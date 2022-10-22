Через ранкові атаки без світла опинилися 1,5 млн абонентів у семи областях, - ОП

Унаслідок ранкових атак російських військ на енергетичну інфраструктуру України без електропостачання залишилися жителі у семи областях, найбільше - на Хмельниччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у суботу, 22 жовтня, у телеграмі.

"Чергова зухвала атака окупантів на нашу інфраструктуру. Ворог продовжує бити по енергетичних об’єктах в різних областях нашої країни. Станом на зараз внаслідок ракетних ударів в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, в Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500", - повідомив Тимошенко.

Він нагадав, що всього силами ППО знищено 18 ракет.

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"Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження! Світло буде! Не забувайте про економію!" - наголосив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили ракетами по енергооб'єктах на заході України, масштаби співставні або й більші за наслідки атак минулого тижня. Як повідомили в Укренерго, у Києві та 10 областях застосовані обмеження енергопостачання.

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