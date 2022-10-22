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Російські окупанти обстріляли прикордоння Сумщини зі ствольної артилерії, втрат немає, - ОК "Північ"

сумщина

Війська РФ у суботу, 22 жовтня, з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Оперативне командування "Північ" повідомляє у Телеграмі.

"Надвечір у суботу армія окупантів поцілила з артилерії по прикордонню Сумської області. З 19:33 до 19:42 зафіксували 11 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Вовківка", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, додали в ОК "Північ".

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Автор: 

обстріл (28378) Сумська область (3651)


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Ну так хто там розповідає що коли виб'ємо кацапів з України то війна закінчиться. Кацапня завжди буде шмаляти зі своєї території, поки її не розвалимо вщент!
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22.10.2022 21:02 Відповісти
А мені колись один клоун тут доводив, що після звільнення нашої території кацапам не буде жодного сенсу обстрілювати Україну.
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22.10.2022 21:36 Відповісти
- Яка різниця між росіянами та цибулею?
- Коли ріжеш цибулю - плачеш! (с)
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22.10.2022 21:09 Відповісти
хтось може пояснити - чого вони кожен день луплять по Сумщині?
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22.10.2022 21:56 Відповісти
Тому, що не луплять по кацапах з Сумщини. Чомусь заборонено. А їм по Сумщині не забороняють.
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22.10.2022 22:08 Відповісти
то вони луплять не по чому-небудь, а просто так
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22.10.2022 22:15 Відповісти
Ці дії на Чернігівщині і Сумщині роблять для сковування і розтягнення наших військ, щоб не могли перекинути на більш важливий напрямок.
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22.10.2022 22:11 Відповісти
 
 