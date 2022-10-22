Шольц заперечив, що Путін у двосторонніх розмовах із ним погрожував розширенням війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечив повідомлення про те, що президент РФ Володимир Путін у двосторонніх розмовах із ним нібито погрожував розширенням війни в Україні.

Відповідну заяву керівник німецького уряду зробив в інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Повідомлення, які я читав про погрози нібито під час цих переговорів, є хибними", - запевнив канцлер.

Говорячи про використання Путіним енергопостачання "як зброї", глава уряду ФРН зазначив: "Мені вже на ранньому етапі було ясно, що справа може дійти до цього". Шольц запевняє, що ще тоді дійшов висновку: "Ми можемо використовувати дешевий газ із Росії, але ми не повинні ставити себе у залежність від нього, а маємо розвивати інші джерела постачання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не повинно дійти до прямого конфлікту між Росією та НАТО, - Шольц

Як мер Гамбурга, він виступав за будівництво терміналів для скрапленого природного газу (СПГ) на північному узбережжі Німеччини, заявив Шольц. "На жаль, безрезультатно", - зазначив канцлер. За словами Шольца, під час перебування на посаді міністра фінансів ФРН він продовжив роботу над досягненням цієї мети. "Попередній уряд зокрема ухвалив закон, який зробив планування для будівництва терміналів СПГ у Брунсбюттелі, Штаді та Вільгельмсгафені економічно доцільнішим", - зазначив канцлер. Сьогодні Німеччина має вигоду з того, додав він. При цьому, за словами Шольца, для проєктів на тому етапі не вдалося знайти фінансових спонсорів, тож інвестицій так і не було зроблено.

Водночас Шольц не став відповідати на запитання, чи був він єдиний у своїй позиції щодо диверсифікації постачання енергоносіїв, коли входив до складу попереднього уряду Ангели Меркель. "Незабаром після мого обрання канцлером я запитав відповідальні структури в канцелярії канцлера, що ми робитимемо, якщо газ із Росії перестане надходити. На жаль, планів щодо цього не було", - заявив Шольц.