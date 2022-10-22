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Новини Війна
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Шольц заперечив, що Путін у двосторонніх розмовах із ним погрожував розширенням війни в Україні

шольц,путін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечив повідомлення про те, що президент РФ Володимир Путін у двосторонніх розмовах із ним нібито погрожував розширенням війни в Україні.

Відповідну заяву керівник німецького уряду зробив в інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Повідомлення, які я читав про погрози нібито під час цих переговорів, є хибними", - запевнив канцлер.

Говорячи про використання Путіним енергопостачання "як зброї", глава уряду ФРН зазначив: "Мені вже на ранньому етапі було ясно, що справа може дійти до цього". Шольц запевняє, що ще тоді дійшов висновку: "Ми можемо використовувати дешевий газ із Росії, але ми не повинні ставити себе у залежність від нього, а маємо розвивати інші джерела постачання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не повинно дійти до прямого конфлікту між Росією та НАТО, - Шольц

Як мер Гамбурга, він виступав за будівництво терміналів для скрапленого природного газу (СПГ) на північному узбережжі Німеччини, заявив Шольц. "На жаль, безрезультатно", - зазначив канцлер. За словами Шольца, під час перебування на посаді міністра фінансів ФРН він продовжив роботу над досягненням цієї мети. "Попередній уряд зокрема ухвалив закон, який зробив планування для будівництва терміналів СПГ у Брунсбюттелі, Штаді та Вільгельмсгафені економічно доцільнішим", - зазначив канцлер. Сьогодні Німеччина має вигоду з того, додав він. При цьому, за словами Шольца, для проєктів на тому етапі не вдалося знайти фінансових спонсорів, тож інвестицій так і не було зроблено.

Водночас Шольц не став відповідати на запитання, чи був він єдиний у своїй позиції щодо диверсифікації постачання енергоносіїв, коли входив до складу попереднього уряду Ангели Меркель. "Незабаром після мого обрання канцлером я запитав відповідальні структури в канцелярії канцлера, що ми робитимемо, якщо газ із Росії перестане надходити. На жаль, планів щодо цього не було", - заявив Шольц.

Автор: 

газ (10421) путін володимир (23787) погрози (488) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+11
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22.10.2022 19:22
+7
Мы так и верим тебе
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22.10.2022 19:18
+6
Шольц також чілавєк... Сциканув... І думає, що цього ніхто не помітив.
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22.10.2022 19:23
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22.10.2022 19:18 Відповісти
Проститутка швабская
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22.10.2022 19:35 Відповісти
шось сьогодні у Шольца бенефіс... прямо аж зачасто ))))
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22.10.2022 19:19 Відповісти
Зараз прибіжіть Олег Розгонов та почне розганяти тих, хто в Україні не голосував за Шольца, тому не має права його критикувати. От.
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22.10.2022 19:26 Відповісти
Тоді з якого дива він валить нашу енергетику .
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22.10.2022 19:21 Відповісти
потому что кацапская армия обосралась
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23.10.2022 03:01 Відповісти
***** завірило Шольца, що рівень вбивств, катувань і згвалтувань українського населення на окупованих територіях залишиться на постійному рівні.
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22.10.2022 19:22 Відповісти
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22.10.2022 19:22 Відповісти
лапатнікі-всєх дагонім но пєрєганять нє будєм-патамуша жопа голая...
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22.10.2022 19:52 Відповісти
не гола, а в памперсі

придивіться уважніше
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22.10.2022 20:34 Відповісти
***** тримає Шольца за медебейці, як і фрау штазі. Це звичайна кагебешна тактика мати вплив на політиків такого рівня.
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22.10.2022 19:23 Відповісти
Шольц також чілавєк... Сциканув... І думає, що цього ніхто не помітив.
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22.10.2022 19:23 Відповісти
он не сцыканув он куплен с потрохами и уже давно походу
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23.10.2022 03:03 Відповісти
Он потерял свои секс-игрушки? В частности кляп
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22.10.2022 19:42 Відповісти
При цьому, за словами Шольца, для проєктів на тому етапі не вдалося знайти фінансових спонсорів, тож інвестицій так і не було зроблено. це розказує фріцовський бувший міністр фінансів,(касір прорашистської Меркель),котрий зробив все ,щоб цих фінансових спонсорів забрати.по вказівці Меркель і куйла з німецького газового ринку.щоб прибрати конкурентів рашистського газу,на котрому мала намір заробляти Меркель в тому числі і штольц і шредер і вся прорашистська німецька шушера.
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22.10.2022 19:42 Відповісти
А чи не робив путін непристойних пропозицій?
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22.10.2022 19:43 Відповісти
Шольц-канєшна ми всє тєбє вєрім правдівий ти наш...
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22.10.2022 19:53 Відповісти
Ліверка)
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22.10.2022 20:43 Відповісти
Розгонов! Тут Шольца б'ють !
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22.10.2022 20:46 Відповісти
Алчные и глупые немцы верили, что ***** по доброте душевной поставляет им дешёвый газ и будет делать это вечно. Поэтому и позакрывали свои атомные и угольные электростанции.
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22.10.2022 20:49 Відповісти
те кто закрывал станции не тупые - они купленные с потрохами
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23.10.2022 03:04 Відповісти
Повіримо, коли мапу покаже.
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22.10.2022 20:50 Відповісти
 
 