Джонсон отримав підтримку 100 парламентаріїв-консерваторів, необхідну для участі у виборах прем’єра Великої Британії, - Sky News

Борис Джонсон має намір знову поборотися за посаду прем’єр-міністра. Він перервав відпустку на Карибах і вилетів до Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що Борис Джонсон повернувся до Британії з відпустки на Карибах, оскільки він розглядає можливість обійняти посаду прем’єр-міністра лише через кілька тижнів після того, як був змушений піти у відставку. Деякі колеги Джонсона попереджають, що його повернення може спричинити ще більше політичного хаосу.

Якщо Джонсону вдасться досягти необхідної підтримки однопартійців, він, ймовірно, боротиметься з Ріші Сунаком, який у липні пішов з посади міністра фінансів, заявивши, що його колишній начальник не міг приймати важкі рішення.

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Конкурс на місце четвертого прем'єр-міністра Великобританії за чотири роки пришвидшився до тижня. Згідно з правилами, лише три кандидати зможуть пройти перше голосування законодавців у другій половині дня у понеділок, а останні два кандидати будуть поставлені на голосування членів партії для визначення результату наступної п'ятниці.

Для деяких консерваторів у парламенті Великої Британії Джонсон є переможцем голосування, здатним привернути увагу всієї країни як своєю знаменитістю, так і своїм "енергійним оптимізмом".

Для інших Джонсон - токсична постать, і питання в тому, чи зможе він переконати десятки законодавців, які покинули його, що тепер він - людина, яка може об'єднати партію.

Кандидатам потрібно заручитися підтримкою принаймні 100 депутатів-консерваторів. Джерело Sky News повідомило, що Борис Джонсон вже отримав понад 100 голосів на підтримку. Водночас Сунак досі випереджає колишнього прем’єра.

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Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Ліз Трасс йде у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Колишній очільник уряду Борис Джонсон заявив, що готовий поборотися за крісло, і терміново повертається заради цього з відпустки на Карібах.