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Жителів Рівного та низки громад області попередили про відключення електрики у пікові години

электроэнергия

Сьогоднішні російські ракетні удари спричинили дефіцит потужності в електромережах Рівненщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Рівнеобленерго".

Підприємство змушене ввести графіки обмеження електропостачання.

На період пікового навантаження електропостачання буде відсутнє на таких вулицях Рівного: Коновальця, Волинської Дивізії, Мельника, Князя Романа, Богоявленська, частково Василя Червонія (колишня Гагаріна), частково Грушевського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ракетних ударів по енергооб’єктах Рівненщини пошкоджено електропідстанції, - ОВА

Почергово застосовуватимуться стабілізаційні відключення на територіях колишнього Володимирецького, Сарненського, Дубровицького, Березнівського, Гощанського, Острозького, Костопільського, Корецького, Здолбунівського районів.

Нагадаємо, 22 жовтня росіяни здійснили ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня, повідомили в Укренерго.

Через це в Україні запровадили вимушені обмеження енергопостачання, зокрема в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Також читайте: Зеленський про черговий ракетний обстріл України: "Світ може і повинен зупинити цей терор"

Автор: 

обленерго (410) Рівне (573) електроенергія (6188) Рівненська область (1174)


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22.10.2022 19:18 Відповісти


Майте совість, виключайте світло». Енергетики скаржаться на безвідповідальний бізнес
Сяюче колесо огляду посеред абсолютної темряви на столичному Подолі
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22.10.2022 19:31 Відповісти
 
 