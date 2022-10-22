Іран бреше, що не продає Росії дрони, є домовленість про тисячі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Іран бреше, коли заявляє, що не постачає Росії дрони.
Про це він розповів в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Іран поставляє їм (росіянам – ред.) дрони, поставляє їм вбивства українців, це їх домовленість за гроші. Отакі криваві гроші, які Іран заробляє. Вони можуть сказати: "Ми нічого не брали, покажіть фінансові розрахунки"… Ми говоримо конкретику – Іран передав дрони, якими вбивали українців, продовжують вбивати. Не один, не два і не п’ять, а сотні. Ми знаємо, що замовлення і домовленості є про тисячі, але сотні точно передані. Їм не можна вірити. Вони можуть розказувати своєму суспільству, що нічого не продавали, але це брехня, чиста брехня. Вони вбивають наших людей", - заявив Зеленський.
Зеленський підкреслив, що не довіряє керівництву Ірану.
Він згадав про збиття ракетою в Ірані українського літака МАУ у січні 2020 року, внаслідок якого загинули 176 осіб. Президент нагадав, що спочатку Іран заперечував свою причетність до катастрофи, але згодом був змушений її визнати, але заявив, що це була випадковість.
"Але, крім вибачень, вони не зробили нічого. Вони сказали, що будуть відшкодування сім’ям, підтримка сімей, які втратили своїх близьких. Вони говорили це на рівні лідера… І що вони зробили? Вони зробили нічого, нуль, вони нічим не допомогли", - сказав Зеленський.
За його словами, Україна мала інформацію від своєї розвідки, а також розвідок партнерів про те, що "Іран торгує з Росією дронами "Шахед" і ракетами, тощо", але Іран усе заперечував.
"І ми зараз бачимо: сотні ударів по Україні, по столиці, по цивільній інфраструктурі, по школах, біля університету, по університету, виключення нашої енергетики, просто для того, щоб люди не пережили цю зиму", - констатував Зеленський.
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Обеспечением армии занимается Министерство обороны. Каждый раз, когда я вижу, как у нас не хватает снарядов для арты и ракет, то сразу вспоминаю предыдущего министра обороны Тарана, который занимал эту должность с 13 марта 2020 года по 2 ноября 2021 года. Именно он не закупал снаряды для артиллерии, а просто возвращал деньги в бюджет. Именно он провалил госзаказ и благодаря его усилиям у нас нет в большом количестве отечественной военной техники. Контракты на производство Стугны, Богданы, Вербы и Ольхи могли бы сильно помочь, но МО под руководством Тарана этим не занималось. Как не занимался Таран обеспечением армии и беспилотников. А про катастрофическую ситуацию с обеспечением нашей армии бронежилетами и касками и так все знают. Ситуация в первые месяцы решалась либо через покупку за свои деньги, либо через сборы и покупку брони волонтёрами. И вина за все это на Таране. Есть вопросы и к Укроборонпрому, но об этом не в этом посте.
Ни для кого не секрет, что Таран был ставленником Ермака. Поэтому никого и не удивило, что вместо наказания за проваленное обеспечение армии он получил 4 мая 2022 года награждение в виде назначения послом в Словению. Ответственность за это на власти.
не хер ему в Словении отсиживаться
А в 2015 році цього старого комуняку спіймали на передачі секретних даних росіянам
пора Ізраїлю прийти до тями ‼️‼️
Верещук..ты чё дура..нас прослушивают...😆🤣
Зеля в серпні продав дві партії зерна Ірану, на 533 млн $
В.Мельничук.
Сокіл-300 вперше показали публіці у листопаді 2020-го року Аналітик Defense Express Сергій Згурець в інтерв'ю Радіо НВ розповів, що відомо про розробку далекобійного https://nv.ua/ukr/ukraine/events/5-nayperspektivnishih-proyektiv-ukrajinskoji-zbroji-ta-tehniki-na-dumku-ekspertiv-pidbirka-nv-50267482.html українського безпілотника Сокіл-300 .
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/shcho-vidomo-pro-rozrobku-ukrajinskih-bezpilotnikiv-ta-dalekobiynoji-zbroji-zgurec-novini-ukrajini-50277841.html В інтерв'ю Радіо НВ Згурець назвав розробку цього безпілотника держпідприємством ЛУЧ відносно швидким варіантом створення української далекобійної зброї.