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Блінкен про російські обстріли: Путін може погасити вогні по всій Україні, але не може згасити український дух

блінкен

Ентоні Блінкен наголосив, що Москва може погасити вогні по всій Україні, але не може згасити український дух.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що російські удари по Україні посилюють рішучість українців і партнерів України. Як пише Голос Америки, про це він сказав під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною під час її візиту до Вашингтона, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час зустрічі вони обговорили допомогу Україні у відновленні зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, надання Україні зброї для оборони та бюджетної підтримки.

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За словами держсекретаря, США та Європа єдині у спільних діях в протистоянні російській агресії в Україні.

Нещодавні обстріли українських міст іранськими безпілотниками мають на меті залякати українців та "змусити український народ страждати", але натомість вони посилюють рішучість українців, сказав Блінкен.

"Останніми днями ми стали свідками широкомасштабних ударів Москви по цивільній інфраструктурі в Україні. Багато з них було здійснено за допомогою безпілотників, поставлених Іраном. Ці удари мають чітку мету змусити український народ страждати. Шкода, яку вони завдають, ускладнить українцям опалення їхніх домівок, пошук безпечної води для пиття, доступ до електроенергії, яка їм потрібна, щоб працювало все, від магазинів до лікарень і громадського транспорту", – сказав держсекретар США.

Блінкен додав: "Президент Путін вважає, що ці атаки якимось чином зламають волю. Натомість він лише поглиблює їхню рішучість захищати свою країну. Москва може погасити вогні по всій Україні, але не може згасити український дух. Президент Путін думав, що може розділити трансатлантичний альянс, замість цього він ще більше зблизив нас".

Питання допомоги Україні та позбавлення енергетичної залежності від Росії було в центрі уваги переговорів Блінкена та Колонни.

"Сполучені Штати тісно співпрацюють з Францією та іншими європейськими союзниками, щоб допомогти здійснити рішучий відхід від залежності від російської енергії, що означає розробку різноманітніших, надійніших, стійких джерел у довгостроковій перспективі та допомогу нашим друзям пережити зиму з високими витратами на електроенергію", – сказав Блінкен.

Державний секретар привітав зусилля Франції щодо допомоги Україні, зокрема, безпекову допомогу Україні, "включно з нещодавнім оголошенням президента Макрона про виділення 100 мільйонів євро" для надання Києву зброї.

Міністр закордонних справ Франції розповіла про зусилля їхнього уряду з допомоги Україні.

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"Президент Макрон нещодавно пообіцяв президенту Зеленському, що ми збільшимо нашу військову допомогу, включно з новим обладнанням, і ви, мабуть, знаєте, що ми постачаємо боєприпаси для артилерійських ракет, а також нові легкі танки, ми також вирішили підготувати щонайменше 2000 українських солдатів у Франції, і ми розвиваємо співпрацю у сфері розвідки, яка також буде посилюватися і йти далі", - сказала Колонна.

Також вона пообіцяла гуманітарну допомогу та допомогу у реконструкції інфраструктури, у зв'язку з наближенням зими.

Автор: 

Іран (2023) обстріл (28378) путін володимир (23787) Франція (3053) Блінкен Ентоні (1157) Колонна Катрін (58)


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Топ коментарі
+22
Звучить дуже епічно, але можна не дати йому загасити вогні по всій Україні, надавши ППО?
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22.10.2022 17:00
+22
А не простіше погасити пуйло з його парашним народцем, ніж тратити мільярди на відбудову і прихисток для нових мільйонів мігрантів, які залишать Україну по причині відсутності без світла, води, тепла, роботи?
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22.10.2022 17:02
+19
Навіщо ця бравада,коли усім зрозуміло, які наслідки несе знищення економіки України , знищення критичної інфраструктури.
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22.10.2022 17:01
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Звучить дуже епічно, але можна не дати йому загасити вогні по всій Україні, надавши ППО?
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22.10.2022 17:00 Відповісти
А можна було б загасити всю територію пітьми аж за мкад, якщо б надали ЗСУ ракети PrSM до Хімарсів з дальністю враження до 500 км.
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22.10.2022 17:19 Відповісти
Навіть не мрійте про це. Західним озброєнням по территорії рФ ніхто не дасть працювати, а свого в нас нема. А по-друге наскільки ви знайомі з будовою енергосистеми? Якщо тільки слово таке чули, то краще нісенітницю не нести. На території рФ багато генеруючих потужностей та вузлів розподілу, щоб усе це вивести з ладу потрібно набагато більше ракет, ніж вони використовують проти нас. А Захід каже, що і таке використання не є дуже рентабельним з фінансової точки зору, бо вони рахують навідмінність від рашистів, які за часів СРСР наробили за рахунок народу тисячі цих ракет і їм байдуже скільки вони коштують, бо отримали у спадок.
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23.10.2022 10:16 Відповісти
Їм навпаки вигідно,щоб було більше руйнувань,після війни їх компанії більше грошей зароблять на відбудові енергетичних об'єктів.Бізнес понад усе,нічого не змінилось.
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22.10.2022 21:06 Відповісти
Навіщо ця бравада,коли усім зрозуміло, які наслідки несе знищення економіки України , знищення критичної інфраструктури.
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22.10.2022 17:01 Відповісти
Та тихо... ***** може тільки в чумайдан срати і каже шо там кнопка. Не за горами його позорна кінчина.
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22.10.2022 19:23 Відповісти
А не простіше погасити пуйло з його парашним народцем, ніж тратити мільярди на відбудову і прихисток для нових мільйонів мігрантів, які залишать Україну по причині відсутності без світла, води, тепла, роботи?
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22.10.2022 17:02 Відповісти
Зазначається, що під час зустрічі вони обговорили допомогу Україні у відновленні зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, надання Україні зброї для оборони та бюджетної підтримки---- вже жовтень закінчуеться яка оборона?
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22.10.2022 17:04 Відповісти
Високопарні речі то звісно дуже допоможуть. Тільки скільки того духа вистачить без роботи, світла та води?
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22.10.2022 17:05 Відповісти
Так і буде, якщо ми не зможемо перевести війну на територію РФ, а обстріли продовжуватимуть бути однобічними тільки по нам, яким х#єм пан Блінкен ми маємо виграти цю війну?
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22.10.2022 17:15 Відповісти
Евро-подонки! Учтите, что как только на Украине погаснет свет, начнется "хрустальная ночь" для УПЦ МП, ОПЗЖ, Конча-Заспа и прочих руско-любителей.
И не х#й потом рассказывать про человечность, мораль и прочую белиберду.
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22.10.2022 17:06 Відповісти
Той момент,коли знав почув"НА УКраїні"...
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22.10.2022 17:12 Відповісти
для вказаних тобою ця ніч повинна б початися 25.02. а закінчитися 05.03. але ви вирішили знову грати куями на роялі? чи ти кацошка?
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22.10.2022 17:47 Відповісти
ну чого ж..нас і по нам гасять..можна і потрендіти..
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22.10.2022 17:07 Відповісти
Ну звичайно, тут же люди третього сорту, нащо їм ті блага цивілізації, їжу приготувати можна й на котрі, нащо ті багатоповерхівки якщо можна вирити діру в землі? Там точно буде тепліше. От союзників бог послав.
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22.10.2022 17:07 Відповісти
ні,зелень,це тобі і таким,як ти Бог розуму не послав1 і ти це так і не зрозумів....
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22.10.2022 17:45 Відповісти
як щодо посилення рішучісті надати танки та хоч би авенджери згідно ленд-лізу?
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22.10.2022 17:08 Відповісти
даже 1 АТАКАМС лучше , чем пафосные речи.
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22.10.2022 17:11 Відповісти
Вже жовтень, а спічрайтери Блінкена досі думають, що йде лютий 2022.

- Яка зброя для оборони? Очніться, нам треба зброя, щоби йти в наступ на Херсон (як мінімум);

- Москва не може згасити український дух - за 7 місяців навіть в москві це зрозуміли. Це звичайні терористи, які нищать нашу країну. Досить захоплюватись українським духом, ми вже все всім доказали. Може допоможете зброєю ? Чи перед виборами окрім захоплення в вас нічого не залишилось.

Звичайно, ми вдячні США за допомогу (могло й не бути того), самі то все закопали в асфальт. Але бісить, що росія почала вбухувати більше ресурсів проти нас, а нам ********, як всі вражені нашим стійким духом.
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22.10.2022 17:15 Відповісти
де такі як ти були в 2019 коли голосували за зеленого членограя і його шоблу? де ви були 23.02. коли готувалися до шашликів,без армії,***********,озброєння але з Єрмаком та Арєстовічєм????
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22.10.2022 17:44 Відповісти
Очень оптимистично. (
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22.10.2022 17:16 Відповісти
Таким темпом у нас буде дух, але не залишиться ні енергетики ні економіки.
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22.10.2022 17:17 Відповісти
Менше патосу і патоки, більше ППО і ПРО...
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22.10.2022 17:18 Відповісти
без електроенергії не працюватимуть лікарні,багато пацієнтів які зараз перебувають там в критичному стані по суті будуть приречені,та навіть банально в магазині ти не ясно як будеш розплачуватися якщо каси просто напросто працювати не будуть, світлофори на дорогах не працюватимуть,одним словом кінець всіх благ цивілізації в такому разі відбудеться
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22.10.2022 17:20 Відповісти
крути педалі велосипеда і давай лікарням електрику!
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22.10.2022 17:42 Відповісти
А що там купувати, якщо холодильники не роблять? ПIкарнI теж не роблять! Тай каси теж не роблять? Охорона без свIтла теж не прцюе
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22.10.2022 17:53 Відповісти
Я присягаюся, у мені у березні було більше оптимізму, ніж зараз. Я до жовтня усіх заспокоював. Щось мені більш важко зараз оптимізм дається. І мобілізацією зараз ничого не віришиш з нашого боку. Все впирається в ППО.
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22.10.2022 17:20 Відповісти
Корочє говоря, ви дєржитєсь там, хорошого настроєнія і всєго доброго. (с) Госдєп США.
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22.10.2022 17:20 Відповісти
Тому гопота типу ***** і підняла голову - не має більше світового жандарму. А далі - Китай, КНДР, Іран та інші почнуть вертіти міжнародне право на болту.
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22.10.2022 17:27 Відповісти
Та і не говори.
Рашка своїм союзникам поставляє будь-яку зброю, яка тільки в них є. За сраного Асада роками навіть своїми військами воювали. Та союзники Рашки поставляють ій свою найкращу зброю без соплей про ескалацію.
А ці мнуться та бояться як та дівка. Наймогутніша держава світу, стидоба млять.

Краще б з Китаєм дружили, ніж з цими ЛГБТшниками, які окрім геїв та негрів в твітері вже нікого не здатні захистити. То Ххйло б на нас не напало, бо був би зонт як у Казахстану.
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22.10.2022 17:34 Відповісти
Нудить вже від пафосного піздіжу цивілізантів, якщо чесно.
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22.10.2022 17:21 Відповісти
как бабки и оружие брать то не нудить...
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22.10.2022 17:36 Відповісти
Меня особисто ніхто ні зброю, ні гроші не давав, і я нічого ні у кого не просила. Всі питання до зеленої шобли, яка якогось хріна на має ні власних грошей, ні власної зброї і побирається по світу.
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22.10.2022 17:41 Відповісти
какого хрена нет времени разбираться, а ресурсы надо уже щас, так что скажи спасибо сша и европе... привыкли уже брать миллиарды и через губу с ними разговаривать
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22.10.2022 17:45 Відповісти
нас не нудити від них треба,а ноги їм цілувати,курко!! якби не вони,України б уже не було! Зелені членограї-агрохімії давно здриснули б в Ізраїль та Америку,а ми тихенько лежали б в безіменних могилах! Це важко зрозуміти куриці??
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22.10.2022 17:39 Відповісти
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22.10.2022 17:30 Відповісти
В общем ребята мы конечно очень обеспокоены, но грейтесь и освещайте дома силой духа. Мы в вас верим!
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22.10.2022 17:32 Відповісти
Друзі,в мене одного таке враження ,що зеленопика гоп-компанія членограїв та агрохімій....зацікавлена у максимальному знищенні та руйнуванні буквально всього в Україні (за винятком Кончі-Заспи)? Адже,тоді Захід в кінці-кінців виділить ще більше грошей на відновлення і ще більше бабла можна буде освоїти (прикарманити) веселим членограям...Чи я старий ідійот і мене треба лікувати психотерапією Мосійчук і Лізі Богуцкой зі Ждановим?
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22.10.2022 17:36 Відповісти
Балаканина до сраки,Блінкен.
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22.10.2022 17:45 Відповісти
Давай ракеты, Блинкин. Балабол у нас один уже есть, в Ставке.
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22.10.2022 17:46 Відповісти
він з не лоха,вже підріс до найпливовішого богоізбранного планети! правда,богоізбранниє №№ 2,3,4 і т.д. щось нічого не хочуть продавати нам,а рашці продають...совпадєніє?
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22.10.2022 17:53 Відповісти
дуже добре що ви вірите в нас...
а нам би хотілось вірити що наш непохитний дух і життя безвинних дітей будуть прикриті ППО...
то ж посприяйте якнайшвидшому наданні нам такої можливості - захистити критичну інфраструктуру... поки вона ще де-не-де є...
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22.10.2022 17:58 Відповісти
я теж сподіваюсь що вона є... і той кого ви назвали кондитером взяв не свистів як дехто а допоміг переобладнати і докупити важливе приладдя для ППО Києва... і саме цим Київ відмахувався в перші найскладніші дні і тижні... а за членограя спитайте в його поводиря дерьмака...воно мабуть і труси собі само не купує...
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22.10.2022 18:14 Відповісти
так посвисти про боневтика
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22.10.2022 20:20 Відповісти
Вот, блдь, любят они красивые слова, героический пафос. Только не это от них в первую очередь надо.
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22.10.2022 18:18 Відповісти
Дайте уже АТАКСМС, что вы яйца мнёте ребята, опять на полтора месяца затягиваете с реацией, как это было в апреле-мае... Только на этот раз Украина будет терять людей не только на фронте, но в и тылу, причём возможно даже больше, чем на поле боя...
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22.10.2022 18:47 Відповісти
А все тому,що путєн-*****.
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22.10.2022 18:52 Відповісти
дайте АТАКМС підари ссикліві !!!!!!!!!!!
розказує *****,ми це і так знаємо-союзнички дрищаві,Іран ,Китай це союзники у ***** нажаль,а не оце от все ....
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22.10.2022 18:53 Відповісти
блін комом знову щось перднув на користь кацапів....
америкоси, давайте ще запустість слівана - хай він ще розкаже, як буде страшно і важко Україні....

обнулений карлик ВЗАГАЛІ НІЧОГО НЕ МОЖЕ!!!
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22.10.2022 19:53 Відповісти
Меньше пафоса за чужой счет!
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22.10.2022 21:12 Відповісти
 
 