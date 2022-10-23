За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 19 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 19 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Зарічне, Гуляйполе, Степове, Запоріжжя, Оріхів, Темирівка, Щербаки, Дорожнянка, Степногірськ, Новоданилівка, Ольгівське, Білогір'я, Новоандріївка, Чарівне, Малинівка, Полтавка, Залізничне, Мала Токмачка, Малі Щербаки. Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 247 осіб, з них 52 - діти.

Також читайте: За минулу добу росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА