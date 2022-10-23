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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Луганщині мобілізованих росіян, які відмовилися воювати, утримують під охороною та намагаються під психологічним тиском повернути у стрій, - Гайдай

рф,окупанти,окупант,мобілізація

У Кремінній Луганської області затримали росіян, яких мобілізували та кинули на війну проти України. Їх утримують на одному з підприємств у місті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Так, на одному з підприємств у Кремінній під вартою утримують "мобіків", які відмовились воювати", - написав він.

Гайдай зазначив, що лише в одному 488-му мотострілковому полку приблизно 70 % мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовилися воювати.

Деякі росіяни тікають, а решту - утримують під охороною та намагаються під психологічним тиском повернути у стрій та відправити в атаку проти наших захисників.

Окрім того, Гайдай повідомив, що на півночі Луганської області почастішали випадки шантажу населення росіянами шляхом знеструмлення населених пунктів. Це змушує деяких людей поступово залишити власні будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колаборантів розселятимуть у порожніх квартирах та будинках окупованого Сєверодонецьку, - Гайдай

Автор: 

армія рф (17359) мобілізація (3054) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Шось у нас хто в ліс а хто по дрова . Сьогодні виступав Якубець -- полковник - десантник і сказав шо мобіки протрезвіли і вже наступають в Харківськіи і Луганськіи обл.
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23.10.2022 09:09 Відповісти
максимум что те чмобики могут в наступлениее захватить это пулю в лобешник,ну может пару улиц села на день,и то массой, потом перебьют их...вы ж понимаете что лейтальный исход бойцов с опытом и сраного чмоба 1 к 20 если небольше.мы удачно основу молотим,а тут это мясо недолуге,думаю не стоит сильно переживать за харьковскую область.
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23.10.2022 09:44 Відповісти
Репоеды обосранные! Даю вам, тупому быдлу ценный совет. Нафига вам, дебилам, содержать этих чмобиков, кормить их. Валите их сразу, облегчите их и себе службу. Главное, не забудьте их в мешки мусорные упаковать. И для себя мешкими запаситесь, а то ВСУ рядом.
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23.10.2022 09:10 Відповісти
Чмобы хотят домой к маме
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23.10.2022 09:24 Відповісти
>> під психологічним тиском повернути у стрій

це так вони називають бутель в cpaцi ?
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23.10.2022 09:39 Відповісти
всё могу понять,но не пойму зачем украинцам знать такую хрень??где и как поступают с этими отбросами? или может объявить сбор средств,для достойного питания и врачей послать для психологической поддержки(,,угнетённых/пострадавших" ) ась??
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23.10.2022 10:20 Відповісти
Не знаю, хто там розбігається, але на останніх картах deep state касапи просунулись на кордоні Луганської та Харківської областей в районі с. Невське - с. Новолюбівка.
Гайдаю казки би писати...
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23.10.2022 10:44 Відповісти
 
 