Німецькі політики помилялися щодо Росії і зараз корегують свій курс, - спікер Бундестагу Бас
Німецькі політичні партії серйозно помилялися щодо Росії і тепер намагаються коригувати свій курс.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала президентка німецького Бундестагу Бербель Бас, передає Цензор.НЕТ.
"Моїй партії, але також іншим партіям довелося пережити поворотний момент у своїх політичних настроях", - сказала представниця Соціал-демократичної партії, що вона в 1960-х роках сформулювала концепцію "східної політики", якою керувалися до останнього часу.
У Німеччині, за словами Бас, на жаль, занадто довго покладалися на спільний безпековий порядок та партнерство з Росією і при цьому недостатньо серйозно сприймали обґрунтовані застереження партнерів із Центральної та Східної Європи.
"Це була помилка", - констатувала спікер парламенту.
Вона зазначила, що сьогодні, коли Росія веде свою агресивну війну проти України, зрозуміло, що Європа, Німеччина мають захистити себе та своїх партнерів по альянсу від Росії. Особливо для німців з їх історією це означає справжній "поворотний момент".
Німеччина дуже серйозно ставиться до своїх зобов’язань щодо допомоги союзникам, але також ФРН і зокрема правляча нині партія, СДПН, демонструє велику солідарність з Україною, підкреслила президент Бундестагу.
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Конечно, можно сделать больше. И правительство сделает больше, но ждёт первый шаг от США. Как только будет передан первый Абрамс-сотни Леопардов окажутся в Украине
США: Abrams M1A1/A2 - 3700 од
Німеччина: Leopard 2A4 - 78 од
Норвегія: Leopard 2A4 - 16 од
Словенія: M-84 - 32+ од
Чехія: T-72 - 89 од
Туреччина: M48A5 T1 - 2000 од
Канада: Leopard 1C2 - 52 од
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В тебе точно клепки не вистачає.
Якщо б для прикладу ти просила допомоги, тобі людина дала б наприклад 1000 грн допомоги, а ти б накинулася на цю людину з кулаками і кричала б "швайне, чому так мало!!!" ???
Тепер ми квити - у нас таке ж недолуге не реагувало на повідомлення про повномаштабне вторгнення і діяло тільки для власної вигоди.
От тільки розгрібають наслідки помилок цих довбнів прості українці найвищою ціною - ціною власного життя. А довбні покарані не будуть, на жаль...
Тисячі людей загинули та продовжують гинути! Мільони постраждали через цю вашу "помилку", і ця цифра не припиняє збільшуватися!
І ніхто за це не понесе ніякого покарання!!!🤬
- Verpiss dich, ich bin verloren!
2. Give Ukraine much needed tanks. Create precedence so the rest of the NATO will follow.