Вдруге за 22 жовтня росіяни обстріляли Нікопольський район,- троє людей зазнали поранення, - ОВА

Ворог знову обстріляв у суботу 22 жовтня Нікопольський район Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив: "По обіді росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді.



Попередньо, поранені троє людей. Усі у лікарні. Понівечені житлові будинки.

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