Канцлер Німеччини Шольц пояснив, чому не передають Україні танки: Виборці вважають виважений курс правильним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що окрім того, що Берлін не хоче діяти самостійно у питанні передачі Україні західних танків, він зважає також на думку тих, хто проти санкцій і постачання зброї Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"

Шольц нагадав, що за допомогою кругового обміну Німеччина забезпечила доставку в Україну понад 100 танків, які можуть бути використані там негайно: з Чехії, зі Словаччини, зі Словенії, з Греції.

"Логістика, запчастини, боєприпаси для цих танків російського або пострадянського виробництва є в Україні. Ми намагаємося постачати з інших країн. Але факт залишається фактом: питання, яке озброєння ми постачаємо, базується на дуже чіткому принципі - не діяти наодинці" - сказав він.

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Крім того, як зазначив канцлер, для нього важливе збереження єдності німецького суспільства.

"Моє враження від спілкування з громадянами: від 20 до 30 відсотків не згодні ні з політикою санкцій, ні з поставками зброї. Серед них виборці майже всіх політичних напрямків, від ХДС/ХСС, ВДП, Зелених, а також від СДПН" - сказав він.

"Я сперечаюся з тими, хто сумнівається, і пояснюю причини наших рішень, щоб в цьому переконався і той, і інший. Дуже багато хто вважає, що виважений курс уряду є правильним. Так що думка дуже широка. Ми не повинні випускати це з поля зору, якщо хочемо триматися разом як суспільство" - пояснив Шольц.