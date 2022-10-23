На пороховому заводі у російській Пермі прогримів вибух. Виникла пожежа, є жертви, - ЗМІ
Ввечері, 22 жовтня, у російській Пермі виникла пожежа і стався вибух на пороховому заводі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Еспресо ТВ із посиланням на російські ЗМІ.
За інформацію від очевидців, під завалами порохового заводу у Пермі можуть перебувати чотири особи. Відомо, як мінімум про трьох загиблих. На підприємстві працюють рятувальники.
На виробництві виникла пожежа площею 20 квадратних метрів. Це не перший випадок вибуху в Пермі. Подібні трагедії на пороховому заводі відбуваються регулярно. Востаннє підприємство вибухало у травні. Тоді загинули три співробітниці.
Декілька днів тому повідомлялось, що в районі заводу було видно дим.
Топ коментарі
+27 Вячеслав Шатров
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+26 Вадим Карапіщенко
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Еще 3 месяца до Нового года а они уже бухают и фейерверки запускают.
Подарите им календарь....Китайский
У пекло тварюк, жаль, що мало загинуло.
сортир типа М\Ж