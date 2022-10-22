Російські окупанти обстріляли прикордоння Сумщини зі ствольної артилерії, втрат немає, - ОК "Північ"
Війська РФ у суботу, 22 жовтня, з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Оперативне командування "Північ" повідомляє у Телеграмі.
"Надвечір у суботу армія окупантів поцілила з артилерії по прикордонню Сумської області. З 19:33 до 19:42 зафіксували 11 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Вовківка", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, додали в ОК "Північ".
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