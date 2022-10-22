Морпіхи знищили за тиждень понад 30 одиниць військової техніки окупантів. ІНФОГРАФІКА
Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань за тиждень знищили понад 30 одиниць гусеничної та автомобільної техніки ворогів.
Про це повідомляє ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.
"За уточненими даними в період з 15.10.2022 по 21.10.2022 наші воїни знищили: особового складу – понад 110 окупантів, танків – 7, БТР (БМД, БМП, ББМ) – 4, САУ – 10, причіпної артилерії – 4, РСЗВ – 5, мінометів – 1, ЗРК – 3, а також сховищ з боєприпасами – 8", - йдеться в повідомлення.
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Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар22.10.2022 15:18 Відповісти Мені подобається 5
A San
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Недо Перепил
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Михаил Сомов #454446
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