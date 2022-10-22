Нова прем’єрка Італії Мелоні досить дружня до України і рішуче підтримує її у війни проти Росії, - BBC

Лідерка правої партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні стала новим прем’єр-міністром країни. У суботу вранці Мелоні та міністри її коаліційного уряду були приведені до присяги.

Вона досить дружня до України і рішуче підтримує її у війни проти Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC. Проте, зазначає видання, союзники Мелоні мали раніше складну історію стосунків з Росією та Путіним.

21 жовтня президент Італії Серджо Маттарелла офіційно доручив Джорджі Мелоні сформувати коаліційний уряд країни, що вона і зробила, оголосивши в той самий день імена всіх 24 міністрів. До нового уряду увійшли три партії: окрім "Братів Італії", це "Ліга" Маттео Сальвіні та "Вперед, Італія!", яку офіційно очолює Антоніо Таяні, а неофіційно - експрем'єр Сільвіо Берлусконі, який має тісні стосунки з Путіним.

Сальвіні та Таяні стали віцепрем'єрами. Таяні, крім того, обійняв посаду міністра закордонних справ, а Сальвіні - міністра інфраструктури.

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Главою МВС став Маттео П'янтедозі, який вважається прихильником Сальвіні та борцем проти нелегальної імміграції. Міністром юстиції стане Карло Нордіо (партія "Брати Італії"), міністром оборони - Гуїдо Крозетто ("Брати Італії").

Міністерство економіки очолив представник "Ліги" Джанкарло Джорджетті, міністерство економічного розвитку - Адольфо Урсо ("Брати Італії"), міністерство енергетики - Паоло Дзангрілло з партії "Вперед, Італія!".

Дві партії урядової коаліції - "Ліга" на чолі з Маттео Сальвіні та "Рух п'ять зірок" Джузеппе Конте - з травня критикували постачання зброї Україні. Проте це не вплинуло на надання допомоги.

Вже тоді Джорджа Мелоні чи не єдина з опозиції підтримувала надання допомоги Україні.

Джорджа Мелоні, яка очолює "Братів Італії", займається політикою зі школи і їй досі згадують молодість.

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У 15 років вона вступила до "Молодіжного фронту" ультраправої партії Італійський соціальний рух, а пізніше стала президенткою студентського відділення Національного альянсу - наступника Італійського соціального руху. Тоді ж у 90-і, вона дала інтерв'ю, в якому назвала Муссоліні "хорошим політиком", бо він "все робив для Італії".

У 2008-2011 роках була міністеркою молоді в останньому уряді Сільвіо Берлусконі. В останні кілька років вона стала найбільш популярною серед правих виборців - не в останню чергу через свою опозицію протягом останніх 10 років і втому італійців від традиційних правих.

"Для італійців голосування за Мелоні - це голосування за щось нове. У 2018 році вони так само голосували за Рух 5 зірок, популістів, які виступали проти істеблішменту", - пояснює викладачка Міланського університету, публіцистка Ярина Груша-Поссамай.

Але на відміну від "Руху 5 зірок", яка за 5 років при владі втратила більшість своїх виборців, партія Мелоні спирається на чітку ідеологію. Це консерватизм, підтримка традиційної родини та євроскептицизм - без закликів залишити ЄС, але з критикою євробюрократії та підтримкою Віктора Орбана.

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Політолог Вітторіо Емануеле Парсі розповідає, що війна Росії проти України не була серед ключових тем під час передвиборчої кампанії. Італійців більше цікавили економічні проблеми, податки, інфляція, ціни на енергоносії, дискусії навколо традиційної родини та ЛГБТ, демографічна криза та міграція.

На виборах у спільній програмі партій, які складали праву коаліцію, прописана підтримка України, але водночас пошук дипломатичного вирішення конфлікту.

Різниця у ставленні Мелоні та Сальвіні й Берлусконі до Росії та України є досить помітною. "Вторгнення в Україну є агресією проти Європи, демократії та суверенітету націй. Ми усвідомлюємо, що наше майбутнє і наша свобода також залежать від мужності українського народу протистояти російському неоімперіалізму", - у березні заявила партія "Брати Італії", яку очолює Мелоні.

Співзасновник цієї партії ексміністр оборони Іньяціо ла Русса заявив, що Україні потрібна зброя, бо "солідарність не може бути лише на словах" і відзначив, що зараз Захід виправляє помилки 1968 року в Чехословаччині та 1956 року в Угорщині, коли західні країни не запобігли радянській інтервенції, повідомляє affaritaliani.

Мелоні застерігала, що поразка України у війні може призвести до небаченого посилення Китаю.

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Напередодні виборів в Італії однопартієць Мелоні Адольфо Урсо, який одночасно є головою комітету парламенту Італії з безпеки, здійснив візити в Варшаву, Київ та Вашингтон, аби запевнити у підтримці України, Польщі та НАТО.

На думку Вітторіо Парсі, Мелоні підтримуватиме координацію зі США та НАТО політики щодо війни, але їй можуть заважати.

Нагадаємо, Італія від початку повномасштабної війни надала Україні велику гуманітарну допомогу, 400 млн фінансової підтримки, зокрема, 200 млн євро кредиту під нульовий процент на зарплати вчителям, виділила 900 млн євро на прийом українських біженців.

До кінця серпня до Італії приїхали 159 тисяч українських біженців, 150 тисяч з них подали заявки на отримання тимчасового захисту. 60% українських біженців - 61 тисячі дорослих та 33 тисячі неповнолітніх отримали допомогу у 300 євро та 150 євро на місяць протягом трьох місяців, повідомляло IlSole24Ore.

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Також Італія, яка завжди у своїй політиці в Східній Європі оглядалася на позицію Москви, цього разу відкрито допомогла Україні зброєю. Окрім того, в Україну надіслали каски, бронежилети та пристрої виявлення мін.