Через ранкові атаки без світла опинилися 1,5 млн абонентів у семи областях, - ОП
Унаслідок ранкових атак російських військ на енергетичну інфраструктуру України без електропостачання залишилися жителі у семи областях, найбільше - на Хмельниччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у суботу, 22 жовтня, у телеграмі.
"Чергова зухвала атака окупантів на нашу інфраструктуру. Ворог продовжує бити по енергетичних об’єктах в різних областях нашої країни. Станом на зараз внаслідок ракетних ударів в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, в Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500", - повідомив Тимошенко.
Він нагадав, що всього силами ППО знищено 18 ракет.
"Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження! Світло буде! Не забувайте про економію!" - наголосив заступник керівника ОП.
Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили ракетами по енергооб'єктах на заході України, масштаби співставні або й більші за наслідки атак минулого тижня. Як повідомили в Укренерго, у Києві та 10 областях застосовані обмеження енергопостачання.
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більше везе лише мишам в рудому лісі
Таке враження, що все це спрямовані дії щоб населення України скоротилось вдвоє.
- Це якась несподіванка чи сюрприз для ОП? Мало того, що ви вкатали все в асфальт...Мало того, що ще літом було відомо, що зима буде важкою і треба готуватись (бо будуть бити по енергетичній інфраструктурі). Мало того, що 10.10.2022 як почалось, так і не закінчувалось...А вони нічого не зробили, лише констатують результати атак і нічого не роблять, бо "чекаємо союзників".
я пропоную накривати металичними навісами типу таких:
Дешево і сердито проти дронів буде.