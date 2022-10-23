На південному напрямку ЗСУ знищили 47 окупантів, "Град" і ПТРК, - ОК "Південь"

ЗСУ на півдні знищили ворожі РСЗВ "Град" та протитанковий ракетний комплекс, а також чотири склади з боєприпасами на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Уточнюється, що склади з боєприпасами розташовувалися в Первомайському та Бериславському районах.

Решта втрат росіян за добу:

47 військових;

два танки;

16 одиниць авто-бронетанкової техніки.

Пошкоджено самохідну крупнокаліберну гаубицю "Мста-С" та ще три одиниці авто-бронетехніки.

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