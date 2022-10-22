Внаслідок ракетних ударів росіян по Луцьку пошкоджено 12 будинків, - мер Поліщук. ФОТОрепортаж
У Луцьку під час ранкового ракетного удару росіян постраждали 12 будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер міста Ігор Поліщук.
Він зазначив: "Працюємо над відновленням пошкоджених уламками ракети та ударною хвилею приватних будинків жителів нашого міста. Всього постраждало 12 будинків, в 7 будинках пошкоджена покрівля. Покрівлі ремонтуємо, вікна замовлені".
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