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Новини Війна
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Іран бреше, що не продає Росії дрони, є домовленість про тисячі, - Зеленський

дрони,іранські

Президент Володимир Зеленський заявив, що Іран бреше, коли заявляє, що не постачає Росії дрони.

Про це він розповів в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Іран поставляє їм (росіянам – ред.) дрони, поставляє їм вбивства українців, це їх домовленість за гроші. Отакі криваві гроші, які Іран заробляє. Вони можуть сказати: "Ми нічого не брали, покажіть фінансові розрахунки"… Ми говоримо конкретику – Іран передав дрони, якими вбивали українців, продовжують вбивати. Не один, не два і не п’ять, а сотні. Ми знаємо, що замовлення і домовленості є про тисячі, але сотні точно передані. Їм не можна вірити. Вони можуть розказувати своєму суспільству, що нічого не продавали, але це брехня, чиста брехня. Вони вбивають наших людей", - заявив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що не довіряє керівництву Ірану.

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Він згадав про збиття ракетою в Ірані українського літака МАУ у січні 2020 року, внаслідок якого загинули 176 осіб. Президент нагадав, що спочатку Іран заперечував свою причетність до катастрофи, але згодом був змушений її визнати, але заявив, що це була випадковість.

"Але, крім вибачень, вони не зробили нічого. Вони сказали, що будуть відшкодування сім’ям, підтримка сімей, які втратили своїх близьких. Вони говорили це на рівні лідера… І що вони зробили? Вони зробили нічого, нуль, вони нічим не допомогли", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна мала інформацію від своєї розвідки, а також розвідок партнерів про те, що "Іран торгує з Росією дронами "Шахед" і ракетами, тощо", але Іран усе заперечував.

"І ми зараз бачимо: сотні ударів по Україні, по столиці, по цивільній інфраструктурі, по школах, біля університету, по університету, виключення нашої енергетики, просто для того, щоб люди не пережили цю зиму", - констатував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) Іран (2023) росія (65073) дрони (4668)


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Топ коментарі
+27
Берёзовый сок

Обеспечением армии занимается Министерство обороны. Каждый раз, когда я вижу, как у нас не хватает снарядов для арты и ракет, то сразу вспоминаю предыдущего министра обороны Тарана, который занимал эту должность с 13 марта 2020 года по 2 ноября 2021 года. Именно он не закупал снаряды для артиллерии, а просто возвращал деньги в бюджет. Именно он провалил госзаказ и благодаря его усилиям у нас нет в большом количестве отечественной военной техники. Контракты на производство Стугны, Богданы, Вербы и Ольхи могли бы сильно помочь, но МО под руководством Тарана этим не занималось. Как не занимался Таран обеспечением армии и беспилотников. А про катастрофическую ситуацию с обеспечением нашей армии бронежилетами и касками и так все знают. Ситуация в первые месяцы решалась либо через покупку за свои деньги, либо через сборы и покупку брони волонтёрами. И вина за все это на Таране. Есть вопросы и к Укроборонпрому, но об этом не в этом посте.

Ни для кого не секрет, что Таран был ставленником Ермака. Поэтому никого и не удивило, что вместо наказания за проваленное обеспечение армии он получил 4 мая 2022 года награждение в виде назначения послом в Словению. Ответственность за это на власти.
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22.10.2022 19:59
+25
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22.10.2022 20:01
+9
Насправді дивно чути це від зе. Таке саме можна сказати про "Слуг народу" - "Їм не можна вірити. Вони можуть розказувати своєму суспільству, що нічого не крали, але це брехня, чиста брехня."
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22.10.2022 20:01
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22.10.2022 19:59 Відповісти
Я вже нічого не розумію в поведінці Ірану. Для іранських аятол найпершими ворогами є євреї з Ізраїлю та найліпшими друзями є євреї з Масковського кремля - Давид Мендель (Діма Медвєдєв) та Зеєв Епштейн(Вова Путін). От чого я вже не розумію так не розумію
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23.10.2022 00:48 Відповісти
Берёзовый сок

Обеспечением армии занимается Министерство обороны. Каждый раз, когда я вижу, как у нас не хватает снарядов для арты и ракет, то сразу вспоминаю предыдущего министра обороны Тарана, который занимал эту должность с 13 марта 2020 года по 2 ноября 2021 года. Именно он не закупал снаряды для артиллерии, а просто возвращал деньги в бюджет. Именно он провалил госзаказ и благодаря его усилиям у нас нет в большом количестве отечественной военной техники. Контракты на производство Стугны, Богданы, Вербы и Ольхи могли бы сильно помочь, но МО под руководством Тарана этим не занималось. Как не занимался Таран обеспечением армии и беспилотников. А про катастрофическую ситуацию с обеспечением нашей армии бронежилетами и касками и так все знают. Ситуация в первые месяцы решалась либо через покупку за свои деньги, либо через сборы и покупку брони волонтёрами. И вина за все это на Таране. Есть вопросы и к Укроборонпрому, но об этом не в этом посте.

Ни для кого не секрет, что Таран был ставленником Ермака. Поэтому никого и не удивило, что вместо наказания за проваленное обеспечение армии он получил 4 мая 2022 года награждение в виде назначения послом в Словению. Ответственность за это на власти.
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22.10.2022 19:59 Відповісти
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22.10.2022 20:01 Відповісти
А зачем об этом писать? Они сами об этом говорили СМИ.
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22.10.2022 20:08 Відповісти
Чтобы некоторые упоротые зебанаты узнали и пошевелили мозгами , если они у них есть‼️
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22.10.2022 20:19 Відповісти
Если они до этого ими не пошевелили, то вариантов мало что пошевелят.
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22.10.2022 21:10 Відповісти
Кровавейшей война , могла -бы некоторых в чувство привести ! пару человек из слуг , которые постоянно облагораживали Зе , сейчас воюют , неужели они после того ,что видели все ужасы ,смогут опять продаваться
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22.10.2022 21:28 Відповісти
Как вы не поймете, что для них это прежде всего призвание, а не финансовый вопрос. Зеленые всегда были и будут за Раиссу.
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22.10.2022 21:43 Відповісти
МоЖет потребовать ВЕРНУТЬ ТАРАНА НА ФРОНТ СНАРЯДЫ ПОДНОСИТЬ ?

не хер ему в Словении отсиживаться
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22.10.2022 20:05 Відповісти
Пусть подносит, если стрелять будут Ермак и татаров, но боюсь они полетят в нашу сторону.
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22.10.2022 20:08 Відповісти
Нееть . Татарова завтра посадят за коррупцию . А Ермака Зе от себя не отпустит 🤣🤣
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22.10.2022 20:12 Відповісти
В некотором смысле есть такое понятие гарантированный живой обериг, который спасает и это совсем не китайский амулет за 45 $
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22.10.2022 21:32 Відповісти
Тарана На Нары по 111 ст. С полной конфискацией ,за саботаж по подготовке к ВОЙНЕ И СГОВОР С КРОТАМИ КРЕМЛЯ‼️
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22.10.2022 20:21 Відповісти
Дійсно так. Чому опозиція знову мовчить ?
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22.10.2022 20:22 Відповісти
Дерьмак - Агент "козырь" и враг Украины , почему после брехни с "ВАГНЕРГЕЙТОМ" , здравомыслящие патриоты не устранили , крота ,не смотря на крышу его подопечного⁉️Как можно победить Рашистов если враги в сердце Киева ?
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22.10.2022 20:15 Відповісти
всі факти приводять до того, що Президент і його оточення готувало Україну до здачі, а не оборони. А сьогодні занговорили про "патриотизм" різні єрмаки, татарови,верещалки і їм подібні.
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22.10.2022 20:56 Відповісти
Таран ще в "Десні" прославився совковою муштрою і саботажем реформ.
А в 2015 році цього старого комуняку спіймали на передачі секретних даних росіянам
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22.10.2022 21:35 Відповісти
Ну і? Це ми розуміємо, що Іран бреше. Далі що?
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22.10.2022 20:01 Відповісти
Вот именно , раша брешит , Иран, Китай, мадьяры , турки -ФАКТ ‼️Вы должны мозгами шевелить , а если сами не справляетесь подключайте всех - Яценюка, Порошенко, Гончаренко, Всех бывших Дипломатов патриотов в помощ
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22.10.2022 20:26 Відповісти
Знаєш, Вікуська, Ще копав Пороху яму, але сам в неї попав
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22.10.2022 21:02 Відповісти
Зе копав
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22.10.2022 21:04 Відповісти
Насправді дивно чути це від зе. Таке саме можна сказати про "Слуг народу" - "Їм не можна вірити. Вони можуть розказувати своєму суспільству, що нічого не крали, але це брехня, чиста брехня."
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22.10.2022 20:01 Відповісти
Аналітики пишуть , що раша продала Ірану атомну бомбу .

пора Ізраїлю прийти до тями ‼️‼️
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22.10.2022 20:02 Відповісти
Малоймовірно.
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22.10.2022 20:07 Відповісти
А навищо Ірану так підставлятися ? Він добре торгував з Україною і вдруг продае українцям смерть і розруху . Україна йому що , в борщ нацрала ?
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22.10.2022 20:20 Відповісти
Дерьмак до последнего ещё пару дней назад , уже зная про дроны и ракеты продали Ирану сотни тон кукурузы
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22.10.2022 20:28 Відповісти
Так вони і зараз можуть вигружати , мотивуючи проплатою . А включити голову і наказати Іран - соображалка не виросла
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22.10.2022 21:48 Відповісти
I вдруг продае українцям смерть і розруху Ну даєте добре ,поправлю, для українців оркам смерть та розруху, так згодні
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22.10.2022 21:42 Відповісти
Я мала на увазі , що проданий іранський товар НЕСЕ СМЕРТЬ І РОЗРУХУ УКРАІНЦАМ
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22.10.2022 21:46 Відповісти
Да всё нормально София -Мария, просто поправил Вас
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22.10.2022 22:13 Відповісти
Скорее пообещала не бомбу, а ряд ядерных технологий для производства. Разумный обмен на тысячу мопедов!
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22.10.2022 20:08 Відповісти
Яка бомба, носіями ЯО вже давно є ракети, будь ласка наберіть у пошуку і будете обізнані та просвічуватимете інших ботаніків
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22.10.2022 21:14 Відповісти
Іди з Єрмаком на асфальті поплач
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22.10.2022 20:03 Відповісти
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22.10.2022 20:05 Відповісти
Все изгот планеты собрались уничтожить Украину. Куй вам на рыло. Украина была есть и будет. Слава Нации!
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22.10.2022 20:09 Відповісти
США повинні розібратись з Іраном -- вони ж накладали на нього санкціі .
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22.10.2022 20:10 Відповісти
дЕрмак звонит Верещучке й каже... радистка Кэт ты все передала Путлеру.. маршруты автобусов поездов электричек и прочих чуваков частных перевозчиков?все добре Андрею.. жду чекаю у кафе де були на Володомиркий...
Верещук..ты чё дура..нас прослушивают...😆🤣
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22.10.2022 20:10 Відповісти
Но мы же не будем запускать дроны в ответ, даже если их нам дадут, правда? Мы будем героически переносить все тяготы и лишения, правильно? А то Путин нападэ😁
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22.10.2022 20:13 Відповісти
"Мы будем героически переносить все тяготы и лишения.".. "просто для того, щоб люди не пережили цю зиму", - констатував Зеленський.
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22.10.2022 20:57 Відповісти
То як бреше Галабародька Ірану впору повчитись
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22.10.2022 20:18 Відповісти
ЧМОсковия просрала войну..остались только МогилиZированые чуваки с литерой ...Z...а хто це... каже Турчинов...та Zekи мавзолейные бравшие Зимний дворец в Путлербургере...🤣😆
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22.10.2022 20:19 Відповісти
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22.10.2022 20:28 Відповісти
З нами сьогодні воює "друга армія світу",-росія, "раданська модель управління хозяйством" -білорусь і бутафорна (брехлива) ісламська ідеологія Персідської імперії - іран. І ЗСУ знищить ці недоімперії, які по помилці залишилимя на цій святій землі і приносять горе людям.
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22.10.2022 20:40 Відповісти
Где указ президента о награждении аятолы орденом Троцкого?
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22.10.2022 21:10 Відповісти
Ти вже так забрехався перед українцями,що іран то,0,1%
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22.10.2022 21:18 Відповісти
Про продаж Іраном дронів рашці було відомо ще в кінці липня...
Зеля в серпні продав дві партії зерна Ірану, на 533 млн $
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22.10.2022 21:43 Відповісти
"Нас кошмарять іранськими ударними дронами-камікадзе. А в нас були такі ж дрони у 2017 році, звали їх Горлиця! Проєкт Горлиця переміг у 2016 році, а 2017 року український дрон Горлиця успішно пройшов випробування. На параді 2018 року Горлицю побачили українці. А Горлиця була крута, дальність понад 1000 км, піднімався до 5 км, ніс дві потужні ракети типу повітря-земля, мав швидкість 220 км на годину. І що? І все! Ракетні програми закрито у 2019 році, бо так захотіли зеленський та зелена shоbла! Ось вам відповідь, які зараз маємо криваві шашликі замість своїх же ударних дронів! Я вже мовчу за Нептун, Вільху-М, Стугну, Гром2, Вербу, Богдану та ще багато ракетної техніки нашого виробництва! Усе втратили. Перемогли "дороги"!"

В.Мельничук.





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23.10.2022 00:24 Відповісти


Сокіл-300 вперше показали публіці у листопаді 2020-го року Аналітик Defense Express Сергій Згурець в інтерв'ю Радіо НВ розповів, що відомо про розробку далекобійного https://nv.ua/ukr/ukraine/events/5-nayperspektivnishih-proyektiv-ukrajinskoji-zbroji-ta-tehniki-na-dumku-ekspertiv-pidbirka-nv-50267482.html українського безпілотника Сокіл-300 .

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/shcho-vidomo-pro-rozrobku-ukrajinskih-bezpilotnikiv-ta-dalekobiynoji-zbroji-zgurec-novini-ukrajini-50277841.html В інтерв'ю Радіо НВ Згурець назвав розробку цього безпілотника держпідприємством ЛУЧ відносно швидким варіантом створення української далекобійної зброї.
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23.10.2022 00:36 Відповісти
Я надеюсь удары по Минску и Тегерану не заставят себя ждать! После того как мы разберемся с русней
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23.10.2022 08:36 Відповісти
 
 