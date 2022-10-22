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Внаслідок ракетних ударів росіян по Луцьку пошкоджено 12 будинків, - мер Поліщук. ФОТОрепортаж

У Луцьку під час ранкового ракетного удару росіян постраждали 12 будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер міста Ігор Поліщук. 

Він зазначив: "Працюємо над відновленням пошкоджених уламками ракети та ударною хвилею приватних будинків жителів нашого міста. Всього постраждало 12 будинків, в 7 будинках пошкоджена покрівля. Покрівлі ремонтуємо, вікна замовлені".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Луцьку окупанти ракетним ударом знищили об’єкт енергетики, - мер Поліщук

Внаслідок ракетних ударів росіян по Луцьку пошкоджено 12 будинків, - мер Поліщук 01
Внаслідок ракетних ударів росіян по Луцьку пошкоджено 12 будинків, - мер Поліщук 02
Внаслідок ракетних ударів росіян по Луцьку пошкоджено 12 будинків, - мер Поліщук 03
Внаслідок ракетних ударів росіян по Луцьку пошкоджено 12 будинків, - мер Поліщук 04

Автор: 

Луцьк (414) обстріл (28378)


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22.10.2022 19:14 Відповісти
ЦЕ - наслідок глобальної, всенародної "какаяразніца". Ви думаєте, що ЦЕ для укра̀інцев вперше? Ага, щас! Це глобальні, генетичні граблі толеранції.
Може хтось заперечить?
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22.10.2022 19:15 Відповісти
Ще не встигла закінчитись тривога як господар будинку почав його ремонтувати! савкі з запарожя і нікалаєва після такого відразу драпають кудападальше.
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22.10.2022 19:27 Відповісти
Генетика - то серйозна наука. Ну, кельтська крівця...
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22.10.2022 19:29 Відповісти
не виключено,що ті люди ,котрим знищене житло ногу тягнули за "зеленого асвальтоукладчика" ,надивившись "кварталу"
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22.10.2022 19:46 Відповісти
Скільки можна запитувати: ДЕ НАША ****** РЕАКЦІЯ КРІМ СКИГЛЕННЯ ОМАНСЬКОГО??????
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22.10.2022 21:11 Відповісти
в асхфальте
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22.10.2022 21:38 Відповісти
 
 