РФ намагається змусити Україну більше вкладати в захист інфраструктури, ніж у контрнаступ, - ISW

Росіяни намагаються послабити волю України до боротьби і змусити український уряд застосувати додаткові ресурси для захисту цивільних та енергетичної інфраструктури, замість того, аби спрямувати їх на контрнаступ на сході і півдні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кампанія Росії із завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі створює гуманітарну трагедію, не змінюючи суттєво ситуацію на полі бою, адже відключення електроенергії в поєднанні із зимовою погодою та пошкодженням осель лише збільшать страждання цивільних. Російські виправдання для таких ударів стають дедалі менш переконливими. Постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив 22 жовтня, що російські безпілотники уражають цивільні об'єкти в Україні лише тому, що український оборонний вогонь змушує дрони змінювати курс, що, як зазначають в ISW, дивно.

Також читайте: Російські окупанти майже напевно звинуватять Україну в підриві дамби Каховської ГЕС, - ISW