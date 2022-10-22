Росія напередодні зими винищує енергетичну інфраструктуру України, щоб від холоду загинули тисячі людей, - Міноборони

Намагаючись знищити напередодні зими електростанції та об’єкти водопостачання, Росія "підіймає ставки". Агресор очікує, що від холоду загинуть тисячі людей.

Про це йдеться у твітах Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна крилата ракета, випущена росією по житловому будинку, може знищити десятки мирних жителів. Це неодноразово доведено агресором. Але їхньому політичному керівництву цього замало. Ворог підняв ставки, знищивши напередодні зими електростанції та об'єкти водопостачання. Ворог очікує, що від холоду загинуть тисячі людей. Але ворог так нічого і не дізнався про опір українського народу", - підкреслюють у відомстві.

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Нагадаємо, 22 жовтня росіяни здійснили ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня, повідомили в Укренерго.

Через це в Україні запровадили вимушені обмеження енергопостачання, зокрема в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.