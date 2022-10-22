Джонсон отримав підтримку 100 парламентаріїв-консерваторів, необхідну для участі у виборах прем’єра Великої Британії, - Sky News
Борис Джонсон має намір знову поборотися за посаду прем’єр-міністра. Він перервав відпустку на Карибах і вилетів до Великої Британії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зазначається, що Борис Джонсон повернувся до Британії з відпустки на Карибах, оскільки він розглядає можливість обійняти посаду прем’єр-міністра лише через кілька тижнів після того, як був змушений піти у відставку. Деякі колеги Джонсона попереджають, що його повернення може спричинити ще більше політичного хаосу.
Якщо Джонсону вдасться досягти необхідної підтримки однопартійців, він, ймовірно, боротиметься з Ріші Сунаком, який у липні пішов з посади міністра фінансів, заявивши, що його колишній начальник не міг приймати важкі рішення.
Конкурс на місце четвертого прем'єр-міністра Великобританії за чотири роки пришвидшився до тижня. Згідно з правилами, лише три кандидати зможуть пройти перше голосування законодавців у другій половині дня у понеділок, а останні два кандидати будуть поставлені на голосування членів партії для визначення результату наступної п'ятниці.
Для деяких консерваторів у парламенті Великої Британії Джонсон є переможцем голосування, здатним привернути увагу всієї країни як своєю знаменитістю, так і своїм "енергійним оптимізмом".
Для інших Джонсон - токсична постать, і питання в тому, чи зможе він переконати десятки законодавців, які покинули його, що тепер він - людина, яка може об'єднати партію.
Кандидатам потрібно заручитися підтримкою принаймні 100 депутатів-консерваторів. Джерело Sky News повідомило, що Борис Джонсон вже отримав понад 100 голосів на підтримку. Водночас Сунак досі випереджає колишнього прем’єра.
Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Ліз Трасс йде у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Колишній очільник уряду Борис Джонсон заявив, що готовий поборотися за крісло, і терміново повертається заради цього з відпустки на Карібах.
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Так правильнее))
Нам зараз треба молитись, щоб Борис переміг.
та й на боневтіка гарно впливав )))
Політика такого рівня ще не було в історії , тому він просто зобов'язаний змінити щось у цьому недосконалому світі.
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например - забанить всех тупых ботов на цензоре
а не играть в консенсус, толерантность и озабоченность.
Экономика Британии сильна, можно не переживать.
Вони наглі і стадні, один одного просуває не гірше від євреів, і як виб'ються нагору, дискримінують представників інших етносів.
Держава Індія, яку деякі придурки називають "найбільшою демократією на Землі, - одна з небагатьох країн, які не підтримують українців у їх війні проти москальскої агресії. Спокійно купує нафту у рашистів.
На жаль, весь Захід зараз заражений толерастією і не помічає цієї небезпечної інвазії. Не там Трамп будував паркан і не проти тих емігрантів. Тепер тих "сунаків" так просто не позбудешся.
трапмистскийкацапский
Для английского быдла они не пахнут, а для джентльменов - воняют.
звісно якщо вони є. Якщо нема, то на цей випадок є болт з лівою різьбою, на їхні продажні сраки)