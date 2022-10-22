Ми інвестували мільярди доларів у те, щоб у Україні було вугілля, - глава ДТЕК
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала мільярди доларів у забезпечення України вугіллям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
"Я про це не раз говорив: ми інвестували мільярди доларів у те, щоб в країні було вугілля. Витягувати цю зиму будуть атомна і вугільна генерації" - сказав він.
Тімченко підкреслив, що з урахуванням ситуації із Запорізькою АЕС треба вже зараз імпортувати вугілля і думати про імпортні контракти.
Він додав, що наразі ресурсу ДТЕК не вистачає, щоб покрити закупівлю обладнання та запчастин, і це може негативно позначитись на видобутку вугілля.
Нагадаємо, ДТЕК у рамках підготовки українського енергокомплексу до опалювального сезону відвантажив державним ТЕС "Центренерго" майже 100 тис. тонн вугілля.
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чи ти хочеш, щоб тобі пєчку топілі за красіві глаза ?
Молчал бы уже ****. « Инвестор», тьфу!!!
Мало того, что Его руки по локоть в крови ещё из 90х, так ещё вместе с Януковичем пол Украины украл.
Инвестор, который не внёс ни одной Своей копейки, а только воровал и воровал.
Как попала в его руки вся энергетическая система Украины ? ( за исключением атомной энергетики).
Он что строил днепрогесы? Електросети? Нет- все это было построено до него.
А что же он в энергетике сделал? ( список его подвигов в других отраслях тоже длинный)
Продавал Украине выкопанный в ОРДЛо украинский уголь.
По тарифам Роттердам естественно.
То есть ободрал Украины несколько раз.
И сейчас хочет продолжить те же игры с углём.
Детек Ахметова это есть паразит на теле Украины.
А место олигарха Ахметова в украинской тюрьме с конфискацией ВСЕГО имущества.
По Київу сьогодні нічого не прилетіло. Графіки відключень не витримуються. ДТЕК щось хімічить і валить все на віялові відключення. Брехати у всьому - стало вже державною політикою.
Що ***** за відключення такі віялові на цілий день?
1. Через дорогу у нашому ж районі світло було, наприклад. Вони у нашій же групі у графіку віялових відключень.
2. Ще до початку знищення інфраструктури в нас пропадала електрика таким же чином.
3. Світло сьогодні рубали без будь-якого графіку практично на весь день
Що наводить на думку, що ДТЕК тупо списує на війну аварії та власні пройоби.
Борщагівка не село?
Борщагівка місто?
А краще, щоб ще й воду і каналізацію вам відключили. Може порозумнішаєш.
Диспетчер бреше, а коли припирають до стінки каже "Я не знаю".
Знайомим за різними адресами "Ясно" брехало про різні причини.
У нас "віялові відключення", а в сусідів "відсутня фаза при підкдюченні на трансформаторі".
Коротше, до сказу довели за день своєю брехнею. А тут ти с жартами...
Ще раз - пробач.
весь день компютер молотив
РегионЫ порожняк не гонят...__