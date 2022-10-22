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Новини Війна
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Зеленський про умови перемовин з Росією: "Вони повинні вийти з нашої території і тоді ми скажемо, в якому форматі та з ким ми готові говорити"

зеленський

За словами президента, коли Росія поверне території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року, тоді Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити.

Президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов готовий вести перемовини з Росією. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю канадським каналам CTV та CBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Він нагадав, що після проведення Росією "референдумів" на окупованих територіях Україна заявила про остаточне припинення перемовин з чинним російським президентом.

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"Референдуми стали крапкою у цій історії. Вони можуть повернути нам назад нашу територію, якщо вони хочуть перемовин. Вони повинні вийти з нашої території та залишити нам нашу землю у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року. І тоді ми скажемо, в якому форматі та з ким ми готові говорити. Це справедливо. Щоб говорити, треба відмотати до того моменту, коли наші держави говорили. А це було до війни - до 2014 року", - сказав президент.

На думку Зеленського, з тієї точки можна спробувати вирішити питання дипломатичним шляхом.

При цьому президент висловив думку, що в Росії "обов’язково буде керівництво, з яким у тому чи іншому вигляді Україна буде спілкуватись".

"Але за умов, що немає війни. Але за умов, що це не ультиматум, а це діалог, за умов поваги до нашого суверенітету, нашої нації, нашої держави, наших людей, нашого права. За таких умов, авжеж, буде спілкування", - сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що рівень майбутніх стосунків з Росією буде залежати також від того, повернуть Україні її землі чи Україна поверне свої землі і якою ціною.

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"Чи буде повернення відносин, які були до цієї війни? Впевнений, що ні. Вони забрали багато людей і багато життів. Суспільство їм цього вже не пробачить... Ви не повинні диктувати суспільству, як їм ставитися до іншого суспільства держави, яка хотіла вчора стерти вас з лиця землі. Це буде вибір нашого суспільства – говорити з ними чи в цілому не говорити. І скільки десятків років, а може й більше, пройде після цієї війни, перш ніж суспільства почнуть комунікувати, ніхто не знає", - сказав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) перемовини (2865) росія (65073)


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Топ коментарі
+19
А нащо ви їх туди запустили з дермаком,кацапи маршом за 2 доби зайняли південь України.
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22.10.2022 21:14
+15
Пропоную на G20 арестовати хутина на вимогу України
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22.10.2022 21:13
+14
Сране брехло! Говорив, що тільки з новим презедентом і вже всцялося і дає задню!!!!!!!!
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22.10.2022 21:13
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Заткнись,членограй-предатель. Смерть кацапью,не зависимо от пола и возраста
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22.10.2022 21:13 Відповісти
Пропоную на G20 арестовати хутина на вимогу України
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22.10.2022 21:13 Відповісти
Сране брехло! Говорив, що тільки з новим презедентом і вже всцялося і дає задню!!!!!!!!
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22.10.2022 21:13 Відповісти
ви текст не осилили яку задню с ****** не збираеться якщо вийдуть на 1991 і якщо буде нове керівництво?-Він нагадав, що після проведення Росією "референдумів" на окупованих територіях Україна заявила про остаточне припинення перемовин з чинним російським президентом При цьому президент висловив думку, що в Росії "обов'язково буде керівництво, з яким у тому чи іншому вигляді Україна буде спілкуватись" Джерело:
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22.10.2022 21:24 Відповісти
зебіли спамлять... вони що, в плдляка новий транш отримали?
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22.10.2022 22:26 Відповісти
А нащо ви їх туди запустили з дермаком,кацапи маршом за 2 доби зайняли південь України.
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22.10.2022 21:14 Відповісти
А треба було всім померти ? Та ти прям орел на краю унітаза .
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22.10.2022 21:28 Відповісти
Що тупін наказав, те Зє і зробив
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22.10.2022 21:38 Відповісти
повірте вони знайшли би вихід напасти на південь все рівно тиждень чи 2 довше але як з Маріуполем любими способом навіть якщо все зруйновано все рівно дошли би до Херсона хватить винити своїх а не ворога сталося як сталося послухати вас хто каже про здачу півдня то і війни не було би - кацапи десять років шли, так було б важче і довше захвачувати але з ъхней кылькосты зброї на весні і влітку на прикладі Маріуполя чи Сівероденцька вони б заняли південь все одно
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22.10.2022 22:14 Відповісти
Видно , что 🤢🤖Сдача Юга - предательство и пусть отвечают по 111 ст.Тысячи гражданских погибли в страшных мучениях ‼️Послушай военных - Генерала Кривоноса ,знавшего этот участок и всю поднаготную , Генерала Марченко , защитников Мариуполя Дианова ……… или ты хочешь , чтобы не наказанное ЗЛО ПРОДОЛЖАЛО УБИВАТЬ УКРАИНЦЕВ ,ИЗОЩРЕННЕЕ РАШИСТОВ
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22.10.2022 22:54 Відповісти
не, давай зеленского в отставку или в тюрьму это ты предлагаеш по твоему оставить без президента при военном положении? тут кацапы возьмут без власти,сама хитрожопая свалила к немцам умная оттуда советы давать
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22.10.2022 23:09 Відповісти
не позорься зелебот - без greenленского уже давно бы победили а то оно столько военных подставило и мирняк под оккупацию
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23.10.2022 01:17 Відповісти
він не зелебот, бо, принаймі, і за Пороха (на відповідних гілках) тягне топ; але це Пороху та іншим україноцентричним опозиційним ПУБЛІЧНИМ ПОЛІТИКАМ дозволяється виголошувати "неначасі" - а нам, на форумі потрібно один одному правду говорити... а тут дає в штангу...
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23.10.2022 10:41 Відповісти
он 100% зелебот или того хуже он шкварится на других темах
не начасi - это мулька зеленых на форумах
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23.10.2022 15:06 Відповісти
Ах ты ……Для тебя "ТРОЯНСКИЕ ШАКАЛЫ "свои" 🤮⁉️
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22.10.2022 22:56 Відповісти
что-то кажется...пока бомбят нашу инфраструктуру... ***** будет выкабениваться как может...
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22.10.2022 21:17 Відповісти
потому что твой путлер ссцыкло - против военных ЗСУ обосрался так мирняк начал кошмарить как шакалье позорное
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23.10.2022 01:19 Відповісти
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23.10.2022 01:21 Відповісти
Правильно. И ещё мы скажем чьи головы должны привезти кацапские переговорщики.
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22.10.2022 21:17 Відповісти
Самі не вийдуть. Треба виносити, бажано вперед ногами
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22.10.2022 21:18 Відповісти
Запам'ятай! Ти ж сам це сказав!
Щоб ***, не відступав від своїх слів!
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22.10.2022 21:18 Відповісти
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22.10.2022 21:20 Відповісти
вторым шагом после победы в войне должно стать предание суду всей шоблы "слуг народа" по делам их. первым шагом - к власти должны придти проукраинские лидеры. скорее всего на переходный период, президентом должен стать военный, доказавший в деле свою преданность служению Украине.
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22.10.2022 21:20 Відповісти
зачем фантазировать? слуги сами себя что-ли посадят?
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23.10.2022 01:38 Відповісти
какие переговоры, он же сам издал указ что никаких переговоров
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22.10.2022 21:22 Відповісти
чукча писатель?
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22.10.2022 21:23 Відповісти
"Я жив, он мертв, - о чем нам говорить?"

(А. и Б. Стругацкие, "Обитаемый остров")
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22.10.2022 21:23 Відповісти
Підождіть, він же на РНБО наказом заборонив перемовини з паРашею? І з ****** запевняв, що ніяких перемовин не буде?
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22.10.2022 21:24 Відповісти
Ну то й що що вийдуть?І будуть стріляти зі своєї території. А ми у відповідь ні-ні, "ми жє нє агрєсарі"! Не може бути мирного співіснування якщо кацапія залишиться такою як є!!!
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22.10.2022 21:27 Відповісти
у зели навязчивая идея переговоров с куйлом
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22.10.2022 21:27 Відповісти
Кацапа мають вийти з України і заплатили за все, що натворили,
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22.10.2022 21:44 Відповісти
у кацапов столько денег нет что бы платить за каждого убитого и раненого а еше и детей..
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23.10.2022 01:41 Відповісти
Вони вже все зробили, внесли в конституцію окуповані території, цим одним реченням можна закінчувати всі ці питання про переговори. Ситуація патова, вони території при живому ***** з його сраколизами не віддадуть, революція там неможлива бо вони за нього готові їсти власних дітей, навіть якщо силою їх вигнати на кордон, вони так само будуть тероризувати нас всім чим дістануть. Яким чином закінчити війну?
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22.10.2022 21:46 Відповісти
а кого волнует что там н апринимали твои кацапы - ЗСУ всех выбьет или на удобрения
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23.10.2022 01:42 Відповісти
Тим хто разганяє зраду там де її нема по перше переговори за нашими умовами тільки якщо вийдуть на кордон 1991 року по друге сам факт добровільний з боку кацапів вихід на 1991 рік з області фантастіки якщо таке станеться то ***** автоматично позбутися президенства кацапи не пробачать і автоматично буде нове керівництво
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22.10.2022 22:07 Відповісти
а где же ты был в марте ? зрады нет потому что твоего боневтiка Байден держит за оманские яйца
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23.10.2022 01:45 Відповісти
орков нужно гнать ссаной тряпкой сами они не уйдут...
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22.10.2022 22:41 Відповісти
ну с Херсона же сваливают -почти сами
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23.10.2022 01:46 Відповісти
І на ці майбутні перемовини поїдуть досвідчені переговорники - Арахамія, Подоляк, Чалий зі своїми узгодженими з московитами пропозиціями:
- Створення договору, який підпишуть країни-гаранти : у випадку нападу на Україну даються 3 дні на консультації і військову допомогу. Серед гарантів безпеки Україна бачить росію, Великобританию, Китай, США, Францию, Турцію, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль.
- Міжнародні гарантії тимчасово не працюватимуть для Криму, Донецької и Луганської областей.
- Згода України и Росії протягом 15-ти років проводити двостороні перемовини про статус Криму і Севастополя.
- Питання територій Донецької і Луганської областей винести в окремий пункт на зустрічі президентів обох країн.
- Договір про безопеку Україны винести на референдум, потім ратификація документа країнами-гарантами і парламентом України.
- Україна готова зафіксувати статус фактично позаблокової і без'ядерної держави в формі постійного нейтралітету.
- Різне (про кордони).
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22.10.2022 22:51 Відповісти
кончай бредить - сейчас не месяц март
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23.10.2022 01:53 Відповісти
Не пойму чего Зеленского хают. Несмотря на косяки ,Зеленский национальных интересов не сдаёт...
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22.10.2022 23:37 Відповісти
ты дурак или притворяешься? кто ему даст сдавать интересы теперь?
а в марте оно хотело сдать то - зачем в Оман летал
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23.10.2022 01:57 Відповісти
Зеленський лише виконує роль президента, а Україна вже давно є об'єктом, а не суб'єктом політики. Щоб бути суб'єктом треба мати міцну незалежну економіку, орієнтовану на внутрішнє споживання, сильну армію, спроможну воювати без сторонньої допомоги. Поки що ми неспроможні дати адекватну відповідь на ракетні обстріли нашої інфраструктури. росію піймали на живця, попередньо підготувавши її бидломасу до того, що потрібно буде воювати і здихати
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23.10.2022 00:23 Відповісти
бред кацапский собачий
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23.10.2022 02:02 Відповісти
Зеля, вже достатньо про перемовини! Ми ще Оманськи перемовини відхаркуємо !
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23.10.2022 08:59 Відповісти
 
 