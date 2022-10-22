Зеленський про черговий ракетний обстріл України: "Світ може і повинен зупинити цей терор"

Із ночі 22 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні, випустивши 36 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Президент України Володимир Зеленський на фейсбуці.

"Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої!

На фото лише один із прикладів того, як ворог намагається нас зламати. Це підлі удари по критично важливих об’єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор", - ідеться в повідомленні.

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