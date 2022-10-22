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Ми інвестували мільярди доларів у те, щоб у Україні було вугілля, - глава ДТЕК

дтек,тімченко

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала мільярди доларів у забезпечення України вугіллям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

"Я про це не раз говорив: ми інвестували мільярди доларів у те, щоб в країні було вугілля. Витягувати цю зиму будуть атомна і вугільна генерації" - сказав він.

Тімченко підкреслив, що з урахуванням ситуації із Запорізькою АЕС треба вже зараз імпортувати вугілля і думати про імпортні контракти.

Він додав, що наразі ресурсу ДТЕК не вистачає, щоб покрити закупівлю обладнання та запчастин, і це може негативно позначитись на видобутку вугілля.

Нагадаємо, ДТЕК у рамках підготовки українського енергокомплексу до опалювального сезону відвантажив державним ТЕС "Центренерго" майже 100 тис. тонн вугілля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТЕК робить все можливе, щоб якнайскоріше відновити роботу атакованих ракетами ТЕС, - Тімченко

Автор: 

ДТЕК (1982) Тімченко (46)


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Топ коментарі
+7
Так ти ж на тому вугіллі і заробиш! І заробиш більше чим вклав! Ото вже піарщик бісів!
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22.10.2022 22:50
+7
безплатно тільки котята родяться

чи ти хочеш, щоб тобі пєчку топілі за красіві глаза ?
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22.10.2022 23:02
+7
куєсос бандіта ахмєтова тімченко перепутав, не інвестували мільярди, а вкрали мільярди.
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22.10.2022 23:10
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Так ти ж на тому вугіллі і заробиш! І заробиш більше чим вклав! Ото вже піарщик бісів!
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22.10.2022 22:50 Відповісти
безплатно тільки котята родяться

чи ти хочеш, щоб тобі пєчку топілі за красіві глаза ?
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22.10.2022 23:02 Відповісти
я хочу что бы ахметовское кодло не драло в три дорога с не сильно богатых людей в бедной стране - за то сколько ахметка с подельниками выгреб с бюджета Украины - через возврат ндс и монопольные тарифы - этого урода надо кастрировать на месте
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23.10.2022 00:42 Відповісти
«Благодетель» Ахметов объявился ?!

Молчал бы уже ****. « Инвестор», тьфу!!!

Мало того, что Его руки по локоть в крови ещё из 90х, так ещё вместе с Януковичем пол Украины украл.

Инвестор, который не внёс ни одной Своей копейки, а только воровал и воровал.

Как попала в его руки вся энергетическая система Украины ? ( за исключением атомной энергетики).

Он что строил днепрогесы? Електросети? Нет- все это было построено до него.

А что же он в энергетике сделал? ( список его подвигов в других отраслях тоже длинный)

Продавал Украине выкопанный в ОРДЛо украинский уголь.
По тарифам Роттердам естественно.
То есть ободрал Украины несколько раз.

И сейчас хочет продолжить те же игры с углём.

Детек Ахметова это есть паразит на теле Украины.

А место олигарха Ахметова в украинской тюрьме с конфискацией ВСЕГО имущества.
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23.10.2022 03:37 Відповісти
ну так ахмєтову, замість "сук православних" тут розводити, треба було в Україну інвестувати і то так серйозно.
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22.10.2022 22:51 Відповісти
ахметке прежде всего нужно любить свою землю а не обдирать ее и людей до нитки - доигрался в свой гудок без штанов остался и без данбасса
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23.10.2022 00:44 Відповісти
Краще б росказали, що таке сьогодні трапилося в Києві, що місто цілий день без електрики.
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22.10.2022 22:52 Відповісти
"Стабілізаційні відключення" для рятування пошкодженої енергосистеми по усій Україні. Такі відключення можуть бути кожен день.
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22.10.2022 22:57 Відповісти
Це тупий *******.
По Київу сьогодні нічого не прилетіло. Графіки відключень не витримуються. ДТЕК щось хімічить і валить все на віялові відключення. Брехати у всьому - стало вже державною політикою.

Що ***** за відключення такі віялові на цілий день?
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22.10.2022 23:35 Відповісти
В мене в Києві сьогодні на жодну секунду не зникала електрика. І в 2022 р. теж.
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22.10.2022 23:53 Відповісти
Ну, обоснуй відключень у них такий. Графіки - взагалі від фонаря, не дотримують ніяк. Схема ніби 4х4 години, тричі в день можуть вимикати на 4 години (жах просто). Люди в фейсбуці сруться з ДТЕКом, але нічого не допомогає. Повний бардак і хаос.
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22.10.2022 23:56 Відповісти
должны выключать на 4 часа вдень с плавающим графиком на каждый день а не три раза по 4-е часа
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23.10.2022 00:47 Відповісти
Бісить не те, що вимикають, а те, що брешуть про причини.

1. Через дорогу у нашому ж районі світло було, наприклад. Вони у нашій же групі у графіку віялових відключень.
2. Ще до початку знищення інфраструктури в нас пропадала електрика таким же чином.
3. Світло сьогодні рубали без будь-якого графіку практично на весь день

Що наводить на думку, що ДТЕК тупо списує на війну аварії та власні пройоби.
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23.10.2022 01:56 Відповісти
Лівий беріг?
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22.10.2022 23:03 Відповісти
Борщага.
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22.10.2022 23:32 Відповісти
місто цілий день без електрики.

Борщагівка не село?
Борщагівка місто?
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22.10.2022 23:35 Відповісти
Ну, коли твоє несело відрубають на цілий день, то разом поржом.

А краще, щоб ще й воду і каналізацію вам відключили. Може порозумнішаєш.
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22.10.2022 23:36 Відповісти
не повезло тебе в твоем районе никто из больших чиновников не живет.
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23.10.2022 00:48 Відповісти
Це точно. З іншого боку, за 8 місяців сюди нічого не прилетіло, хоча над нами перший місяць ракети літали, як на Байконурі.
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23.10.2022 01:50 Відповісти
Вибач. Вибісила брехня за день.
Диспетчер бреше, а коли припирають до стінки каже "Я не знаю".

Знайомим за різними адресами "Ясно" брехало про різні причини.

У нас "віялові відключення", а в сусідів "відсутня фаза при підкдюченні на трансформаторі".

Коротше, до сказу довели за день своєю брехнею. А тут ти с жартами...

Ще раз - пробач.
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23.10.2022 02:01 Відповісти
іс реалі ?

весь день компютер молотив
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22.10.2022 23:04 Відповісти
Іс ріалі. Борщашівка з 12:00 до 23:30 світло було 3 години.
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22.10.2022 23:31 Відповісти
В мене в Києві сьогодні на жодну секунду не зникала електрика. І в 2022 р. теж.
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22.10.2022 23:53 Відповісти
Це ще раз підтверджує, що це ніякі не віялові відключення.
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23.10.2022 02:03 Відповісти
В мене в Києві сьогодні на жодну секунду не зникала електрика. І в 2022 р. теж.
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22.10.2022 23:54 Відповісти
дарницкий район на моей улице свет был целый день а через дорогу выключали
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23.10.2022 00:45 Відповісти
да теперь ноют как опущенные - дуди в гудок рыжий -дуди - ты же за мiр мір мір
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23.10.2022 00:51 Відповісти
Краще б інвестували в захист своєї ж енергетичної інфраструктури, щоб її не розхріначили в нуль.
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22.10.2022 22:56 Відповісти
От цікаво, в як кишеню? Бо вугілля нема. Тільки низькоякісне, торф'яне, яке ТЕЦ не потягнуть. Мало того, навернуться.
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22.10.2022 22:59 Відповісти
Те вугілля залишиться лише в печах спалювати, якщо вони ще в когось залишились на селі
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22.10.2022 23:01 Відповісти
Ти, руда москворота курва, у януковоча і рюзькємір інвестував замість ЗСУ, тому хрін тепер розплатишся за свої гріхи перед Ненькою.
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22.10.2022 23:04 Відповісти
покажи ТТН
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22.10.2022 23:04 Відповісти
куєсос бандіта ахмєтова тімченко перепутав, не інвестували мільярди, а вкрали мільярди.
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22.10.2022 23:10 Відповісти
Украина что покупает уголь с Донбасса???
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22.10.2022 23:24 Відповісти
Ні, на росії
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23.10.2022 06:24 Відповісти
__9000 грн .,тонна, Донецкая область.
РегионЫ порожняк не гонят...__
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22.10.2022 23:49 Відповісти
 
 