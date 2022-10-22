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Канцлер Німеччини Шольц пояснив, чому не передають Україні танки: Виборці вважають виважений курс правильним

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що окрім того, що Берлін не хоче діяти самостійно у питанні передачі Україні західних танків, він зважає також на думку тих, хто проти санкцій і постачання зброї Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"

Шольц нагадав, що за допомогою кругового обміну Німеччина забезпечила доставку в Україну понад 100 танків, які можуть бути використані там негайно: з Чехії, зі Словаччини, зі Словенії, з Греції.

"Логістика, запчастини, боєприпаси для цих танків російського або пострадянського виробництва є в Україні. Ми намагаємося постачати з інших країн. Але факт залишається фактом: питання, яке озброєння ми постачаємо, базується на дуже чіткому принципі - не діяти наодинці" - сказав він.

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Крім того, як зазначив канцлер, для нього важливе збереження єдності німецького суспільства.

"Моє враження від спілкування з громадянами: від 20 до 30 відсотків не згодні ні з політикою санкцій, ні з поставками зброї. Серед них виборці майже всіх політичних напрямків, від ХДС/ХСС, ВДП, Зелених, а також від СДПН" - сказав він.

"Я сперечаюся з тими, хто сумнівається, і пояснюю причини наших рішень, щоб в цьому переконався і той, і інший. Дуже багато хто вважає, що виважений курс уряду є правильним. Так що думка дуже широка. Ми не повинні випускати це з поля зору, якщо хочемо триматися разом як суспільство" - пояснив Шольц.

Автор: 

Німеччина (7345) зброя (7454) танк (2063) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+24
Чергова тупа відмазка...
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22.10.2022 16:27
+14
"Моє враження від спілкування з громадянами: від 20 до 30 відсотків не згодні ні з політикою санкцій, ні з поставками зброї."
------
А з якими саме громадянами? Бо у вас там рашистської шмалі розвелось ну дуже багато..
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22.10.2022 16:29
+13
А з якими саме громадянами?

руZZкіми нємцамі з Казахстану
там таких біля 4 млн.
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22.10.2022 16:31
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Шольц - брехун. Я не вибирав. Негідник. При владі тільки ідіоти. Шредер, Меркель, Шольц. Бідна Німеччина.
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22.10.2022 17:19 Відповісти
Німці оброблені ватопропагандою
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22.10.2022 17:21 Відповісти
Та мы уже все поняли. Просто заткнись
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22.10.2022 17:25 Відповісти
Отцепитесь от Германии. Они Будапешт не подписывали и ничего нам не должны. В отличии от Британии и США, которые нам не даю, внезапно, танков и прочего.
П.С. У нас и задолго до войны, и Пете и при Зеле, был только один выставочный танк Оплот. Кто нам доктор?
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22.10.2022 17:31 Відповісти
Кладіть "болт" на тих німців ! Небагато чим відрізняється від угорців ! Буде нам на майбутнє наука. Нікому не можна вірити. Навіть сьогоднішнім союзникам. Надія тільки на самих себе. А для цього після перемоги необхідно наробити стільки зброї, і такої, щоб вистачило знищити всю планету ! В тому числі і ядерну. І плювати, що там хто думає, радить, забороняє і т.д. Тоді і рахуватися будуть з Україною .
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22.10.2022 17:47 Відповісти
то что дали немцы, плюс 1 миллион приняли беженцев. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514
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22.10.2022 17:50 Відповісти
Сказали же ясно, Пво поможем. Танков не дадим. Не хотят они картинки немецкие танки против русских. 30 гепардов уже есть. Просите реальные вещи. Также считают что танков достаточно отобранных у рашистов
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22.10.2022 17:48 Відповісти
Насправді , нмецька влада (краще інформована у деяких питаннях) небезпідставно вважає , що ті танки незабаром ************ їм самим.До речі, танків тіх не так й багато, враховуючи розмах майбутнього конфлікту. Зрозуміємо - усі готовляться до Третьої Світової... Це не жарт і не перебільшення. Аналізуйте відкриті джерела.
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22.10.2022 18:43 Відповісти
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22.10.2022 19:18 Відповісти
А не задумывался за кого такте виборци будут воевать,в случае нападения кацапов на ЕС и Германию ?!
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22.10.2022 18:50 Відповісти
Ага. Головне - зважати на тих, хто проти санкцій і постачання зброї Україні.
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22.10.2022 19:06 Відповісти
Просто зізнайся,шольц,шо ти сцикун,та і все.
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22.10.2022 19:11 Відповісти
у питанні передачі Україні західних танків, він зважає також на думку тих, хто проти санкцій і постачання зброї Україні. - думки рашистського окупанта України і вбивці українського народу(німецький холуй куйла )(((gedanken an den rassistischen besatzer der Ukraine ,und den mörder des ukrainischen Volkes (deutsch holuy kuila)
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22.10.2022 19:29 Відповісти
В контексте слов Олафа Шольца вспоминается известный афоризм Ларошфуко: «Если уж дурачить людей, то нужно дурачить их долго, как это делали в Древнем Риме».
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22.10.2022 19:57 Відповісти
від 20 до 30 відсотків не згодні
значит большинство за, но ты их игнорируешь??? мразь фашистская
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22.10.2022 21:30 Відповісти
Вести виважену політику - це хотіти більше крові українського народу
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23.10.2022 02:16 Відповісти
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