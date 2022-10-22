Зеленський про умови перемовин з Росією: "Вони повинні вийти з нашої території і тоді ми скажемо, в якому форматі та з ким ми готові говорити"
За словами президента, коли Росія поверне території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року, тоді Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити.
Президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов готовий вести перемовини з Росією. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю канадським каналам CTV та CBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Він нагадав, що після проведення Росією "референдумів" на окупованих територіях Україна заявила про остаточне припинення перемовин з чинним російським президентом.
"Референдуми стали крапкою у цій історії. Вони можуть повернути нам назад нашу територію, якщо вони хочуть перемовин. Вони повинні вийти з нашої території та залишити нам нашу землю у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року. І тоді ми скажемо, в якому форматі та з ким ми готові говорити. Це справедливо. Щоб говорити, треба відмотати до того моменту, коли наші держави говорили. А це було до війни - до 2014 року", - сказав президент.
На думку Зеленського, з тієї точки можна спробувати вирішити питання дипломатичним шляхом.
При цьому президент висловив думку, що в Росії "обов’язково буде керівництво, з яким у тому чи іншому вигляді Україна буде спілкуватись".
"Але за умов, що немає війни. Але за умов, що це не ультиматум, а це діалог, за умов поваги до нашого суверенітету, нашої нації, нашої держави, наших людей, нашого права. За таких умов, авжеж, буде спілкування", - сказав він.
При цьому Зеленський зазначив, що рівень майбутніх стосунків з Росією буде залежати також від того, повернуть Україні її землі чи Україна поверне свої землі і якою ціною.
"Чи буде повернення відносин, які були до цієї війни? Впевнений, що ні. Вони забрали багато людей і багато життів. Суспільство їм цього вже не пробачить... Ви не повинні диктувати суспільству, як їм ставитися до іншого суспільства держави, яка хотіла вчора стерти вас з лиця землі. Це буде вибір нашого суспільства – говорити з ними чи в цілому не говорити. І скільки десятків років, а може й більше, пройде після цієї війни, перш ніж суспільства почнуть комунікувати, ніхто не знає", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
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не начасi - это мулька зеленых на форумах
Щоб ***, не відступав від своїх слів!
(А. и Б. Стругацкие, "Обитаемый остров")
- Створення договору, який підпишуть країни-гаранти : у випадку нападу на Україну даються 3 дні на консультації і військову допомогу. Серед гарантів безпеки Україна бачить росію, Великобританию, Китай, США, Францию, Турцію, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль.
- Міжнародні гарантії тимчасово не працюватимуть для Криму, Донецької и Луганської областей.
- Згода України и Росії протягом 15-ти років проводити двостороні перемовини про статус Криму і Севастополя.
- Питання територій Донецької і Луганської областей винести в окремий пункт на зустрічі президентів обох країн.
- Договір про безопеку Україны винести на референдум, потім ратификація документа країнами-гарантами і парламентом України.
- Україна готова зафіксувати статус фактично позаблокової і без'ядерної держави в формі постійного нейтралітету.
- Різне (про кордони).
а в марте оно хотело сдать то - зачем в Оман летал
кацапскийсобачий