Частина населених пунктів в Уманському районі на Черкащині досі без світла після вчорашніх обстрілів, - ОВА
Після російських ударів по енергетичних об’єктах на ранок 23 жовтня спостерігається складна ситуація в Уманському районі на Черкащині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо боротьбу на нашому енергетичному фронті. На ранок усе ще складна ситуація в Уманському районі. Без світла там лишається частина населених пунктів. Енергетики працюють далі", - йдеться у повідомленні.
"Поки по області не застосовано графіки аварійних відключень електроенергії. Щоб так було й надалі - маємо її максимально заощаджувати. Вимикайте все, що можливо!", - звертається Табурець до мешканців регіону.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не вір кацапським ЗМІ у себе на хєрманіі . У нас тепло, ситно та тихо. Лежу собі під пуховою ковдрою біля теплого каміну та читаю які бувають довбануті дописувачі на Цензорі, особливо колишні українці. Колишні - бо коли вони починають получати социал у Європі, то одразу починають вважати себе обраними.
«неспокійно» - це коли вітер сильно дує та гілки з дерев падають, а у нас - війна, де ракети Калібри з неба на нас падають та руйнують наше життя та інфраструктуру.