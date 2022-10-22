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Росія готується влаштувати новий міграційний "армагеддон" у Європі: перевела аеропорт у Калінінграді в режим відкритого неба, - Bild

біженці

Торік Путін руками Лукашенка вже влаштовував міграційну кризу на кордоні з Польщею.

З 1 жовтня аеропорт у Калінінграді відкритий для рейсів з усіх країн світу і працює в модусі Open Skies. Це, на думку експертів, можна вважати підготовкою РФ до переправи сирійських біженців до країн Євросоюзу. Про це пише BILD, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Наразі авіакомпанії з "дружніх країн", наприклад, Сирії, Туреччини та Білорусі, могли здійснювати посадку в Калінінграді.

Аналітики пригадали, що рік тому Лукашенко переправляв біженців з Близького Сходу через польський кордон з метою дестабілізації ЄС.

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За словами експерта Польського інституту Strategy & Future Марека Буджича, "Росія готує багато інструментів, які вона може задіяти проти Євросоюзу".

"Перший крок - це ракетний терор проти українських громадян, щоб розпочати нову міграційну хвилю з України до Польщі. Якщо вдасться одночасно ініціювати другу хвилю з Калінінграда до Польщі, Росія може посилити цей тиск", - вважає експерт.

Автор: 

біженці (1864) Калінінград (95) росія (65073)


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Топ коментарі
+74
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22.10.2022 20:45
+31
Заблокувати той КАЛінінград і хай там біженці сруський виганяють з домівок і самі займають калінінград.
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22.10.2022 20:46
+30
Вот так, дали в аренду кацапам Кёнигсберг, они сделали из него свинарник, теперь гадят на всю Европу. Аренда закончилась, а не пора ли арендатору свалить восвояси?
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22.10.2022 20:51
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22.10.2022 20:45 Відповісти
Ватники, тому й називаються ватниками, бо мають замість мізків вату.
Не зможете ви нічого пояснити барану, скориставшись логікою.
Ніяки метафори, ніяки алгоритми вам не допоможуть.
Лише нагайка та їжа, це все що вони зрозуміють.
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22.10.2022 21:10 Відповісти
Заблокувати той КАЛінінград і хай там біженці сруський виганяють з домівок і самі займають калінінград.
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22.10.2022 20:46 Відповісти
Такое было и в Беларуси. Свозили литаками в Минск, автобусами на Литву и Польшу. Открой гугл и посмотри как все было и сколько продолжалось.
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22.10.2022 21:44 Відповісти
и что? поляки их постреляли на границе самых наглых
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23.10.2022 02:49 Відповісти
Європа традиційно відморозиться, а країни Балтіїї та Польща нехай розгрібають...
Ще й тявкати будуть.
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22.10.2022 20:47 Відповісти
Європа зараз проходить нелегкий період,але наразі діє все рішучіше і згуртованіше.Ілюзій відносно пуйла практично нема ні в кого-(******* корчать гримаси і зливаються), більшість допомагають нам і що важливо - самі активно озброюються.
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22.10.2022 21:17 Відповісти
Побачимо.
Озброюватися, та висловлювати свою позицію, це одна справа.
А допомогти сусідові, трохи інша.
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22.10.2022 21:19 Відповісти
что значит европа отморозиться? а Польша Литва что не Европа? хватит бред кацапский писать
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23.10.2022 02:50 Відповісти
Ну тоді поляки відкриють прямий шлях по шоссе на Німеччину і хай та морозиться.
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23.10.2022 09:09 Відповісти
Полякам не позаздриш!
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22.10.2022 20:49 Відповісти
ты лучше своих кацапов-изгоев пожалей?
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23.10.2022 02:51 Відповісти
*****, проблема теж мені, мені здається що Європа вже дозріла то наступного: на кожен метр кордону з кенігсбергом військових - і не пускати хай маринуються в кенігсбергу - там почнуться голодні бунти і погроми проти орків - далі звинуватити кацапню в ще одному геноциді - профіт! причому все справедливо.....
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22.10.2022 20:50 Відповісти
зрештою чому не зробити кенігзберг тимчасовою домівкою для всіх таких втікачів типу сирійців і подібних.....ну а нормальних тобто українців пускати у всі країни......
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22.10.2022 20:54 Відповісти
Вот так, дали в аренду кацапам Кёнигсберг, они сделали из него свинарник, теперь гадят на всю Европу. Аренда закончилась, а не пора ли арендатору свалить восвояси?
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22.10.2022 20:51 Відповісти
Аренда закінчилась в 1995 році, але німці все ще були в ейфорії від "подарункової стіни"...
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22.10.2022 22:06 Відповісти
На жаль оренда Кенігсберга це міф. Місто передали бо РСРС потрібен був ще один порт на Балтиці. Сталін виставив такі умови після перемоги. Ніяких документів і свідчень про оренду нема. Це була частина репарації фашистської Німеччини
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22.10.2022 22:15 Відповісти
сталина нет и все договора его липовые
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23.10.2022 02:52 Відповісти
Ставится пулемёт и небо закрываетс
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22.10.2022 20:52 Відповісти
Зима на носу там чурбанья позамерзает прилично. Волкам будет хороший корм.
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22.10.2022 20:53 Відповісти
Напомните, кто там лоббировал отмену санкций которые перекрывали коридор из Засрашки в Кенигсберг? Теперь встречайте миллионы бабуинов. Заберите уже и Засрашки тот Кенигсберг посреди Европы через который идет только контрабанда и террор всего ЕС
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22.10.2022 20:57 Відповісти
То ще не бабуїни,то бармалєї)
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22.10.2022 22:38 Відповісти
Нехай заблокують посадку літаків з тих країн, і на кордонах їх розвертають!
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22.10.2022 20:58 Відповісти
..як заблокувати рашкин повітряний простір? Де їх розвертати?
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22.10.2022 21:05 Відповісти
через северный полюс пусть летают
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23.10.2022 02:53 Відповісти
Завозятисамолетом в Кенингсберг, на бусы и на границу Литвы и Польши.
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22.10.2022 21:46 Відповісти
Это Чешская земля! Даже референдум был
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22.10.2022 21:01 Відповісти
Це був жарт насправді
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22.10.2022 22:20 Відповісти
Тяжко буде ..особливо Литві та Польщі. Там кордони не дуже обладнані..і полізе все..що туди навезуть... у Європу. Підступність і гидотність кацапні вже перейшла всі межі. І повітряний коридор над нейтральними водами ніяк не перекрити... А по другому..вчасно відреагувати.. закрити кордони військами... то хай варяться привезені у К'нисберзі... Русню смердячу вони там бистренько запресують...)))
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22.10.2022 21:02 Відповісти
Литва и Польша перекроют наземный транспортный коридор сразу.
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22.10.2022 21:21 Відповісти
Шановна!!! Транспортний коридор ДАВНО закритий для переміщення осіб..які не мають К'нісбергської регістрації. Іноземцям там НІЧОГО і не світило. Мова йде про повітряний коридор...і про доставку цього непотрібц повітрям. А там НЕ ПЕРЕКРИТИ!!! Нажаль!
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22.10.2022 21:32 Відповісти
Що тобі незрозуміло? Літаками завозять непотріб, а потім пішки в Польщу і Литву. Але, як тобі сказали, кордон перекриють і будуть лізти як таргани лісами. Як лізли з Білорусі
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22.10.2022 22:23 Відповісти
Мені все зрозуміло! А ..ти б ХАМЛО..навчилось би відповідати і ще б навчилося читати..та розуміти про що іншим..хто розуміє ..написали! Чи може наземний транспортний коридор зараз вільний для пересування з К'нісбергу до Польщі та Литви? І чи вільний з Білорусі та Рашки? Вони ДАВНО перекриті...
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22.10.2022 23:33 Відповісти
Дочітав до твого "хамло" і зрозумів що ти довбень і лалі нема скнсу читати😏
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23.10.2022 13:05 Відповісти
..продовжуй чІтати... ))) Бистро ж ти своє ім*ячко впізнав...)))
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23.10.2022 21:33 Відповісти
Дякувати Агрохімії в Стамбулі за те шо зняв санкції з кацапських літаків, свою людина для кремля.
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22.10.2022 21:05 Відповісти
Нехай Європа і надалі соплі жує
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22.10.2022 21:06 Відповісти
Вона вже давно така слабка удар в ліве вухо підставить правий удар по обох попросить вибачення
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22.10.2022 21:21 Відповісти
вы боты идиоты?
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23.10.2022 02:55 Відповісти
Так что же вы такое допускает? Нигеров и чорномазых арабов мало?
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22.10.2022 21:11 Відповісти
ты что кацапский рассист? спалился бот
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23.10.2022 02:56 Відповісти
Ну то не треба було припиняти блокаду Калинінградської області, не треба було говорити Литві зупинитися.

Кремляді побачили слабкість - та нанесли удар. Може колись до вас дійде, що кремляді зважди починають ескалацію ситуації самі, їм не треба давати нагоду.
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22.10.2022 21:13 Відповісти
Просто диспетчерам европейских аэропортов не надо обслуживать рейсы на Калининград , по заявке О ТЕРРОРИЗМЕ
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22.10.2022 21:18 Відповісти
Уничтожить Калининградский аэропорт
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22.10.2022 21:32 Відповісти
убиться головой апстену
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23.10.2022 02:57 Відповісти
.а вони їх і не обслуговують!!! Руснявим літакам заборонено входити у Європейську повітряну зону. Русня до К'нісбергу літає нейтральними водами і під керівництвом своїх диспетчерів. Тими ж коридорами над нейтральними водами ходять і військові літаки смердячих. Так що тут нічого не зробити. Вони на це і розраховували.
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22.10.2022 21:37 Відповісти
В ЄС треба заявити попередньо, що зі сторони Калінінграда не будуть пропускати біженців з таких і далі по списку країн, а на авіакампанії, які будуть завозити туди шолодранців накладати санкції у вигляді заборони літати в ЄС.
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22.10.2022 22:30 Відповісти
вот только тебя забыли спросить .. там все под контролем
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23.10.2022 02:58 Відповісти
ну то не пускати тих сирійців, бо вибачайте, які сирійці можуть з цього скористатися? тільки прихильники режима Асада, тільки вони. Через польський кордон в основному ломилися бугаї, які в рашці пару років вже жили, бойовики, а які агресивні, вибачайте, люди, які тікають від війни і смерті, хоч троха вдячні, і чемно йдуть на офіційний перехід, а не намогаються брати кордон з боєм.
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22.10.2022 22:43 Відповісти
Кенигсберг хочет домой
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22.10.2022 22:50 Відповісти
Повернення Кенигсбергу має стати умовами репарації від московії. На користь поляків.
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23.10.2022 09:13 Відповісти
Здається, у Польщі та Литви там достатнє угруповання, щоб навести лад на окупованій території Східної Пруссії
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22.10.2022 23:40 Відповісти
НАТО мають закрити небо над Кенінгсбергом. В іншому разі Євросоюз чекає еміграційна срака.
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23.10.2022 08:47 Відповісти
з часом Кенігсберг , Курили , Карелія і Приднітров'я повернуться до історичних територій. І все це завдяки Україні
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23.10.2022 10:11 Відповісти
 
 