Німецькі політики помилялися щодо Росії і зараз корегують свій курс, - спікер Бундестагу Бас

Німецькі політичні партії серйозно помилялися щодо Росії і тепер намагаються коригувати свій курс.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала президентка німецького Бундестагу Бербель Бас, передає Цензор.НЕТ.

"Моїй партії, але також іншим партіям довелося пережити поворотний момент у своїх політичних настроях", - сказала представниця Соціал-демократичної партії, що вона в 1960-х роках сформулювала концепцію "східної політики", якою керувалися до останнього часу.

У Німеччині, за словами Бас, на жаль, занадто довго покладалися на спільний безпековий порядок та партнерство з Росією і при цьому недостатньо серйозно сприймали обґрунтовані застереження партнерів із Центральної та Східної Європи.

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"Це була помилка", - констатувала спікер парламенту.

Вона зазначила, що сьогодні, коли Росія веде свою агресивну війну проти України, зрозуміло, що Європа, Німеччина мають захистити себе та своїх партнерів по альянсу від Росії. Особливо для німців з їх історією це означає справжній "поворотний момент".

Німеччина дуже серйозно ставиться до своїх зобов’язань щодо допомоги союзникам, але також ФРН і зокрема правляча нині партія, СДПН, демонструє велику солідарність з Україною, підкреслила президент Бундестагу.