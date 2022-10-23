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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Путін - це стара людина, яка вже не пам’ятає, де вона давала слово, де не давала, - Зеленський

путін

Українська сторона не вестиме переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки це стара людина, яка не пам’ятає обіцянок і не дотримується слова.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву президент Володимир Зеленський зробив для канадських телеканалів CTV та CBC.

"Ми публічно говорили, якщо вони проведуть "референдуми", якщо вони щось визнають, якщо почнуть визнавати як "окремі республіки", то ми назавжди припинимо можливість говорити з чинним президентом. Тому що я вважаю, що він порушив не лише міжнародне право, він порушив усі домовленості, які були до цього, починаючи з нормандського формату", - зазначив він.

За його словами, Путін на нормандській зустрічі наполягав на тому, що в Криму був якийсь "референдум", але Росія нібито не збиралася йти повномасштабною війною і нічого окупувати. А ситуація на Донбасі нібито стала наслідком "рішення людей", і російських військових там теж не було.

"Все це "бла-бла-бла", причому старої людини, яка вже не пам'ятає, де вона давала слово, де не давала. Ось що відбувається. І тому який сенс мені як президенту країни розмовляти з людиною, яка щось говорить, а завтра змінює позицію", - додав Зеленський.

Читайте також: Шольц заперечив, що Путін у двосторонніх розмовах із ним погрожував розширенням війни в Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) путін володимир (23787)


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Топ коментарі
+53
Ця "людина" таких клованів на сніданок пачками їла.

Але ж ЗЄ, ховаючись за спинами ЗСУ, які він 3 роки ганьбив та обкрадав, може собі дозволити те, від чого він ще 3 роки тому всцявся б від жаху.
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23.10.2022 02:10
+42
Так ты ж мир в его глазах видел. Аль забыл?
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23.10.2022 02:15
+34
Людина? 6 помилок у слові *****.
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23.10.2022 02:03
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Стесняюсь спросить, мол, шо слышно с ОАЭ?
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23.10.2022 07:52 Відповісти
А вы разве там не были?
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23.10.2022 08:32 Відповісти
Там обидва Вавани-рябi...I нема рiзницi, що один пристаркуватий маразматик ,а другий...просто лохонутий клован...
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23.10.2022 09:47 Відповісти
Александр Глазков, вы считаете ,что называть политиков "дедушки и бабушки" это супер красноречиво? Да это пипец какой оратор зеленский
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23.10.2022 10:40 Відповісти
обиделась за рашистского Сцарька, что ли? политики- это те, кто занимается политикойй, участвует в свободных, альтернативных выборах, а не преступная гэбня и узурпаторы из автократий и диктатур.

ты, убогая, давно ли считаешь гниду из питерской подвортни, давно свихнувшегося деда с половыми признаками бабушки путятишну, международного, военного преступника политиком?

требуешь к нему уважения, что ли?
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23.10.2022 15:07 Відповісти
Старе, шо мале.. Чемоданный серун врать научился еще в детстве, когда его лупили сверстники. Теперь его лупят ЗСУ и дед снова впал в детство
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23.10.2022 07:42 Відповісти
Це не людина,це потвора!!!Треба вже називати речі своїми іменами і на офіційному рівні.Бо це вводить в оману багатьох людей західного,цивілізаційного світу,які ще чогось не зрозуміли і продовжують відноситись до тварюки,як до людини.А взагалі,на мою думку в світі вже давно не існує ніяких цінностей,крім бабла і цинізму.Західного світу це теж стосується.Україна оголила всі замасковані язви і проблеми навколишнього світу і показала,хто є хто в ньому.Спостерігати за геноцидом українців і не прийти на допомогу,разом знищивши раз і назавжди маньячелу і найбільшого терориста на планеті,це вже виглядає зверх цинічно.Захід має змогу зробити це швидко і ефективно,але не робить цього. Мало того,навіть захистити інфраструктуру і мирних мешканців України від знищення не поспішають,хоча можуть надати нам ппо і про зі своїм навченим персоналом і знищувати все,що летить в нашу сторону,давши можливість нищити ворога на полі бою і не оглядатись на розбитий тил.Те,що робить кацапня сьгодні-рівноцінне застосуванню тактичної ядерної зброї! Так де ж обіцяна реакція Заходу?
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23.10.2022 07:49 Відповісти
я вам скажу больше. Если б до 24.02 США сказало, что нападение на Украину - это нападение на США, -никакой войны бы не было. Но США так не сделало...
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24.10.2022 01:32 Відповісти
Якби ще Зеля пом'ятав де, коли та як він давав слово виборцям.
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23.10.2022 07:57 Відповісти
Вани зрабiлi це разом...
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23.10.2022 09:51 Відповісти
А ти пам"ятаєш як нахвалявся зупинити війну, чи теж пам"ять втратив?
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23.10.2022 08:08 Відповісти
Це піаніст з 95 кварталу після декількох стежок снігу нічого не пам'ятає, а це кадебєшне падло усе паскудство робить з ясним розумом...
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23.10.2022 08:31 Відповісти
Нічній американській зміні - респект, подяка і шана.
🇺🇦🇺🇲🔱💪
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23.10.2022 08:49 Відповісти
Щось вова не договорив. *уйло давав слово не нападати, а вова повірив
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23.10.2022 08:58 Відповісти
*уйло напав тільки тому, що побачив, хто прийшов до влади в Україні
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23.10.2022 09:00 Відповісти
Вова, розкажи ка нам про оманські домовленості. Це їх пляшивий порушує? Пляший безумовно х..ло, але твої патякання іноді як срач у банку з медом. Лише згадати твоє патякання про атомну бомбу у 2021 році.
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23.10.2022 09:20 Відповісти
Ваня! Поскольку Вова вряд ли расскажет нам что-то про Оман, может быть, ты нам расскажешь что-нибудь об оманских соглашениях?
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23.10.2022 09:50 Відповісти
А Вави шо,талму не дозволяЭ це зробити?
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23.10.2022 09:54 Відповісти
По-перше, не ти, а Ви. Ми з Вами на брудершафт не пили. По-друге, якщо я запитую, то запитую, а не інформую.
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23.10.2022 10:13 Відповісти
А ты с Президентом пил на брудершафт?
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23.10.2022 10:22 Відповісти
Вибачте за мій французький - Ви ****..тий чи зайнятися немає чим?
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23.10.2022 10:30 Відповісти
Это большой вопрос, кто из нас "****..тий". По крайней мере, я пока ещё не додумался до того, чтобы на этом сайте задавать вопросы Президенту Ладно, не буду тебя отвлекать - а вдруг Президент ответит тебе
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23.10.2022 10:54 Відповісти
Від цитуваяя слів пуйлом "нравится не нравится моя красавица"до сьогоднішнього плачу ЗЕ є звязок, так кинув лоха путин
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23.10.2022 09:38 Відповісти
Це типу такє виправдання для *****? Хутін все пам'ятає і все робить умисно, бо це ница кдбешна істота
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23.10.2022 09:40 Відповісти
ну собственно надо быть полным д... вообще не очень умным человеком чтобы поверить х=лу на слово
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23.10.2022 10:23 Відповісти
Главный разведчик Украины Буданов каже шо путлеров на РабSee трое...кто именно не помнит?😆🤣
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23.10.2022 10:35 Відповісти
Троллинг знойний. хоча до 24.02. наш верховний головнокомандувач робив багато в інтересах мордору.
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23.10.2022 10:37 Відповісти
Тролінг? Такі заяви рятують пуйла від гааги.
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23.10.2022 12:19 Відповісти
Недавно на Дальнем востоке подох Зиничев,братан одного из путлеров тоже подох,странная смерть двойника никого не удивила...
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23.10.2022 10:39 Відповісти
Яке ж воно дебільне! При чому тут вік? Воно ж саме вже в 42 рочки не пам'ятає, що говорило вчора. А розумні люди і в 100 років мають ясний розум.
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23.10.2022 10:44 Відповісти
Писи: до чого це я - пуйло не стара забудькувата людина, а свідоме падло, фашист, терорист. І що цією заявою робить Zечмо?
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23.10.2022 12:11 Відповісти
Все він пам'ятає.....правда,при всій тій брехні-пургі,що вони несуть разом з пропагандистами,можна отримати рак головного мозку та заплутатися самим....
Вони кажуть одне,роблять інше....
У них ціль одна - правити українцяии через своїх посіпак,а їх ще багато зараз поруч з нами...
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23.10.2022 10:45 Відповісти
от тут вовочка и спалился .. " не лох" поверил словам людоеда , шо влили в ушки дерьмак и патрушкой в Омане .. ну типа ты нам Южок и водичку в крым ну совсем мало- мало пух-пух , за недельку- другую и управимся и назад слиняем , потому то и мосточки не взрывались ...
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23.10.2022 10:45 Відповісти
Похоже на отмазывание карлика.
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23.10.2022 10:46 Відповісти
Дружок Зеленского Патрушев тоже в возрасте. РФ такая страна, что они всегда ничего не помнят, особенно истории, это национальная черта. Лавров цитировал Будапешт, так он городил просто ахинею, что на ум придет. Они договоров не то, что не соблюдают, они их даже не читают.
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23.10.2022 10:49 Відповісти
путін - ******
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23.10.2022 10:52 Відповісти
Трибунал в Гааге..2025 год...
Подсудимый путлер, признаете себя виновным?...я не путлер,я народный артист РабZeи Андрей Панин и путлером никогда не был.. Это поклёп из Госдепа ..😆
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23.10.2022 10:58 Відповісти
Ты свои слова держи,а с ***** как с гуся вода.В глаза уже не хочется смотреть?
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23.10.2022 11:20 Відповісти
ты бредишь. вОнюшка. какие 12 подтягиваний? обиделсИ за рашистского Сцарька, что ли?
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23.10.2022 15:10 Відповісти
Композитор Глинка уезжая в Германию на границе произнес... Гадкая страна,гадкий народ...
Чернышевский сказал круче,рабы,вечные холопы...за Пушкина с Лермонтовым не буду...😆😛
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23.10.2022 11:31 Відповісти
*і тут Остапа понесло*.
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23.10.2022 11:47 Відповісти
для зеленского он человек.для всего остального мира он сатана!
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23.10.2022 14:28 Відповісти
То что у ботаксного Педофильного Шныря деменция это понятно, а вот какие ты в Омане патрушеву давал слова и обещания это скоро узнаем, вернее все нормальные знают кроме ЗЕБилов, сдача юга страны сама за себя говорит....
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23.10.2022 14:44 Відповісти
все чекисты и проч., прошедшие успешно полиграф, теряют способность отличать ложь от правды
нучившись врать не моргнув глазом, сами не знают
помнят-не помнят такое дело
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23.10.2022 16:26 Відповісти
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