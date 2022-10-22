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Німецькі політики помилялися щодо Росії і зараз корегують свій курс, - спікер Бундестагу Бас

бас,бербель

Німецькі політичні партії серйозно помилялися щодо Росії і тепер намагаються коригувати свій курс.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала президентка німецького Бундестагу Бербель Бас, передає Цензор.НЕТ.

"Моїй партії, але також іншим партіям довелося пережити поворотний момент у своїх політичних настроях", - сказала представниця Соціал-демократичної партії, що вона в 1960-х роках сформулювала концепцію "східної політики", якою керувалися до останнього часу.

У Німеччині, за словами Бас, на жаль, занадто довго покладалися на спільний безпековий порядок та партнерство з Росією і при цьому недостатньо серйозно сприймали обґрунтовані застереження партнерів із Центральної та Східної Європи.

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"Це була помилка", - констатувала спікер парламенту.

Вона зазначила, що сьогодні, коли Росія веде свою агресивну війну проти України, зрозуміло, що Європа, Німеччина мають захистити себе та своїх партнерів по альянсу від Росії. Особливо для німців з їх історією це означає справжній "поворотний момент".

Німеччина дуже серйозно ставиться до своїх зобов’язань щодо допомоги союзникам, але також ФРН і зокрема правляча нині партія, СДПН, демонструє велику солідарність з Україною, підкреслила президент Бундестагу.

Автор: 

Німеччина (7345) росія (65073) Бундестаг (195)


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Топ коментарі
+22
Шредер и Меркель сделали очень много, чтобы стать зависимыми от х*йлостана. С другой стороны, бОльшая часть доходов х*йлостан получил именно от Германии. Кроме того, дружно выполняли хотелки х*йла. Чего только стОят северные потоки и блокировка пдч для Украины и Грузии
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22.10.2022 21:57
+10
Німецькі політики вирощують гітлерів раз на покоління.
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22.10.2022 22:05
+9
Ви не тільки стосовно рашкі помилялися, але і стосовно України. І не треба на цей момент турбуватися стосовно безпеки своїх союзників їм нічого не загрожує. Ви просто скоріше приймайте рішення о наданні Україні військової допомоги і надавайте скоріше.
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22.10.2022 22:00
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Шредер и Меркель сделали очень много, чтобы стать зависимыми от х*йлостана. С другой стороны, бОльшая часть доходов х*йлостан получил именно от Германии. Кроме того, дружно выполняли хотелки х*йла. Чего только стОят северные потоки и блокировка пдч для Украины и Грузии
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22.10.2022 21:57 Відповісти
Правда надо отдать должное, что нынешнее правительство делает очень много для поддержки Украины. Как в финансовом плане, так и в военном.
Конечно, можно сделать больше. И правительство сделает больше, но ждёт первый шаг от США. Как только будет передан первый Абрамс-сотни Леопардов окажутся в Украине
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22.10.2022 22:00 Відповісти
Запаси танків НАТО на складах
США: Abrams M1A1/A2 - 3700 од
Німеччина: Leopard 2A4 - 78 од
Норвегія: Leopard 2A4 - 16 од
Словенія: M-84 - 32+ од
Чехія: T-72 - 89 од
Туреччина: M48A5 T1 - 2000 од
Канада: Leopard 1C2 - 52 од
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22.10.2022 22:21 Відповісти
Эту статистику надо печатать каждое утро на Цензоре. Шоб народ отрезвлять, що до кількості танків у Европі. На вооружении Германии, Франции и Британии-по 250 шт у каждой.
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22.10.2022 22:43 Відповісти
Ну, или эту статистику
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F Австрия на 2021 год:56 «Леопард 2A4»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-40 [40]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F Венгрия на 2021 год:4 Leopard 2A4HU https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-41 [41]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия на 2021 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-42 [42] 225 «Леопард 2A5/2A678 Леопард 2A4 на хранении19 «Леопард 2A71 Леопард 2A7V61 ARV «BPz-3 Buffel»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Греция на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-Military-Balance-2016--104-43 [43] :170 «Леопард 2A6HEL»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-44 [44] 183 «Леопард 2A4»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-45 [45] 12 BPz Buffel8 Panzerschnellbrucke Leguan
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Дания на 2021 год:40 «Леопард 2A5 (проходят модернизацию до 2А7) и 4 Леопард 2А7https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-46 [46]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Испания на 2021 год:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-52 [52] 108 «Леопард 2A4»219 «Леопард 2E»16 «Леопард REC»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада на 2021 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-53 [53] 20 Leopard 2A4M на модернизации42 Leopard 2A4 в качестве обучающих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-54 [54] 20 «Леопард 2A6M»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-55 [55] (приобретены из состава ВС Нидерландов)2 BPz-3 Buffel3 единицы инженерных машин Leopard 2 AEV11 БРЭМ Leopard 2 ARV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турция на 2021год:316 «Леопард 2A4»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-61 [61] (298 единиц поставлено из состава ВС Германии в 2006-2008г, по контракту заключенному в 2005г.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-autogenerated4-62 [62] )
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23.10.2022 09:12 Відповісти
Ось ще
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F Норвегия на 2021 год:более 52 «Леопард 2A4» из них более 16 на храненииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-58 [58]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша на 2021 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-59 [59] 137 «Леопард 2A4»105 «Леопард 2A5»5 «Леопард 2PL»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Португалия на 2016 год:37 «Леопард 2A6»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-Military-Balance-2016--130-60 [60]
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23.10.2022 09:15 Відповісти
по Німеччіні більш розгорнуто - сам Берлін для UNROCA заявив, що має у розпорядженні доволі вагомий арсенал озброєння або в строю Бундесверу, або на складах зберігання. Мова зокрема про 182 танки Leopard 1 та 642 танки Leopard 2, 739 БМП Marder та 331 БМП Puma, 356 бронеавтомобілів Fuchs та 305 колісних бронемашин Boxer, 105 колісних бронемашин Fennek та 114 авіадесантних танкеток Wiesel.
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22.10.2022 23:22 Відповісти
Танки в Германии, Испании даже состоящие на вооружении, частично находятся в неудовлетворительном состоянии, о чем свидетельствовали ревизии Бундесвера. В каком состоянии Леопард 1 на хранении -не известно.
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23.10.2022 11:02 Відповісти
Невже до них долетіло?
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22.10.2022 21:59 Відповісти
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22.10.2022 22:09 Відповісти
До них долетить лише тоді, коли прилетить. А так - це все порожні балачки.
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22.10.2022 22:11 Відповісти
Саме той прильот і мав на увазі. Бо до сьогодні були лише заяви рібентропши, що вона все зробила вірно
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22.10.2022 22:30 Відповісти
..Вы знаете, ничего не будет, даже тогда, когда на Рейхстаг будут падать ракеты из рашки...только глубокая обеспокоенность и очередное 725 китайское предупреждение неизвестно о чем....слава ЗСУ!!
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23.10.2022 09:55 Відповісти
Ви не тільки стосовно рашкі помилялися, але і стосовно України. І не треба на цей момент турбуватися стосовно безпеки своїх союзників їм нічого не загрожує. Ви просто скоріше приймайте рішення о наданні Україні військової допомоги і надавайте скоріше.
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22.10.2022 22:00 Відповісти
коригування курсу займе ще рік
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22.10.2022 22:01 Відповісти
ти походу хочеш настроїти українців проти германців. Германія прихистила близько мільйона біженців, і виділила вже мабуть мільярди євро допомоги Україні, і все одно германці - швайне?
В тебе точно клепки не вистачає.
Якщо б для прикладу ти просила допомоги, тобі людина дала б наприклад 1000 грн допомоги, а ти б накинулася на цю людину з кулаками і кричала б "швайне, чому так мало!!!" ???
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22.10.2022 22:20 Відповісти
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22.10.2022 23:22 Відповісти
Невже німці роздупляються потихеньку
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22.10.2022 22:03 Відповісти
Нет, просто финансовые операции с рашкой несут все больше рисков.
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22.10.2022 22:04 Відповісти
Из за вас свиней и война в Украине. Вы её отлично профинансировали.
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22.10.2022 22:03 Відповісти
Німецькі політики вирощують гітлерів раз на покоління.
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22.10.2022 22:05 Відповісти
в них з рашкою кооперація яка триває вже сторіччя
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22.10.2022 22:13 Відповісти
Споріднені душі. Недарма Другу світову почали разом.
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22.10.2022 22:34 Відповісти
Ваша помилка нам дуже дорого обходиться. Простим визнанням помилки не відбудетесь. Відповідати прийдеться керівництву Німеччини разом з ******.
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22.10.2022 22:08 Відповісти
"ошибки нужно смывать кровью!" (С) здесь - своей, но не чужой.
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22.10.2022 22:08 Відповісти
Ну да. Коли казали, що енергоносії = то така ж зброя московії, як і ракети, що добудова ПП-2 призведе до гарячої війни в Україні ви казали, що то вигадки!
Тепер ми квити - у нас таке ж недолуге не реагувало на повідомлення про повномаштабне вторгнення і діяло тільки для власної вигоди.

От тільки розгрібають наслідки помилок цих довбнів прості українці найвищою ціною - ціною власного життя. А довбні покарані не будуть, на жаль...
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22.10.2022 22:11 Відповісти
Так, як вони корегують свій курс зараз, то, гадаю, вони зовсім не помилялися, а діяли свідомо. Такі собі студенти/школярі... Помилялися...
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22.10.2022 22:12 Відповісти
Українці за ті помилки кров"ю платять... А німці в черговий раз бояться ***** розстроїти.
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22.10.2022 22:26 Відповісти
все почалося із засосів Брандта і Брежнева. І настала ера Газ Труба. А Меркель продовжила танці з вольдемаром. А танки ніколи недадуть, бо негарно получиться, бо по цих танках будуть стріляти з німецького ленд лізу Рашці. Там ще біля них скакав маленький прищ Саркозі, але той взяв готівкою від каддаффі. І завела фрау Німеччину в блуд. Але швидко виборсаються.
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22.10.2022 22:26 Відповісти
Як легко: "помилка"!
Тисячі людей загинули та продовжують гинути! Мільони постраждали через цю вашу "помилку", і ця цифра не припиняє збільшуватися!
І ніхто за це не понесе ніякого покарання!!!🤬
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22.10.2022 22:34 Відповісти
- Wohin hast du uns geführt, Susanin?
- Verpiss dich, ich bin verloren!
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22.10.2022 22:38 Відповісти
Останнім німецьким політиком був Гельмут Коль, а до нього Конрад Аденауер, решта всі кремлівські підстилки.
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22.10.2022 22:42 Відповісти
невже путлер капут?
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22.10.2022 22:47 Відповісти
Нужно не корректировать курс, а привлекать к ответственности.
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22.10.2022 23:03 Відповісти
Ваши политики очень много пиз*ят. Но мало делают.
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22.10.2022 23:29 Відповісти
Шайзе всі ваші німецькі політики.
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22.10.2022 23:50 Відповісти
Говорить о немцах без мата не получится. Лучше воздержусь.
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23.10.2022 00:05 Відповісти
Говорить о немцах без мата не получится. Лучше воздержусь.
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23.10.2022 00:06 Відповісти
1. Just say it - we fucked up big time because we were dumb motherfuckers.
2. Give Ukraine much needed tanks. Create precedence so the rest of the NATO will follow.
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23.10.2022 00:08 Відповісти
Just say it - we fucked up big time because we were dumb motherfuckers. Give Ukraine much needed tanks. Create precedence so the rest of the NATO will follow.
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23.10.2022 00:08 Відповісти
Как минимум последних пять лет немцам талдычили о кремлевской чуме. Они не верили долбо..бы . Теперь почувствуйте саму суть кацапского мордора.
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23.10.2022 00:31 Відповісти
Как минимум последних пять лет немцам талдычили о кремлевской чуме. Они не верили долбо..бы . Теперь почувствуйте саму суть кацапского мордора.
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23.10.2022 00:32 Відповісти
Їм було вигідно помилятись
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23.10.2022 08:45 Відповісти
І скільки часу потрібно, щоб скоригувати свій курс? 15 років?
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23.10.2022 22:30 Відповісти
 
 