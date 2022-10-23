Росіяни за добу вбили двох мирних мешканців Донеччини, виявлено тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації. ІНФОГРАФІКА

За 22 жовтня росіяни вбили двох мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 22 жовтня стало відомо про 2 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: у Кліщіївці та Торському.



Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Діброві та 2 в Озерному.



Ще 9 людей за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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