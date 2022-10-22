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За можливим ядерним ударом по Банковій має послідувати удар по центру прийняття рішень у Росії, - Зеленський

зеленський

У разі, якщо Росія завдасть ядерного удару по Офісу президента України, світ має відповісти ударом по центру прийняття рішень у РФ

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадським телеканалам CTV та CBC, передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм українського президента. 

"Ми з вами постійно чуємо заклики, що Росія має завдати удар по центрам прийняття рішень (в Україні). Як має світ відповідати? Не важливо, чи є Україна країною НАТО, чи не НАТО. Це (загроза ядерного удару – ред) відбувається сьогодні на європейському континенті. Нікому не дозволено просто шантажувати, як терорист. Якщо звучить меседж, що буде удар по центру прийняття рішень, то відповідь світу має бути такою: дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти знаходишся. Удар по тому, хто дає завдання вбивати людей", - заявив Зеленський.

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"Якщо ти так зробиш, ти маєш знати: за секунду, вже незважаючи на наслідки твого удару, буде удар по прийняттю рішень у тебе, у твоїй державі. Це ніякий не шантаж. Це питання того, що тобі погрожують, але той, хто погрожує, повинен про це знати. Це як якась людина, яка вбиває на вулиці іншу людину. Або грабує. Перед тим, як пограбувати чи убити, вона знає, що вона сяде у тюрму, тому що вона винна", – додав президент.

Зеленський наголосив, що можна довго говорити про гуманізм, але Україна живе "в такій ситуації і з таким сусідом, який, окрім сили, нічого не розуміє".

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При цьому російське суспільство, за його словами, має знати, що їхній президент вбиває українських громадян.

"Якщо ви не чинитимете тиск на свого президента, то світ ізолюється від вас. Світ не буде з вами розмовляти, тому що ви говорите мовою погроз. Ви не відпочиватимете за кордоном, заробляти, мати бізнес з Європою, Канадою, США. Ви підтримуєте владу терориста", - сказав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23775) ядерна зброя (1150)


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Топ коментарі
+53
Після зашквару з вагнерівцями вже не можна сказати, що Зєля - "просто дурник не в той час не в тому місці". Ірпінь з Бучею (шаурма замість зброї і призиви залишатися вдома) це тільки підтвердили.
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22.10.2022 20:29
+47
вот это будет путен свою агентуру уничтожать...
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22.10.2022 20:07
+47
ОПа це останнє місце куди поцілить раіська.
Смішно просто.
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22.10.2022 20:11
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ова, если ты так переживаешь за улицу, то будь человеком - перенеси опу, ну например в отдалённый район, без населения, какой нибудь заброшенный коровник или свинарник и будет тебе счастье.
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23.10.2022 09:45 Відповісти
))) смотрю тут такой сенокос идет... даже стесняюсь отвлекать
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23.10.2022 09:47 Відповісти
Як на мене на сьогодні Рівненський азотний має більшу вагу чим банковська. Відповідати потрібно було з першого дня руйнування критичної інфраструктури, а не чекати і відео знімати. Гарант щось не правильно засвоїв з уроків війни
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23.10.2022 09:54 Відповісти
Коли я згадую стадіонні "подивитись в очі" в 2019 і читаю ОЦЕ, окрім злості я нічого більше не відчуваю. Тупе зелене створіння...
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23.10.2022 09:57 Відповісти
Має послідувати удар по кассабському центру прийняття рішень, Блазню. Ключове слово у твоєму відосику, орієнтованому виключно на внутрішнього споживача, МАЄ. Всі Президенти з вулиці Банкової, що попередні, що теперішній, не були українцями ні по національності, ні по духу (комуняцькі червоні директори-недобитки не є українцями). Всі ви планомірно розкрадали, вижирали зсередини тіло України, її природні багатства, совіцьку спадщину промисловості та Збройних Сил. Тепер, перед лицем одвічного ворога з московії, ми опинились майже голі і беззбройні. Тепер смішний маленький чоловічок в кріслі Президента, малорос по світогляду, вимагає завдавати удар по бункерному кремлівському щуру у відповідь на знищення частини Києва. Бігає з вимогливою простягнутою рукою, трясе нею і тупоче коротенькими ніжками, а за його спиною стрять акціонери ТзОВ "Голобородько", готові розкрадати допомогу Заходу. Найкраще, що ти можеш зробити, голограма ти на наша недопрезидентська, посадити всіх живих попередників, тихо повішати їх без суду і слідства, після чого МОЖЕШ застрелитися.
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23.10.2022 09:59 Відповісти
Казковий.
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23.10.2022 11:02 Відповісти
Russia is a terrorist 💣
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23.10.2022 10:14 Відповісти
Я так розумію, що якщо вдарять по Дніпру або Львову то бубочці *****.
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23.10.2022 11:01 Відповісти
нажаль ви правильно розумієте.
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23.10.2022 20:19 Відповісти
Не-э-э-э! Краще главзебу молчать, как в предвыборную гонку...шо рыба об лед... СРАМОВИСЬКО !!!
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23.10.2022 11:45 Відповісти
Що він несе, хто йому це пише. Завдяки зеку, злодію перебіжчику та клоуну нам нічим віюдповісти і якби не нато нам примусово допомогло нам би була криш. Гнида зелена зробила все щоб пограбувати і злити країну московії нах. Хоча 72% ідіотів нікуди не поділись і готові вибрати єрмака і татарова повторно
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23.10.2022 11:52 Відповісти
"Ви не відпочиватимете за кордоном, заробляти, мати бізнес з Європою, Канадою, США" - это просто АБЫРВАЛГ (по 18 грн)...
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23.10.2022 11:52 Відповісти
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23.10.2022 13:38 Відповісти
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ В БЕЗОПАСНОМ БУНКЕРЕ И НЕ В ОДНОМ --- ОТ КРАСНОЖОПЫХ КОМУНЯК В СТОЛИЦЕ ОСТАЛОСЬ МНОГО БУНКЕРОВ ОТ ЯДЕРНОГО УДАРА
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23.10.2022 15:22 Відповісти
Не надо переживать за Зеленского, мама и папа в Израиле, семья в Англии и для себя он найдёт укромное местечко, будь уверен.
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23.10.2022 15:52 Відповісти
А зачем мы должны за него переживать, пусть сам за себя переживает, папа Саша, мама Рима, жена, дети, а мы-то с какой стати???
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23.10.2022 19:26 Відповісти
Юра серьёзно взволнован, даже капс включил.
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23.10.2022 19:43 Відповісти
Та в нього тих бункерів, як у крота ! В Києві заліз - в Умані виліз
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24.10.2022 05:14 Відповісти
Если ударят то по штабу ВСУ и Залужному. Зеленский слишком ценный агент чтобы его плющить ради эффекта.
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23.10.2022 19:06 Відповісти
Если Зеленский с Ермаком попадут в рай то Залужный закончит освобождение за месяц. Первые две недели войны никто не руководил страной все были в бегах на подьезде к Ростову. Именно поэтому удалось так эффективно и быстро отбросить от Киева мордор. Когда украинцы поймут что без этой власти жуликов можно лучше жить чем с ней, Зеленский будет в Тель-авиве.
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23.10.2022 19:14 Відповісти
Просрамши проїбамши ракети,літаки ядерну зброю,залишилось лише волати на весь світ.
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23.10.2022 19:19 Відповісти
квартальне кодло щось у штани почало вологу пускати
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23.10.2022 20:27 Відповісти
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23.10.2022 21:23 Відповісти
Никак её пойму,что он лепечет.Какой-то словесный бесконечный насморк.Это не уровень президента,КВН какой-то.И ещё,нужно ему купить пиджак или выдать китель из военных запасов бесплатно.И публиковать только фото на г плюс г.
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23.10.2022 22:36 Відповісти
Мене бісить,коли читаю деякі шизофренічні коменти.Я розумію ,що в нас демократія,але шановний Цензор.Нет робіть "цензор.так" для справді ідіотів та ботів кремля,які пишуть тут з надією підбурення нашого суспільства проти нашої влади.Я не голосував за Зеленського,але під час війни недопустимі ідіотські та дебільні коменти в сторону влади.Як на мене зараз Зеленський справді молодець.У нього проявилися такі якості,яких не було у попередніх президентів.Він розумна,мужня,вольова,рішуча,харизматична людина,він Number 1!
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24.10.2022 00:58 Відповісти
всё верно сказал. молодец.
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24.10.2022 05:07 Відповісти
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