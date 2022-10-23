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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 67 470 осіб, 245 гелікоптерів, 2584 танки, 1667 артсистем, 5284 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 23 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 67 470 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 67470 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 2584 (+5) од,

бойових броньованих машин - 5284 (+18) од,

артилерійських систем - 1667 (+14) од,

РСЗВ - 374 (+1) од,

засоби ППО - 189 (+0) од,

літаків - 270 (+0) од,

гелікоптерів - 245 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 1361 (+20),

крилаті ракети - 350 (+21),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4039 (+18) од,

спеціальна техніка - 148 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 67 470 осіб, 245 гелікоптерів, 2584 танки, 1667 артсистем, 5284 броньованих машини 01

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17359) Генштаб ЗС (6570) знищення (7227) техніка (1826) втрати (4396)


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Топ коментарі
+31
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23.10.2022 10:04
+22
новости очень хорошие... чем больше кацапов будет уничтожено сегодня, тем меньше останется уничтожать их завтра... свинопасию надо залить кровью...
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23.10.2022 10:00
+6
Солнечные панели дают мало энергии. И дают только тогда когда на них светит солнце. В зимний пасмурный день они почти бесполезны. Например 1 атомный энергоблок дает 1000Мвт, а одна панель 300Вт. Т.е. чтобы получить эквивалент такого блока нужно 3333333 панели. А по факту больше, т.к. КПД инвертора не 100%. Т.е. где-то 3,5 миллиона панелей!
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23.10.2022 10:31
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новости очень хорошие... чем больше кацапов будет уничтожено сегодня, тем меньше останется уничтожать их завтра... свинопасию надо залить кровью...
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23.10.2022 10:00 Відповісти
Кацапи то таке,баби понарожають,головне арти і броні нормально знищено,мопедів і ракет!І гелікоптери теж дуже чутлива втрата!!!
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24.10.2022 06:56 Відповісти
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23.10.2022 10:04 Відповісти
Я напишу свое виденье как выйти из энергетического кризиса. А именно поставить солнечные панели на все высотки страны. Вы скажите откуда взять деньги? А я отвечу взять банковский кредит на СББ дома как юридическое лицо для жильцов нечего не измениться они как платили по 500-700 гр так и будут платить вот только это уже будит идти на погашение кредита. Весь лешак может продаваться по зеленому тарифу. За 2-4 года это все окупиться и за свет можно будит вообще не платить. Вы скажите государство не захочет терять клиентов, но так пусть продают в Европу излишки которые появиться. Что это даст 1.Снизит потребление электроэнергии и энергосистема устоит.2.От массового взятия кредитов Экономика получит оргазм.3.Куча рабочих мест монтаж,производство.4.Такой огромный спрос даст толчок в развитии подобных систем что сделает их намного дешевле.5.Перестанут обстреливать Тесы и Тецы по причине бесполезности этих действий. Ну и 6 представляете как они ****** если Украина станет 1 страной которая провернет подобный проект.
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23.10.2022 10:11 Відповісти
я тоже люблю фантазировать, но нам быстрее дадут про и пво чем запустить данный проект, так как это минимум полгода, у меня отец на дом еще летом поставил и до сих что-то перенастраивает, раскидывает по фазам, там очень много нюансов
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23.10.2022 10:23 Відповісти
Солнечные панели дают мало энергии. И дают только тогда когда на них светит солнце. В зимний пасмурный день они почти бесполезны. Например 1 атомный энергоблок дает 1000Мвт, а одна панель 300Вт. Т.е. чтобы получить эквивалент такого блока нужно 3333333 панели. А по факту больше, т.к. КПД инвертора не 100%. Т.е. где-то 3,5 миллиона панелей!
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23.10.2022 10:31 Відповісти
а ще панелі дають струм не тоді, коли це найбільш потрібно...
тому потрібно енергію накопичувати і зберігати...
а все те акумулювання - і дорого, і не довговічно, і ККД - пєчалька.

множ іще на 1,5-2.
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23.10.2022 11:28 Відповісти
200 квт станци под ключ 5 166 001 если просто набрать в интернете.На 100 квартирный дом по2 квата понятно что падение мощности вечером на батарее. Но я же не предлогаю полностью отказаться от Облэнерго а обезапасить себя от отключений + экономия и заработок.Нахрена нам столько пустующих крыш.
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23.10.2022 12:55 Відповісти
Ну не знаю у нас на доме стоит 8 киловатная пользуемся и днем и вечером. На вечернее время зарядки хватает слихвой ночью светом почти не пользуемся. Из ********* все тянет єлектрокател тоже работает правда сейчас тепло на максимум не включаем. Если даже на что то не будет хватать на основное потребление холодидник, свет телик ,зарядки на телефоны хватит это я имею ввиду для высоток. Если б еще государство чуток проспонсировало б людей как с пластиковыми окнами минус 30 процентов и убрали всякие мешающие разрешение вообще б было чудесно.
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23.10.2022 12:49 Відповісти
не путайте частный дом и многоквартирный
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23.10.2022 17:29 Відповісти
сьогодні цифри більші за вчорашні, значно більші; причина, мабуть, в тому, що позавчора рахувальники в бригадах "сачкували" (можливо, займались безпосередньою роботоюпо збільшенню чисельності в цій таблиці) - але сьогодні виправляються...
Особливо радують цифри знищеної орківської техніки.
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23.10.2022 10:47 Відповісти
Дякуємо нашим бійцям - кожного дня вони наближують нашу перемогу над ворогом.
Важко,але тримаємось всі разом,допомагаємо чим можемо.
Віра теж допомагає.
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23.10.2022 11:28 Відповісти
[Переслано из GeneralSVR(reserv)]
Суббота 22.10.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 68893 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 21 октября это 21282 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 28 октября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5125 убитыми и пропавшими безвести.

Тобто загалом уже 95300 цапських жмурів. і в цій сводці нема жодного слова про втрати мобіків з линири і динири. бо їх ніхто на раші не рахує. плюс варто сюди ще додати скільки жмурів померло в госпіталях від ран і тих, які вже не зможуть повернутись у стрій після ран (самоварів).
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23.10.2022 13:30 Відповісти
окремо додати. тобто якщо мобіків з дири в межах 40 тис безповоротних, а може і навіть більше + якщо порахувати, що поранені йдуть як 1 до 3-х, то це буде 95300 * 3 = 285900. і з тих поранених в стрій повертається, нехай половина половина чи 2/3 навіть, то навіть якщо взяти 1/3 хто не стане в стрій після ран, то це буде 95300. от і порахувати загалом це все цапське мясо без мобіків з лугандона = 190600. а з врахуванням лугандонських, то всіх разом може бути 250 000. може і більше.
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23.10.2022 13:40 Відповісти
Їх там ніхто не рахує,і не шкодує.Ну хіба цінних спеціалістів,танкістів,пілотів,і т.п.А простих солдатів там ще мільйони
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24.10.2022 07:01 Відповісти
 
 