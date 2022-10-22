Вдруге за 22 жовтня росіяни обстріляли Нікопольський район,- троє людей зазнали поранення, - ОВА
Ворог знову обстріляв у суботу 22 жовтня Нікопольський район Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Він зазначив: "По обіді росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді.
Попередньо, поранені троє людей. Усі у лікарні. Понівечені житлові будинки.
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