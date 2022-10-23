РФ намагається змусити Україну більше вкладати в захист інфраструктури, ніж у контрнаступ, - ISW
Росіяни намагаються послабити волю України до боротьби і змусити український уряд застосувати додаткові ресурси для захисту цивільних та енергетичної інфраструктури, замість того, аби спрямувати їх на контрнаступ на сході і півдні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).
Кампанія Росії із завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі створює гуманітарну трагедію, не змінюючи суттєво ситуацію на полі бою, адже відключення електроенергії в поєднанні із зимовою погодою та пошкодженням осель лише збільшать страждання цивільних. Російські виправдання для таких ударів стають дедалі менш переконливими. Постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив 22 жовтня, що російські безпілотники уражають цивільні об'єкти в Україні лише тому, що український оборонний вогонь змушує дрони змінювати курс, що, як зазначають в ISW, дивно.
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націоналізації даже в мокшаніі нема
куйло хотів би щоб в Україні ВСЕ було державне - тоді репараціі власникам платити би не прийшлося
транспортные линии,аэродромы мосты и так далее энергетику АЭС, ТЭЦ, ГРЭС....
Денег у ЕС и США имеется просто в астрономическом количестве: им эти огромные деньги уже просто не во что вкладывать в своих странах: поэтому инвестируют сотни миллиардов в энергетику и в промышленность Украины. У правительства Германии только в одном лишь банке Дейче коммерц банк хранится на депозитах 940 миллиардов евро ! В одном банке ! А их в Германии многие сотни...