Частина населених пунктів в Уманському районі на Черкащині досі без світла після вчорашніх обстрілів, - ОВА

Після російських ударів по енергетичних об’єктах на ранок 23 жовтня спостерігається складна ситуація в Уманському районі на Черкащині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо боротьбу на нашому енергетичному фронті. На ранок усе ще складна ситуація в Уманському районі. Без світла там лишається частина населених пунктів. Енергетики працюють далі", - йдеться у повідомленні.

"Поки по області не застосовано графіки аварійних відключень електроенергії. Щоб так було й надалі - маємо її максимально заощаджувати. Вимикайте все, що можливо!", - звертається Табурець до мешканців регіону.

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