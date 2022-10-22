Внаслідок ракетних ударів росіян по Луцьку пошкоджено 12 будинків, - мер Поліщук. ФОТОрепортаж

У Луцьку під час ранкового ракетного удару росіян постраждали 12 будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер міста Ігор Поліщук.

Він зазначив: "Працюємо над відновленням пошкоджених уламками ракети та ударною хвилею приватних будинків жителів нашого міста. Всього постраждало 12 будинків, в 7 будинках пошкоджена покрівля. Покрівлі ремонтуємо, вікна замовлені".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Луцьку окупанти ракетним ударом знищили об’єкт енергетики, - мер Поліщук











