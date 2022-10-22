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Морпіхи знищили за тиждень понад 30 одиниць військової техніки окупантів. ІНФОГРАФІКА

рф,техніка

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань за тиждень знищили понад 30 одиниць гусеничної та автомобільної техніки ворогів.

Про це повідомляє ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

"За уточненими даними в період з 15.10.2022 по 21.10.2022 наші воїни знищили: особового складу – понад 110 окупантів, танків – 7, БТР (БМД, БМП, ББМ) – 4, САУ – 10, причіпної артилерії – 4, РСЗВ – 5, мінометів – 1, ЗРК – 3, а також сховищ з боєприпасами – 8", - йдеться в повідомлення.

Морпіхи знищили за тиждень понад 30 одиниць військової техніки окупантів 01

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ВМС (1382) знищення (7199) техніка (1824)


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22.10.2022 15:18 Відповісти
Пункт призначення -10
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22.10.2022 15:20 Відповісти
Одного мало, знов паскуди працювати не хочуть! Ну от як москаля заставити робити?!
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22.10.2022 16:23 Відповісти
Касаемо техники. Могу ошибаться, но за последнее время на роликах с передовой о захваченной, сожженной кацапской технике практически не встречается МТЛБ. Раньше чуть ли не каждая вторая единица была маталыга, а сейчас практически нет. Это их так проредили?
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22.10.2022 15:28 Відповісти
 
 