистану не забрали, хоча погрожували застосувати силу. Ті тільки відповіли, що давайте, спробуйте. І це при тому, що спочатку у них була лише тактична ядерна зброя, тобто компактна, а у нас було десь 120 ракет "Сатана" шахтного базування, яку важко знищити, треба або дуже потужна бомба з літака, або ядерна ракета.
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22.10.2022 16:01 Відповісти
В мене батько там служив, контроль над власною ЯЗ в України був, як і над ППО, а ППО складніша система, і є частиною сил ядерного стримування. Тобто запустити у відповідь могли. Про тактичну, то там взагалі зовсім все просто, а це 90 відсотків всієї ЯЗ, треба тільки привести з місця зберігання і зарядити гаубицю, чи поміняти головку ракети для літака. З США все видніше, і чим ви відрізняєтесь від кацапів? Не ви, то і кацапи би не напали, так що кров українців і на ваших руках.
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22.10.2022 16:22 Відповісти
нерозумний хлопчинка Ілюшка,США цікавили стратегічні боєголовки і ракети,тактичну ЯЗ ніхто особливо не вимагав,2 старі долбо***би самі її віддали...за спасибі + крилаті ракети,ракети повітря-земля тощо
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22.10.2022 16:05 Відповісти
Тому у Хама вони витягнули останні кілограми плутонію які у нас ще були для наукових дослідів, бо їх би вистачило на один заряд.
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22.10.2022 16:25 Відповісти
Так без паніки ж ! Українці готові " Сделать сябя еще раз ! " Це ж який вибір перед нами : Зеля , Юзік , Коля Котлета , Лисий , Пікалов , Арестович , Арахамія , Безугла , ...
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22.10.2022 15:51 Відповісти
правда їх стало дещо менше,частина лежить в безіменних могилах....
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22.10.2022 16:06 Відповісти
А от просто подумалось : Як багато членів партіїї " Слуга народу " загинуло в боях ? Ні разу не чув хоча б про когось на відміну від інших політичних сил .
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22.10.2022 16:13 Відповісти
Друзі,в мене одного таке враження ,що зеленопика гоп-компанія членограїв та агрохімій....зацікавлена у максимальному знищенні та руйнуванні буквально всього в Україні (за винятком Кончі-Заспи)? Адже,тоді Захід в кінці-кінців виділить ще більше грошей на відновлення і ще більше бабла можна буде освоїти (прикарманити) веселим членограям...Чи я старий ідійот і мене треба лікувати психотерапією Мосійчук і Лізі Богуцкой зі Ждановим?
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22.10.2022 16:02 Відповісти
Дефіцитні обьекти критичної інфраструктури (трансформатори}
я пропоную накривати металичними навісами типу таких:
Дешево і сердито проти дронів буде.
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22.10.2022 16:08 Відповісти
Ракета за рахунок ваги та швидкості має таку силу кінетичного удару що такий навіс навіть без вибухівки проб'є, а тушити таке щастя ще важче.
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22.10.2022 17:49 Відповісти
 
 