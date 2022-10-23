Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 67 470 осіб, 245 гелікоптерів, 2584 танки, 1667 артсистем, 5284 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 23 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 67 470 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 67470 (+400) осіб ліквідовано,
танків - 2584 (+5) од,
бойових броньованих машин - 5284 (+18) од,
артилерійських систем - 1667 (+14) од,
РСЗВ - 374 (+1) од,
засоби ППО - 189 (+0) од,
літаків - 270 (+0) од,
гелікоптерів - 245 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1361 (+20),
крилаті ракети - 350 (+21),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4039 (+18) од,
спеціальна техніка - 148 (+0).
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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тому потрібно енергію накопичувати і зберігати...
а все те акумулювання - і дорого, і не довговічно, і ККД - пєчалька.
множ іще на 1,5-2.
Особливо радують цифри знищеної орківської техніки.
Важко,але тримаємось всі разом,допомагаємо чим можемо.
Віра теж допомагає.
Суббота 22.10.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 68893 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 21 октября это 21282 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 28 октября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5125 убитыми и пропавшими безвести.
Тобто загалом уже 95300 цапських жмурів. і в цій сводці нема жодного слова про втрати мобіків з линири і динири. бо їх ніхто на раші не рахує. плюс варто сюди ще додати скільки жмурів померло в госпіталях від ран і тих, які вже не зможуть повернутись у стрій після ран (самоварів).