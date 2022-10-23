СБУ підтверджує затримання президента "Мотор Січі" Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. ФОТОрепортаж
СБУ затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" за підозрою у роботі на РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, співробітники Служби безпеки затримали президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.
Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ст. 111-1 (колабораційна діяльність)
ст. 111-2 (пособництво державі агресору)
"Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку "Мотор Січ" товарів військового призначення для російської штурмової авіації. За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для ЗС РФ", - інформують в СБУ.
Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.
Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:
Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан"
КА-52 "Алігатор"
Мі-28Н "Нічний мисливець"
Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками.
"Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони. Проте після одержання військової продукції "посередники" переправляли її до Росії. Також ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин", - додають в СБУ.
У ході розслідування співробітники Служби безпеки встановили всіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.
Заходи з викриття і блокування правопорушень проводили співробітники Департаменту контррозвідки та Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Тобто єдине стратегічне українське авіаційне підприємство, здатне виготовляти двигуни для бойової авіації - поставляло їх для російської армії?
І ніхто-ніхто про це не знав?
Особливо Баканов наприклад?
Це ж якраз в той час, коли "ДБР" Порошенка "сажало", да?
І так далєє, просто так совпало, нє болєє. Ніяких кротів, то все порохоботи зрадойобили.
............
Не дарма Януковічєм давно воняло, ви впевнені, що 24.02 "просто ********"?
- яка дата випуску.
ЗеленузЕбільну кнОпочку заклинило? Чи етоДругоє, етоХазяїн?
"Завод Коломойського отримав рішення українських судів про непричетність до виведення коштів з "Приватбанку"
Джерело: https://biz.censor.net/n3375277
https://m.youtube.com/watch?v=jyIXK9ZtkVw
Лайно , фсбшний покидьок , однозначно.
Заваліть його ! Бо дєрьмачидло разом з клоуном його спасуть.
Обміняють по тихому .
Пусть все расскажет, что да как и с кем главное!
А потом уже можно и ... Возраст все таки. И мы не звери.
https://bihus.info/author/a-ostapenko/ Анатолій Остапенко
9 Липня 2019
https://bihus.info/motor-sich-nardepa-boguslaeva-postachae-detali-dlya-dviguniv-viyskovim-rf-pracyue-u-krimu-i-tzv-dnr/
Українське підприємство "Мотор Січ", попри заборону на експорт військової техніки до РФ, продовжує постачати деталі для двигунів російській армії. Після 2017 року - через спорідненого боснійського посередника. Про це йдеться у розслідуванні Анатолія Остапенка для Bihus.Info.
"Мотор Січ" - одне з головних авіаційних підприємств пострадянського простору. До 2014 року головним ринком збуту заводу офіційно була Російська Федерація. В тому числі і російська оборонка.
https://bihus.info/wp-content/uploads/2019/07/1.jpg
Почесний президент "Мотор Січі" - Вячеслав Богуслаєв. Герой України, народний депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_5-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 5-го , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_6-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 6-го , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_7-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 7-го та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 8-го скликань та член комітету нацбезпеки та оборони. Активно виступав за вступ у Митний союз і продовжує виступати за зближення з РФ.
https://bihus.info/wp-content/uploads/2019/07/2.jpg
Директор представництва "Мотор Січі" у Москві Петро Кононенко та Вячеслав Богуслаєв володіють низкою підприємств у Росії. Зокрема компаніями: "Борисфен", "Лосиный остров", "ЦИАМ", "Авиаремонт-МС", "ВКМС" та "ВК-МС".
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Попри військову агресію та окупацію Криму, російські компанії Богуслаєва продовжують працювати. Зокрема компанія "Борисфен" обслуговує ФСБ. З 2015 та 2017 рр., за даними порталу російських держзакупівель, вона отримала 3,5 мільйони доларів на продовження строку роботи авіаційних двигунів моделей АІ-9В.
https://bihus.info/wp-content/uploads/2019/07/4.jpg
Також АТ "Борисфен" обслуговує двигуни для кримської компанії "Універсал-авіа". Це державне підприємство, яке займається авіаційними перевезеннями та обслуговуванням авіації в Криму. Після окупації півострову ця компанія була "націоналізована" росіянами. У свою чергу ЄС, США та Україна ввели проти неї санкції.
Але російська компанія Богуслаєва "Борисфен" продовжила працювати з "Універсал-Авіа" та, за даними російського порталу держзакупівель, з 2015 року отримала від неї 5 мільйонів рублів.
Окрім цього "Борисфен" отримала декілька державних замовлень від підприємства "Летный отряд Россия". Це російська державна компанія, яка обслуговує посадових осіб військових сил Російської Федерації та керівників російських спецслужб. Серед інших "Летный отряд Россия" перевозить президента Росії Володимира Путіна.
Ще одна російська компанія Богуслаєва, "ВКМС", з 2015 по 2016 роки постачала деталі для двигуна ТВ3-117 виробництва "Мотор Січ" на російський 218 авіаремонтний завод.
Хоча ще у 2014 році 5-ий Президент України Петро Порошенко підписав заборону на експорт до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією.
Російське підприємство Богуслаєва "ВКМС" у 2015-2016 рр. офіційно поставило на авіаційний завод українських деталей для двигуна ТВ3-117 на півтора мільярди рублів. Ці деталі постачались з України на російську компанію Богуслаєва напряму.
Представники "Мотор Січ" та особисто Вячеслав Богуслаєв неодноразово заявляли, що деталі українського виробництва дійсно експортуються до Росії, проте встановлюються виключно на двигуни цивільної авіації.
Але в одному з контрактів на постачання деталей, який опублікований на сайті російських держзакупівель у 2016 році, вказано, що українські деталі на 218 авіаремонтний завод приймало військове представництво міністерства оборони Російської Федерації.
А вказані в контракті ГОСТи визначають порядок прийому виключно військової техніки. Тобто російська сторона приймала українські деталі не як товари для цивільної авіації, а як деталі для експлуатації на військових вертольотах.
За даними журналістів, у 2018 році пряме постачання деталей двигунів до РФ з "Мотор Січі" різко зупинилось, компанія почала відправляти напряму до Росії лише двигуни для газонокосарок, сепаратори для молока та обладнання для електростанцій.
Однак, як зв'ясували Bihus.Info, є велика вірогідність, що "Мотор Січ" і надалі постачає деталі для двигунів, що використовують російські військові, - тільки тепер через спорідненого боснійського посередника.
З 2018 р. "Мотор Січ" почала масово постачати деталі для двигунів у Боснію та Герцеговину, на свіжостворену компанію D.O.O Inzeniring BN. За 2018 рік український виробник відправив на Балкани більше 600 грузів з деталями для двигунів моделі ТВ3-117.
За даними міжнародної митної базиhttps://www.importgenius.com/ Importgenius , надалі ця боснійська компанія відправляла вантажі з аналогічним деталями для вертольотів до Росії. Причому виключно на дві російські фірми Вячеслава Богуслаєва - "ВКМС" та "ВК-МС".
Директор боснійської фірми - Саво Цвієтіновіч. Він член партії Союзу незалежних соціалістів, яку аналітики та політологи називають інструментом впливу Росії на Балканах. Він активно їздить до Росії в якості представника "общества Российско-Сербского единства".
У телефонній розмові з журналістом Bihus.Info він підтвердив, що Боснійська фірма працює звичайним посередником між двома компаніями Богуслаєва. А транзитувати українські деталі до Росії через Боснію його попросив особисто Вячеслав Богуслаєв. Проте Саво не зміг назвати власників боснійської фірми.
А от згідно з інформацією боснійських баз даних, володіють боснійським посередником два громадянина Росії, що є менеджерами російських фірм Богуслаєва. Валерій Автушенко - екс-заступник начальника штабу військової авіації РФ, який наразі працює директором богуслаєвської фірми "Авіаремонт-Мотор Січ" (РФ).
Другий власник босні
https://author.today/reader/187684/1576564 МоторСіч співробітничала по гелікоптерам із Кацапами у Бразилії (після 2014?)!