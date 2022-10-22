Зеленський про умови перемовин з Росією: "Вони повинні вийти з нашої території і тоді ми скажемо, в якому форматі та з ким ми готові говорити"

За словами президента, коли Росія поверне території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року, тоді Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити.

Президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов готовий вести перемовини з Росією. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю канадським каналам CTV та CBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Він нагадав, що після проведення Росією "референдумів" на окупованих територіях Україна заявила про остаточне припинення перемовин з чинним російським президентом.

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"Референдуми стали крапкою у цій історії. Вони можуть повернути нам назад нашу територію, якщо вони хочуть перемовин. Вони повинні вийти з нашої території та залишити нам нашу землю у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року. І тоді ми скажемо, в якому форматі та з ким ми готові говорити. Це справедливо. Щоб говорити, треба відмотати до того моменту, коли наші держави говорили. А це було до війни - до 2014 року", - сказав президент.

На думку Зеленського, з тієї точки можна спробувати вирішити питання дипломатичним шляхом.

При цьому президент висловив думку, що в Росії "обов’язково буде керівництво, з яким у тому чи іншому вигляді Україна буде спілкуватись".

"Але за умов, що немає війни. Але за умов, що це не ультиматум, а це діалог, за умов поваги до нашого суверенітету, нашої нації, нашої держави, наших людей, нашого права. За таких умов, авжеж, буде спілкування", - сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що рівень майбутніх стосунків з Росією буде залежати також від того, повернуть Україні її землі чи Україна поверне свої землі і якою ціною.

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"Чи буде повернення відносин, які були до цієї війни? Впевнений, що ні. Вони забрали багато людей і багато життів. Суспільство їм цього вже не пробачить... Ви не повинні диктувати суспільству, як їм ставитися до іншого суспільства держави, яка хотіла вчора стерти вас з лиця землі. Це буде вибір нашого суспільства – говорити з ними чи в цілому не говорити. І скільки десятків років, а може й більше, пройде після цієї війни, перш ніж суспільства почнуть комунікувати, ніхто не знає", - сказав президент.