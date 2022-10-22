Зеленський про черговий ракетний обстріл України: "Світ може і повинен зупинити цей терор"
Із ночі 22 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні, випустивши 36 ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Президент України Володимир Зеленський на фейсбуці.
"Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої!
На фото лише один із прикладів того, як ворог намагається нас зламати. Це підлі удари по критично важливих об’єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+37 Newslav Netov
показати весь коментар22.10.2022 16:21
+36 Валентина Саюн #523841
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+28 Светлана Круп
показати весь коментар22.10.2022 16:22
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А вона скаже "Слава Кварталу-95!!!"
ЗЄльоні рукожипи
Ех, краще би втік...
но возвращаясь к нашим возможностям и чьим-то обязанностям... может все таки и руснявая инфраструктура должна гореть так же... хотя бы там, где можем достать... можемо і повинні !!!??
если дать тебе неучу лiтак что ты с ним делать будешь? сначала надо базу подготовить пилотов персонал и много чего..
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https://youtu.be/wgpD-TTRp58
Іди ... туди звідки ти прийшов.! Оце вже діло, заштовхати у маму Риму це людиноподібне, гнусаве чмо.
"Подлетное время: ударный ракетоносец USS West Virginia "засветился" в Персидском заливе"
https://www.youtube.com/watch?v=gV6dnTajL4o&list=RDCMUCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=1
Весь світ не голосував за тебе на виборах президента України.
а Господь Бог сможет
только надо перед Ним на колени склониться