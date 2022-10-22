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Зеленський про черговий ракетний обстріл України: "Світ може і повинен зупинити цей терор"

зеленський

Із ночі 22 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні, випустивши 36 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Президент України Володимир Зеленський на фейсбуці.

"Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої!

На фото лише один із прикладів того, як ворог намагається нас зламати. Це підлі удари по критично важливих об’єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор", - ідеться в повідомленні.

Зеленський про черговий ракетний обстріл України: Світ може і повинен зупинити цей терор 01

Також читайте: Через ранкові атаки без світла опинилися 1,5 млн абонентів у семи областях, - ОП

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) крилаті ракети (1071) обстріл (28378) електроенергія (6188)


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Топ коментарі
+37
не свiт - а ты в первую очередь должен был думать об этом когда тебя по ошибке выбрали президентом
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22.10.2022 16:21
+36
Де українські ракети,гарант?
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22.10.2022 16:21
+28
А що ви самі запровадите для захисту критичної інфраструктури? Чи тільки відосики штампуєтє?
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22.10.2022 16:22
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не свiт - а ты в первую очередь должен был думать об этом когда тебя по ошибке выбрали президентом
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22.10.2022 16:21 Відповісти
не по ошибке а по скудоумию
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22.10.2022 19:47 Відповісти
нет многие люди просто не знали что оно такое кто его окружение - ошиблись - а вот если еще раз выберут какого-то "артиста" - тогда скудоумие
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23.10.2022 04:54 Відповісти
Де українські ракети,гарант?
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22.10.2022 16:21 Відповісти
наші ракети звісно гдє - в карагандє під асвальтом...
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22.10.2022 16:25 Відповісти
И в бюджете на 2023 год снова на асфальт рекордные 90 млрд.
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22.10.2022 16:34 Відповісти
Казав мені один спец, що американці можуть зробити Велике Западло̀: подарувати ******** пристрій, котрий уміє вимірювати товщину свіжоукладеного полотна дороги до міліметра. І по шарах.
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22.10.2022 16:44 Відповісти
і навіщо? Пробу взяти, висвердливши коронкою, цілком достатньо... Там, ціни у тричі дорожчі, окрім не дотримання технологій.
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22.10.2022 17:13 Відповісти
Чувак, ти про одну точку, а що скаже коронка про 1000 кілометрів?
А вона скаже "Слава Кварталу-95!!!"
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22.10.2022 19:06 Відповісти
я кажу про спосіб перевірки, що існує та використовується, а не мрію про супер-пупер девайс на вагу золота... Але нічого не маю проти, якщо й такий існує, хоча, скептично відношусь поки не побачу в дії.
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22.10.2022 19:43 Відповісти
А що ви самі запровадите для захисту критичної інфраструктури? Чи тільки відосики штампуєтє?
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22.10.2022 16:22 Відповісти
Ці гниди ще й книжки друкують з промовами чотириждиуклоніста .
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22.10.2022 16:24 Відповісти
А що ? Коли в Московії їх прочитають то дуже налякаються !
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22.10.2022 16:34 Відповісти
Треба запровадити Премію для винахідника телесуфлера...
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22.10.2022 19:08 Відповісти
за 7 місяців війни не організували наявні засоби ППО з ДШК, ЗУ 23-2 та С-125...

ЗЄльоні рукожипи
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22.10.2022 16:27 Відповісти
Зупинити посередині ? Як там мир в очах/кі путлера ? На колінах , як і планувалось ? ...
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22.10.2022 16:22 Відповісти
Нада проста пірістать стрілять
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22.10.2022 19:01 Відповісти
А ти в очI путIна сьогоднI заглядував? Шо вIн там
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22.10.2022 16:23 Відповісти
Очко
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22.10.2022 17:46 Відповісти
Відкапали бункерного
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22.10.2022 16:24 Відповісти
мир тебе мразь должен меньше чем ты народу Украины.
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22.10.2022 16:24 Відповісти
Тобто гарант Конституції - світ, а не ти?
Ех, краще би втік...
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22.10.2022 16:25 Відповісти
Бажано назавжди
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22.10.2022 17:47 Відповісти
світ може і повинен....
но возвращаясь к нашим возможностям и чьим-то обязанностям... может все таки и руснявая инфраструктура должна гореть так же... хотя бы там, где можем достать... можемо і повинні !!!??
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22.10.2022 16:26 Відповісти
белгород постоянно "кашляет" - брянск ейск курск тоже подключаются
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23.10.2022 04:56 Відповісти
Ну що, путлер прогнозовані хоче зробити життя в Україні неможливим і потроху цього домагається, Європа боїться хвилі біженців але має розрахунок на закритий землею кордон. Пока Європі сказати - у нас блекаут - відкриваємо для всіх кордони на вихід і чекайте у себе ще 20 мільйонів біженців. От тоді вони й літаки дадуть і про і все що попросимо.
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22.10.2022 16:29 Відповісти
не будет такого - не ссцы
если дать тебе неучу лiтак что ты с ним делать будешь? сначала надо базу подготовить пилотов персонал и много чего..
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23.10.2022 04:58 Відповісти
А клован тим часом хоче пиляти на асфальті та пиляти відосікі.
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22.10.2022 16:31 Відповісти
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22.10.2022 16:32 Відповісти
Ось тут ссилкА на цього історика .
Відео блог ОЛЕНА ТРИБУШНА
Коломойський іде ва-банк / Екстрадиція генерала-зрадника СБУ / Соловйов вимагає "реформ" в росії
https://youtu.be/wgpD-TTRp58
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22.10.2022 16:35 Відповісти
Треба арестувати хутина на саммите 20 ‼️‼️‼️
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22.10.2022 16:32 Відповісти
Іди у відставку, дебіл! Ми паймьом.
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22.10.2022 16:32 Відповісти
Світ потрохи привикає -- нас ******* - ми виживаєм .
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22.10.2022 16:36 Відповісти
да, мир наблюдает в прямом эфире как кучка террористов пытается уничтожить 40 миллионную страну.... И у некоторых стран даже находятся аргументы в защиту террористов.... Их дипломаты работают в Киеве.
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22.10.2022 16:41 Відповісти
ну ты же наблюдал как уничтожали Алеппо или Талибы в Афганистане какого же ты тогда молчал?
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23.10.2022 05:07 Відповісти
слышишь а ты что пуп земли? ты же сидел на пляжах и не протестовал - когда кацапы утюжили Сирию или в других горячих точках.. так чем ты лучше?
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23.10.2022 05:06 Відповісти
Дегенерат
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22.10.2022 16:40 Відповісти
Президент воюючої країни мав би робити зброю!!! А ти що робило?!!! Асфальт клало! А тепер тобі весь світ щось винен? Іди у відставку, і не "відсвічуй" на всіх каналах!!!
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22.10.2022 16:41 Відповісти
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22.10.2022 16:41 Відповісти
Хлопче іди у відпочинок, не ймуть люди тобі віри, ні твої погляди з під лоба, ні не побрите волосся на бороді, ніякі твої промови: Пан сказав, Пан промовив, Пан дав наказ. Не хочуть тебе ні бачити ні чути. Іди з Богом туди звідки ти прийшов.!
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22.10.2022 16:44 Відповісти
іди у відпочинок??? Невже, найвеличніший блогер вЗесвіту- це праця???
Іди ... туди звідки ти прийшов.! Оце вже діло, заштовхати у маму Риму це людиноподібне, гнусаве чмо.
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22.10.2022 17:21 Відповісти
Але спочатку відповісти за те, що наробив
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22.10.2022 17:50 Відповісти
Сидимо всім містом, після чергового удару, без світла та без води...Чомусь згадала новорічні привітання гаранта.... без прапора та без українського герба...
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22.10.2022 16:45 Відповісти
І ще пам' ятаю як вліз поперед Порошенка в 2019 році з вітанням нового року. І як принижував пізніше наших Воїнів і бойових генералів. А саме чмо. Ненавиджу!!!
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22.10.2022 16:58 Відповісти
Пані Ніно, ми тримаємося, а тут поляки плачуть, говорять, щоб таке прийшло на Польську, не встояли , як Україна, а я кажу , що встоїмо разом, ми будемо подавати набої нашим хлопцям, не має значення чи то поляк ,чи то українець. Тримайтеся!!! У мене теж вся родина в Україні, я просто давно тут, більше 7 років. Все буде Україна!!!
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22.10.2022 17:05 Відповісти
Згадується реклама про літнього залізничника який махає червоним ліхтарем з метою зупинити кашель у онука і твердить, що я так поїзди 30 років зупиняв. ..
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22.10.2022 17:00 Відповісти
Не переводь стрілки, всі в курсі хто, що і коли повинен був робити.
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22.10.2022 17:02 Відповісти
Двояке відчуття. Правильні слова з неправильного рота. Враження таке, що рт живе окремо від того, що робили руки. Особливо до 24 лютого. Тому можна було б аплодувати, якби це говорив інший. А так - підтримую, але без оплесків, бо оплески оратор сприйме на свою адресу. Хоча власне йому аплодувати точно нема за що.
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22.10.2022 17:02 Відповісти
Так і руки ті мало чого робили....навіть на піаніно не грали.
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22.10.2022 17:33 Відповісти
а Старобешево и Зугрэс слабо импотент? или Ренат не разрешает?
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22.10.2022 17:09 Відповісти
яйцами по100гр. збивай клоун
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22.10.2022 17:35 Відповісти
А чего вы на него накинулись? )) Его дело простое - он кандидатуру выставил по приколу. Как тот Дарт Вейдер с Одессы был такой еще кандидат. Вопрос больше к тем баранам, что его выбрали, уставшим от войны.
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22.10.2022 18:55 Відповісти
Цікаво що гірше люмпен чи 73% виборців VZ ?
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22.10.2022 19:07 Відповісти
не потрібно цього свистіти, команда, що пропихала це чмо, далеко не тупа чи приколювалась... Про їхні моральні якості краще промовчу, а аналітичні чи пізнання у людських вадах- на відмінно, бо мобілізували зебілів вЗесвіту.
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22.10.2022 20:17 Відповісти
Світ тобі нічого не винен. Ти ж нахвалявся що зупиниш війну, а не зупиняєш. Тому що вона тобі вигідна і ти наживаєшся на ній зі своїм шоблом. Нікчема.
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22.10.2022 19:16 Відповісти
Світ і зупиняє, надаючи зброю нашим Героям. Бубочка, а ти що зробив?

"Подлетное время: ударный ракетоносец USS West Virginia "засветился" в Персидском заливе"
https://www.youtube.com/watch?v=gV6dnTajL4o&list=RDCMUCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=1
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22.10.2022 20:46 Відповісти
ДЕБІЛ ЗЕЛЕНИЙ - ЦЕ ТВОЯ КРАЇНА І ТИ ІЇ ПРЕЗИДЕНТ, ДО ЧОГО ТУТ ВЕСЬ СВІТ.
Весь світ не голосував за тебе на виборах президента України.
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22.10.2022 22:07 Відповісти
мир не сможет ничего остановить
а Господь Бог сможет
только надо перед Ним на колени склониться
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22.10.2022 22:34 Відповісти
мир уже остановил ! кацап вы уже проиграли твоему путлеру КАПУТ !
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23.10.2022 05:22 Відповісти
 
 