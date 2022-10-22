Блінкен про російські обстріли: Путін може погасити вогні по всій Україні, але не може згасити український дух
Ентоні Блінкен наголосив, що Москва може погасити вогні по всій Україні, але не може згасити український дух.
Держсекретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що російські удари по Україні посилюють рішучість українців і партнерів України. Як пише Голос Америки, про це він сказав під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною під час її візиту до Вашингтона, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під час зустрічі вони обговорили допомогу Україні у відновленні зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, надання Україні зброї для оборони та бюджетної підтримки.
За словами держсекретаря, США та Європа єдині у спільних діях в протистоянні російській агресії в Україні.
Нещодавні обстріли українських міст іранськими безпілотниками мають на меті залякати українців та "змусити український народ страждати", але натомість вони посилюють рішучість українців, сказав Блінкен.
"Останніми днями ми стали свідками широкомасштабних ударів Москви по цивільній інфраструктурі в Україні. Багато з них було здійснено за допомогою безпілотників, поставлених Іраном. Ці удари мають чітку мету змусити український народ страждати. Шкода, яку вони завдають, ускладнить українцям опалення їхніх домівок, пошук безпечної води для пиття, доступ до електроенергії, яка їм потрібна, щоб працювало все, від магазинів до лікарень і громадського транспорту", – сказав держсекретар США.
Блінкен додав: "Президент Путін вважає, що ці атаки якимось чином зламають волю. Натомість він лише поглиблює їхню рішучість захищати свою країну. Москва може погасити вогні по всій Україні, але не може згасити український дух. Президент Путін думав, що може розділити трансатлантичний альянс, замість цього він ще більше зблизив нас".
Питання допомоги Україні та позбавлення енергетичної залежності від Росії було в центрі уваги переговорів Блінкена та Колонни.
"Сполучені Штати тісно співпрацюють з Францією та іншими європейськими союзниками, щоб допомогти здійснити рішучий відхід від залежності від російської енергії, що означає розробку різноманітніших, надійніших, стійких джерел у довгостроковій перспективі та допомогу нашим друзям пережити зиму з високими витратами на електроенергію", – сказав Блінкен.
Державний секретар привітав зусилля Франції щодо допомоги Україні, зокрема, безпекову допомогу Україні, "включно з нещодавнім оголошенням президента Макрона про виділення 100 мільйонів євро" для надання Києву зброї.
Міністр закордонних справ Франції розповіла про зусилля їхнього уряду з допомоги Україні.
"Президент Макрон нещодавно пообіцяв президенту Зеленському, що ми збільшимо нашу військову допомогу, включно з новим обладнанням, і ви, мабуть, знаєте, що ми постачаємо боєприпаси для артилерійських ракет, а також нові легкі танки, ми також вирішили підготувати щонайменше 2000 українських солдатів у Франції, і ми розвиваємо співпрацю у сфері розвідки, яка також буде посилюватися і йти далі", - сказала Колонна.
Також вона пообіцяла гуманітарну допомогу та допомогу у реконструкції інфраструктури, у зв'язку з наближенням зими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И не х#й потом рассказывать про человечность, мораль и прочую белиберду.
- Яка зброя для оборони? Очніться, нам треба зброя, щоби йти в наступ на Херсон (як мінімум);
- Москва не може згасити український дух - за 7 місяців навіть в москві це зрозуміли. Це звичайні терористи, які нищать нашу країну. Досить захоплюватись українським духом, ми вже все всім доказали. Може допоможете зброєю ? Чи перед виборами окрім захоплення в вас нічого не залишилось.
Звичайно, ми вдячні США за допомогу (могло й не бути того), самі то все закопали в асфальт. Але бісить, що росія почала вбухувати більше ресурсів проти нас, а нам ********, як всі вражені нашим стійким духом.
Рашка своїм союзникам поставляє будь-яку зброю, яка тільки в них є. За сраного Асада роками навіть своїми військами воювали. Та союзники Рашки поставляють ій свою найкращу зброю без соплей про ескалацію.
А ці мнуться та бояться як та дівка. Наймогутніша держава світу, стидоба млять.
Краще б з Китаєм дружили, ніж з цими ЛГБТшниками, які окрім геїв та негрів в твітері вже нікого не здатні захистити. То Ххйло б на нас не напало, бо був би зонт як у Казахстану.
а нам би хотілось вірити що наш непохитний дух і життя безвинних дітей будуть прикриті ППО...
то ж посприяйте якнайшвидшому наданні нам такої можливості - захистити критичну інфраструктуру... поки вона ще де-не-де є...
розказує *****,ми це і так знаємо-союзнички дрищаві,Іран ,Китай це союзники у ***** нажаль,а не оце от все ....
америкоси, давайте ще запустість слівана - хай він ще розкаже, як буде страшно і важко Україні....
обнулений карлик ВЗАГАЛІ НІЧОГО НЕ МОЖЕ!!!