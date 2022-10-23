Путін - це стара людина, яка вже не пам’ятає, де вона давала слово, де не давала, - Зеленський

Українська сторона не вестиме переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки це стара людина, яка не пам’ятає обіцянок і не дотримується слова.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву президент Володимир Зеленський зробив для канадських телеканалів CTV та CBC.

"Ми публічно говорили, якщо вони проведуть "референдуми", якщо вони щось визнають, якщо почнуть визнавати як "окремі республіки", то ми назавжди припинимо можливість говорити з чинним президентом. Тому що я вважаю, що він порушив не лише міжнародне право, він порушив усі домовленості, які були до цього, починаючи з нормандського формату", - зазначив він.

За його словами, Путін на нормандській зустрічі наполягав на тому, що в Криму був якийсь "референдум", але Росія нібито не збиралася йти повномасштабною війною і нічого окупувати. А ситуація на Донбасі нібито стала наслідком "рішення людей", і російських військових там теж не було.

"Все це "бла-бла-бла", причому старої людини, яка вже не пам'ятає, де вона давала слово, де не давала. Ось що відбувається. І тому який сенс мені як президенту країни розмовляти з людиною, яка щось говорить, а завтра змінює позицію", - додав Зеленський.

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