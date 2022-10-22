Росія готується влаштувати новий міграційний "армагеддон" у Європі: перевела аеропорт у Калінінграді в режим відкритого неба, - Bild

Торік Путін руками Лукашенка вже влаштовував міграційну кризу на кордоні з Польщею.

З 1 жовтня аеропорт у Калінінграді відкритий для рейсів з усіх країн світу і працює в модусі Open Skies. Це, на думку експертів, можна вважати підготовкою РФ до переправи сирійських біженців до країн Євросоюзу. Про це пише BILD, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Наразі авіакомпанії з "дружніх країн", наприклад, Сирії, Туреччини та Білорусі, могли здійснювати посадку в Калінінграді.

Аналітики пригадали, що рік тому Лукашенко переправляв біженців з Близького Сходу через польський кордон з метою дестабілізації ЄС.

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За словами експерта Польського інституту Strategy & Future Марека Буджича, "Росія готує багато інструментів, які вона може задіяти проти Євросоюзу".

"Перший крок - це ракетний терор проти українських громадян, щоб розпочати нову міграційну хвилю з України до Польщі. Якщо вдасться одночасно ініціювати другу хвилю з Калінінграда до Польщі, Росія може посилити цей тиск", - вважає експерт.