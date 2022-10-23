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На пороховому заводі у російській Пермі прогримів вибух. Виникла пожежа, є жертви, - ЗМІ

завод,порох,перм

Ввечері, 22 жовтня, у російській Пермі виникла пожежа і стався вибух на пороховому заводі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Еспресо ТВ із посиланням на російські ЗМІ.

За інформацію від очевидців, під завалами порохового заводу у Пермі можуть перебувати чотири особи. Відомо, як мінімум про трьох загиблих. На підприємстві працюють рятувальники.

На виробництві виникла пожежа площею 20 квадратних метрів. Це не перший випадок вибуху в Пермі. Подібні трагедії на пороховому заводі відбуваються регулярно. Востаннє підприємство вибухало у травні. Тоді загинули три співробітниці.

Декілька днів тому повідомлялось, що в районі заводу було видно дим.

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Автор: 

пожежа (4317) росія (65073)


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Топ коментарі
+27
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23.10.2022 01:10
+26
Шкода що мало здохло...
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23.10.2022 01:08
+18
Бавовна та й годі!
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23.10.2022 01:08
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Бавовна та й годі!
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23.10.2022 01:08 Відповісти
Х**ломани. Заспокойте Яроша бо він невгамовний !
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23.10.2022 01:18 Відповісти
Скільки можна кидати недопалки ?
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23.10.2022 08:41 Відповісти
Шкода що мало здохло...
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23.10.2022 01:08 Відповісти
Дурня це все. От коли б було повідомлення що на місці порохового заводу утворилася вирва 100 м в діаметрі ізагинули всі працівникито це б мало увагу. А так пожежа в підрозділі де виготовляли пластмасові деталі зарядів
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23.10.2022 10:29 Відповісти
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23.10.2022 01:10 Відповісти
Перед цим люди в соцмережах повідомили, що чули вибухи під Дніпром (скрізь там триває повітряна тривога)

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23.10.2022 01:18 Відповісти
- Гори,гори ясно!..
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23.10.2022 02:00 Відповісти
Это китайцы придумали порох, чтобы навредить России.
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23.10.2022 02:01 Відповісти
20 кв. метров? Это что ж за завод такой? У меня гараж в два раза больше.
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23.10.2022 02:10 Відповісти
редактори копіпастери дибіли, клініка
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23.10.2022 07:13 Відповісти
Гойда!!! Не?
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23.10.2022 02:37 Відповісти
I'm crying. No, I'm laughing. Wait, I'm crying from laughing. Does it make sense?
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23.10.2022 04:00 Відповісти
Шо творят!
Еще 3 месяца до Нового года а они уже бухают и фейерверки запускают.
Подарите им календарь....Китайский
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23.10.2022 04:04 Відповісти
Что то пошло не так.
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23.10.2022 04:54 Відповісти
Це ж були не якісь абстрактні потвори, вони чудово усвідомлювали, що за гроші беруть участь у вбивстві українців, які їм не зробили нічого погано, що й певно вважали, чи прикидалися, що вважають, як їх божевільний фюрер, що вони так "защищают родину".
У пекло тварюк, жаль, що мало загинуло.
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23.10.2022 05:24 Відповісти
було холодно, а вони замерзали та й виключили вентиляцію. Ну і підсмажились дєвчата.
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23.10.2022 05:46 Відповісти
Жалко конешно.Мало,очень мало "хороших русских"
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23.10.2022 06:23 Відповісти
Пєрмскій Хлопковий завод
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23.10.2022 07:02 Відповісти
От чистого сердца ,всем спермякам-заводчанам желаю побольше бавовны, фейерверков , салютов и благодатного огня. Алаверды за разрушение нашей инфраструктуры. Аминб!
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23.10.2022 07:33 Відповісти
Спермяки 👍😃
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23.10.2022 07:35 Відповісти
Аминь!
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23.10.2022 10:20 Відповісти
Аби так щоб і фундаменти повивертало ото було би ловко
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23.10.2022 07:34 Відповісти
Пожар це добре. Однак було б кращє розібрати це підприємство на атоми та молекули.
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23.10.2022 07:40 Відповісти
якась бавовна-мутант, а не теплолюбива рослина
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23.10.2022 08:39 Відповісти
Второй раз за год. Тенденция, однако...
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23.10.2022 09:07 Відповісти
"Наш транспортный цех изыскал внутренние резервы и задолго до окончания успешно встретил Новый Год.! М. Жванецкий
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23.10.2022 09:19 Відповісти
Бухати менше треба.
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23.10.2022 09:23 Відповісти
Чтоб они все курить никак не бросят! Так от рашки пшик останется!
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23.10.2022 10:18 Відповісти
Мала квадратура завгорання, а так утилизація вибухових речовин, які вже нікого не вб'ють і поганих рашистів.
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23.10.2022 10:40 Відповісти
пожар площадью 20 квадратных метров - как раз деревянный
сортир типа М\Ж
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23.10.2022 11:23 Відповісти
 
 