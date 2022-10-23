На південному напрямку ЗСУ знищили 47 окупантів, "Град" і ПТРК, - ОК "Південь"
ЗСУ на півдні знищили ворожі РСЗВ "Град" та протитанковий ракетний комплекс, а також чотири склади з боєприпасами на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
Уточнюється, що склади з боєприпасами розташовувалися в Первомайському та Бериславському районах.
Решта втрат росіян за добу:
- 47 військових;
- два танки;
- 16 одиниць авто-бронетанкової техніки.
Пошкоджено самохідну крупнокаліберну гаубицю "Мста-С" та ще три одиниці авто-бронетехніки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Gen Bate
показати весь коментар23.10.2022 10:33 Відповісти Мені подобається 0
Amber
показати весь коментар23.10.2022 10:53 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль