Морпіхи знищили за тиждень понад 30 одиниць військової техніки окупантів. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань за тиждень знищили понад 30 одиниць гусеничної та автомобільної техніки ворогів.

Про це повідомляє ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

"За уточненими даними в період з 15.10.2022 по 21.10.2022 наші воїни знищили: особового складу – понад 110 окупантів, танків – 7, БТР (БМД, БМП, ББМ) – 4, САУ – 10, причіпної артилерії – 4, РСЗВ – 5, мінометів – 1, ЗРК – 3, а також сховищ з боєприпасами – 8", - йдеться в повідомлення.

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