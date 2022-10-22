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Росія напередодні зими винищує енергетичну інфраструктуру України, щоб від холоду загинули тисячі людей, - Міноборони

электричество,электроэнергия,станции,лэп,укрэнерго,линии,провода

Намагаючись знищити напередодні зими електростанції та об’єкти водопостачання, Росія "підіймає ставки". Агресор очікує, що від холоду загинуть тисячі людей.

Про це йдеться у твітах Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна крилата ракета, випущена росією по житловому будинку, може знищити десятки мирних жителів. Це неодноразово доведено агресором. Але їхньому політичному керівництву цього замало. Ворог підняв ставки, знищивши напередодні зими електростанції та об'єкти водопостачання. Ворог очікує, що від холоду загинуть тисячі людей. Але ворог так нічого і не дізнався про опір українського народу", - підкреслюють у відомстві.

Росія напередодні зими винищує енергетичну інфраструктуру України, щоб від холоду загинули тисячі людей, - Міноборони 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резервні пункти енергії будуть обладнані в кожному населеному пункті України, - Чернишов

Нагадаємо, 22 жовтня росіяни здійснили ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня, повідомили в Укренерго.

Через це в Україні запровадили вимушені обмеження енергопостачання, зокрема в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Автор: 

Міноборони (7345) росія (65073) опалювальний сезон (1747)


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Топ коментарі
+22
Потрібно було готуватись до цього,але дегенерат завжди бореться з наслідками
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22.10.2022 18:17
+11
Це ж ворог.дивно від нього чекати іншого
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22.10.2022 18:13
+10
Та невже? Хто б міг такого чекати від ворога-террориста? Господи, у нас при владі імбецили!
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22.10.2022 18:30
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22.10.2022 18:13 Відповісти
ДА ХВАТИТ ТОРГОВАТЬ НА КРОВИ И ВОЙНЕ ДА БУБОЧКА ЧТО Бубочка клоун ты наш -- не ты ли орало воплями на стадионе выше написанное... а теперь караул!!! так я тебе напомню маски в Китай с наваром и обратно с 120/ 230 процентой накруткой к нам кислород, аппараты ИВЛ, ПрививкиКивидные моча ослинная...туфта короче... 15 лярдов которые испраились и засекретились да так что суд покрывает все данные типа- секретно.. у Ляшко там не курточка поди- а целая яхта класса эсминец тех курточек-- а вояж до Оману а.... Вова только что ******** ДТЭК Одесса дало список отключений три дня в неделю с утра и вечером и круглые сутки в иные дни нет света нет сирен и именно в эти часы прилаетают ракеты и дроны.... а плевать... ведь света не будет на вышках мобильной связи.... а ***** да экономим затраты НАПЕРСТКА....Ахметку.. дружбана ВОВОЧКИ мрази???!!!
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22.10.2022 19:21 Відповісти
Друже, в тебе все гаразд? Допомогти?
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22.10.2022 21:08 Відповісти
Це ж ворог.дивно від нього чекати іншого
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22.10.2022 18:13 Відповісти
нужно помочь выехать в Европу всем у кого точно в городе районе не будет тепла - слава богу сейчас идет теплый циклон на пару недель
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23.10.2022 03:07 Відповісти
Потрібно було готуватись до цього,але дегенерат завжди бореться з наслідками
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22.10.2022 18:17 Відповісти
а хто буде думати за все???
єрмак, татаров, тищенко чи арахамія???
останній міг тільки купити в бульбаша енергію через емірати в два рази дорожчу
а остальні вміють лише керувати (потоками) бабла від тендерів та контрабанди
от і вся суть молодої, перспективної ЗЕКОМАНДИ
ще радуйтесь що бені не віддали приват та не виплатили компенсацію
хоча ще не вечір.....
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22.10.2022 18:54 Відповісти
Чіпуха бидлувата,саме про таких як ти дегенератів я написав,що образилось бидло?ще відповідати будете за усі "********","ні нагнітайті"та "шашлікі".
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22.10.2022 19:42 Відповісти
как ты приготовишься к массированому ракетному удару? даже при налаженной ппо все обьекты прикрыть невозможно
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23.10.2022 03:08 Відповісти
Каком к вєрху блд.
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23.10.2022 09:28 Відповісти
ты сначала власть выбери нормальную а потом сопли разводина цензоре
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23.10.2022 15:09 Відповісти
а розрахували на що? як думали буде? рашка - садист, маніяк, дикун і...потвора і вона знає де вдарити найчутливіше... всі 8 місяців русня показувала що для неї нема меж їх злочинній суті...
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22.10.2022 18:23 Відповісти
Та невже... а я думав, вони просто завжди ************ і ненавмисно лучать по інфраструктурі.
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22.10.2022 18:24 Відповісти
в кращі роки нічого не робилось з початку правління жулі - газ купувався в останню хвилину по космічним цінам. що заважає в умовах військового часу націоналізувати газовидобувні підприємства шуфріча, хомутиника, бойка, кучми, порошенка, фельдмана та інших титульних?
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22.10.2022 18:24 Відповісти
А "зеленим" за асфальт чого не подякував?!!
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22.10.2022 18:37 Відповісти
По перше- починати краще з коломойського, по друге- уявляю як єрмак з татаровим "націоналізовують" ці підприємства...
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22.10.2022 19:23 Відповісти
Ану нагадай коли це Тимоха була президентом?
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22.10.2022 19:34 Відповісти
Тоді у неї було влади більше ніш у президента, але такі як ти підари зовсім свідомо мініпулюють цім
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22.10.2022 20:08 Відповісти
Вважай що ти нажив собі ворога.
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23.10.2022 07:54 Відповісти
Та невже? Хто б міг такого чекати від ворога-террориста? Господи, у нас при владі імбецили!
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22.10.2022 18:30 Відповісти
І тут Порошенко насрав тобі в штани.
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22.10.2022 18:31 Відповісти
Виродками вони як були, так і лишилися. Ні голодомором, ні холодом, знищити Україну не вийде. А от довести світу, що кацапи - то генетичні нелюди, уже вдалося. Цієї цілі так наполегливо добивається *****?
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22.10.2022 18:35 Відповісти
Треба переселятися в село, там менше залежиш від "благ цивілізації" які бомбить кацап. Вода в криниці, пічка на дровах. Електрика? Та ж якось люди жили без електрики..
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22.10.2022 18:36 Відповісти
Генератор, якщо фінанси дозволяють - встановлення сонячних батарей. В нас віддалені котеджі так живуть, до яких не проведено електрику.
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22.10.2022 18:45 Відповісти
Так. І дрова по 15000 за машину. А на зиму, щонайменше, дві потрібно.
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22.10.2022 18:48 Відповісти
свиноцабака - ты вновь на Цензоре заблудился...?
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22.10.2022 20:46 Відповісти
Хутин вырос в Ленинграде и хорошо знает про блокаду . ЭТОТ ВОЕННЫЙ ЗЛОЧИНЕЦ РЕШИЛ УСТРОИТЬ В УКРАИНЕ СПЛОШНОЙ БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД

ХУТИНА НАДО УНИЧТОЖИТЬ ВСЕМ МИРОМ ‼️‼️‼️
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22.10.2022 18:42 Відповісти
То хай мо їбаш.ть по росії, її території у відповідь - може досить гуманізму?!
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22.10.2022 18:46 Відповісти
Ты хочешь третью мировую. ? Тогда ни в Польше, ни в целом в ЕС отсидеться уже не выйдет... а то что эти полудурки начнут кидать атомные бомбы куда достанут ни малейшего сомнения уже нет. (При этом импотентное даже сегодня НАТО и ЕС 100% не готовы ответить симетрично на такие вызовы.
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22.10.2022 19:01 Відповісти
Да они их быстрее начнут кидать если не будет вообще никакого ответа.
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22.10.2022 20:21 Відповісти
томущо треба було готуватись, коли вони про це з самого початку горланили на всих своїх помийках!! но у нас дороги опять начали робить, це зараз саме важливе....
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22.10.2022 18:53 Відповісти
А чим ви, виродки, займалися тридцять років?
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22.10.2022 18:54 Відповісти
При найгіршому варіанті, вважаю, тисячами не обійдеться. 😡
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22.10.2022 19:28 Відповісти
Цивілізації настав час розглянути і вирішувати проблему енергетичної автономізації. Це непросто, але на ********* рівні техніки можливо. Висока щільність концентрації енергетичних потужностей - це підвищена вразливість життєздатності населення під час воєн та катастроф природного чи штучного походження.
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22.10.2022 19:36 Відповісти
Шановні форумчани,нас нічому не вчить історія,навіть не така давня.В 1917 році всіх багатих-рахуй олігархів-знищили.Поміщиків і купців -агрохолдінги і бариг з базарів-повивели.Заводи віддали робочим,землю селянам,зробили колгоспи.Все що хотів народ-майте.Пройшло дуже мало часу-знову бідні,середній клас,і ні з того ні з сього-багаті.Звідки бідні,всім невдоволені-всім дали всього одинаково?Ну а потім 1941 -війна,і далі ми вже самі можем робити висновки-що ж ми робили не так?
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22.10.2022 19:39 Відповісти
С 30 ноября 1939 года Сралин бомбил Финляндию от Гельсинки Тампере Оулу и других городов Финляндии..чего добился Маразматик?а ничего...300 000 трупов советского Быдла и Карельский перешеек...Стадо Мавзолейных идиотов повторяют подвиги советских Баранов...🦍🦍🦍🦍
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22.10.2022 19:41 Відповісти
Давайте жителей белгородской области, и остальных населённых пунктов до которых может достать ВСУ - в попу поцелуем? И может тогда они попросят ***** не бомбить нашу инфраструктуру. Есть конечно вариант бомбить их инфраструктуру, и тогда они завоют, заноют, и учтут принцип "око за око".
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22.10.2022 19:54 Відповісти
Зеленая власть не даст замерзнуть людям, всех нуждающихся согреют журнашлюхи вылизыванием на весь экран зеленой жопы в телемарафоне
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22.10.2022 20:02 Відповісти
Фуфлогоны Андрей Жданов и Лёха Обдристович и не такое вам сказку придумают...😆🤣
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22.10.2022 20:02 Відповісти
Необходимо настаивать, чтобы Запад нам давал к хаймерсам ракеты, которые до москвы достают. И в отместку уничтожать соответствующую инфраструктуру вплоть до москвы. Иного выхода нет.
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22.10.2022 20:26 Відповісти
они потом восстановят
как светофор в мариуполе
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22.10.2022 22:40 Відповісти
 
 