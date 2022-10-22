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Новини
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Джонсон отримав підтримку 100 парламентаріїв-консерваторів, необхідну для участі у виборах прем’єра Великої Британії, - Sky News

джонсон

Борис Джонсон має намір знову поборотися за посаду прем’єр-міністра. Він перервав відпустку на Карибах і вилетів до Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що Борис Джонсон повернувся до Британії з відпустки на Карибах, оскільки він розглядає можливість обійняти посаду прем’єр-міністра лише через кілька тижнів після того, як був змушений піти у відставку. Деякі колеги Джонсона попереджають, що його повернення може спричинити ще більше політичного хаосу.

Якщо Джонсону вдасться досягти необхідної підтримки однопартійців, він, ймовірно, боротиметься з Ріші Сунаком, який у липні пішов з посади міністра фінансів, заявивши, що його колишній начальник не міг приймати важкі рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон - на другому місці серед претендентів на прем’єра Британії, - ВВС

Конкурс на місце четвертого прем'єр-міністра Великобританії за чотири роки пришвидшився до тижня. Згідно з правилами, лише три кандидати зможуть пройти перше голосування законодавців у другій половині дня у понеділок, а останні два кандидати будуть поставлені на голосування членів партії для визначення результату наступної п'ятниці.

Для деяких консерваторів у парламенті Великої Британії Джонсон є переможцем голосування, здатним привернути увагу всієї країни як своєю знаменитістю, так і своїм "енергійним оптимізмом".

Для інших Джонсон - токсична постать, і питання в тому, чи зможе він переконати десятки законодавців, які покинули його, що тепер він - людина, яка може об'єднати партію.

Кандидатам потрібно заручитися підтримкою принаймні 100 депутатів-консерваторів. Джерело Sky News повідомило, що Борис Джонсон вже отримав понад 100 голосів на підтримку. Водночас Сунак досі випереджає колишнього прем’єра. 

Також читайте: Воллес не боротиметься за посаду прем’єра та схиляється до підтримки Джонсона

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Ліз Трасс йде у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Колишній очільник уряду Борис Джонсон заявив, що готовий поборотися за крісло, і терміново повертається заради цього з відпустки на Карібах.

Автор: 

Велика Британія (5571) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+26
Давай Джонсонюк, мы в тебя верим
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22.10.2022 17:50
+23
Давай Джонсон. Отправь Судака обратно в его ***** на дудочке играть
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22.10.2022 18:05
+18
Джонсон наш! Мы в тебя верим
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22.10.2022 17:56
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I came back
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22.10.2022 17:49 Відповісти
I'm coming back !

Так правильнее))
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22.10.2022 17:59 Відповісти
I'll be back !
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22.10.2022 18:45 Відповісти
Давай Джонсонюк, мы в тебя верим
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22.10.2022 17:50 Відповісти
Люди жирують, можуть раз на місяць прим'єра міняти й ***** не нападає, у нас від таких кренделів вже б і держави не було.
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22.10.2022 17:50 Відповісти
Не заздріть. Велика країна - великі можливості .

Нам зараз треба молитись, щоб Борис переміг.
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22.10.2022 17:56 Відповісти
Тобто, якщо змінити боневтіка то була б катастрофа?
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22.10.2022 17:57 Відповісти
от не дражніться !!! ))))
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22.10.2022 18:00 Відповісти
Просто там в Британії живе братній народ і коли вибирають не того хто нам подобається треба вводити війська.
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22.10.2022 18:07 Відповісти
ты мозг себе введи бот..
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23.10.2022 03:59 Відповісти
***** не нападає бо Британія то не "ісконно срусссская зємля"
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22.10.2022 18:36 Відповісти
что ты несешь ? каких кренделей? чем зеленский лучше?
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23.10.2022 03:58 Відповісти
Джонсон наш! Мы в тебя верим
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22.10.2022 17:56 Відповісти
Обожнюю цього Джонсона!
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22.10.2022 17:58 Відповісти
так! харизма в цього чубатого зашкалює...
та й на боневтіка гарно впливав )))
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22.10.2022 18:01 Відповісти
Так-так! Борис особливий!

Політика такого рівня ще не було в історії , тому він просто зобов'язаний змінити щось у цьому недосконалому світі.
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22.10.2022 18:19 Відповісти
тому він просто зобов'язаний змінити щось у цьому недосконалому світі?
------------------------
например - забанить всех тупых ботов на цензоре
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23.10.2022 04:02 Відповісти
Welcome back Mr Jhonsonyuk!
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22.10.2022 17:59 Відповісти
Давай Джонсон. Отправь Судака обратно в его ***** на дудочке играть
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22.10.2022 18:05 Відповісти
*** їх Борис!!!
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22.10.2022 18:06 Відповісти
Моя ти зірочка))
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22.10.2022 18:08 Відповісти
поки не приберуть сунака, там стабільності не буде, індус там все колотить
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22.10.2022 18:28 Відповісти
100% засланный казачек..
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22.10.2022 18:44 Відповісти
не засланный а купленный как и все кремлеботы на западе
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23.10.2022 04:03 Відповісти
Давай Борисе "жгі"!!!
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22.10.2022 18:29 Відповісти
Борис,надія тільки на тебе!
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22.10.2022 18:31 Відповісти
Борис, порви их всех на Британский флаг !
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22.10.2022 18:43 Відповісти
Основная проблема Бритов это экономические проблемы после глупого выхода из ЕС. А если выберут индуса то ....
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22.10.2022 18:46 Відповісти
Выход из ЕС позволил проводить свою политику,
а не играть в консенсус, толерантность и озабоченность.
Экономика Британии сильна, можно не переживать.
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22.10.2022 19:43 Відповісти
но индус там все же не в тему
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22.10.2022 21:22 Відповісти
ты беса гонишь Британия была одним из лидеров ЕС - но после выхода она потеряла триллион долларов инвестиций - фунт обвалился зарплаты упали
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23.10.2022 04:05 Відповісти
Сынок Британия правильно сделала что вышла из ес - ее слово сейчас главнее ВСЕХ стран ес , и так будет всегда ...
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22.10.2022 23:00 Відповісти
в экономическом плане она потеряла и до хрена
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23.10.2022 04:07 Відповісти
Многоходовочка по британски
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22.10.2022 18:59 Відповісти
Я теж так вважаю, що це була саме многоходовочка.
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22.10.2022 19:01 Відповісти
Оті індуси, це страшне зло. Іх вже чи не більше ніж китайців і вони просто заполонили весь світ: обидві Америки і Європу, одна Австралія ще якось відбивається від ниїх і китайців в купі.

Вони наглі і стадні, один одного просуває не гірше від євреів, і як виб'ються нагору, дискримінують представників інших етносів.

Держава Індія, яку деякі придурки називають "найбільшою демократією на Землі, - одна з небагатьох країн, які не підтримують українців у їх війні проти москальскої агресії. Спокійно купує нафту у рашистів.

На жаль, весь Захід зараз заражений толерастією і не помічає цієї небезпечної інвазії. Не там Трамп будував паркан і не проти тих емігрантів. Тепер тих "сунаків" так просто не позбудешся.
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22.10.2022 19:10 Відповісти
Згоден. Але в Австралії китайців та індусів навалом!
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22.10.2022 21:09 Відповісти
кончай бредить бот трапмистский кацапский
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23.10.2022 04:08 Відповісти
Довбані толерасти і ліваки доведуть до того, що Великою Британією буде керувати індус! Це вже сюрреалізм!
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22.10.2022 19:15 Відповісти
у них негра вышла замуж за принца...что говорить после того....
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22.10.2022 21:23 Відповісти
ты что рассист? или просто бот?
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23.10.2022 04:11 Відповісти
не ссцы кацап - вам все равно это не поможет
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23.10.2022 04:10 Відповісти
Надо быть полными дебилами, чтобы выбрать прокремлевского индуса руководить Британией, когда рашисты затеяли большую войну... Надеюсь в Лондоне это понимают.
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22.10.2022 19:20 Відповісти
Там крутится слишком много кремлёвских денег.
Для английского быдла они не пахнут, а для джентльменов - воняют.
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22.10.2022 19:39 Відповісти
Британці навряд чи підтримають Сунака під час голосування. На словах підтримуючи індійця британці стимулюють свого британця зробити необхідні висновки, але коли дійде до голосування голосувати будуть за "свого-рідного". Індійцям в Британії "віддали" стоматологію, але віддавати свою долю в їх руки британці не стануть...
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22.10.2022 19:39 Відповісти
да конечно...кого выбрали мэром Лондона??? своего, родного?? на ком женился принц? на родной? выберут индуса. Хочу ошибаться!!
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22.10.2022 21:25 Відповісти
Дуже сподіваюсь на те що "дух Британії" ще не здох. "Брексіт" дає надію...
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22.10.2022 21:55 Відповісти
racist detected
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23.10.2022 04:13 Відповісти
Мені подобається, як Борис під час своїх приїздів в Україну лагодить нам Бубу та ігнорує Єлдака на рівні плінтусу, як і має бути.
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22.10.2022 19:39 Відповісти
Бо він знає хто такі дерьмак з зелупою і в нього є тисочки щоб зтискати їм яйця,
звісно якщо вони є. Якщо нема, то на цей випадок є болт з лівою різьбою, на їхні продажні сраки)
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22.10.2022 23:15 Відповісти
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22.10.2022 19:49 Відповісти
Непогано.
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22.10.2022 22:01 Відповісти
Джонсоне повертайся, ми тебе чекаємо.
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22.10.2022 23:11 Відповісти
Борис піде і на дострокові вибори. Клака індуса не дала працювати Трас і не дасть працювати Борису.
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22.10.2022 23:19 Відповісти
 
 