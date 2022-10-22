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Вдруге за 22 жовтня росіяни обстріляли Нікопольський район,- троє людей зазнали поранення, - ОВА

нікополь

Ворог знову обстріляв у суботу 22 жовтня  Нікопольський район Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив: "По обіді росіяни знову обстріляли Нікопольський район.  Ударили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді.

Попередньо, поранені троє людей. Усі у лікарні. Понівечені житлові будинки.

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Автор: 

обстріл (28378) Нікополь (1182) Дніпропетровська область (3704)


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22.10.2022 19:07 Відповісти
 
 