На Луганщині мобілізованих росіян, які відмовилися воювати, утримують під охороною та намагаються під психологічним тиском повернути у стрій, - Гайдай

У Кремінній Луганської області затримали росіян, яких мобілізували та кинули на війну проти України. Їх утримують на одному з підприємств у місті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Так, на одному з підприємств у Кремінній під вартою утримують "мобіків", які відмовились воювати", - написав він.

Гайдай зазначив, що лише в одному 488-му мотострілковому полку приблизно 70 % мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовилися воювати.

Деякі росіяни тікають, а решту - утримують під охороною та намагаються під психологічним тиском повернути у стрій та відправити в атаку проти наших захисників.

Окрім того, Гайдай повідомив, що на півночі Луганської області почастішали випадки шантажу населення росіянами шляхом знеструмлення населених пунктів. Це змушує деяких людей поступово залишити власні будинки.

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