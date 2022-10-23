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Частина населених пунктів в Уманському районі на Черкащині досі без світла після вчорашніх обстрілів, - ОВА

світло

Після російських ударів по енергетичних об’єктах на ранок 23 жовтня спостерігається складна ситуація в Уманському районі на Черкащині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо боротьбу на нашому енергетичному фронті. На ранок усе ще складна ситуація в Уманському районі. Без світла там лишається частина населених пунктів. Енергетики працюють далі", - йдеться у повідомленні.

"Поки по області не застосовано графіки аварійних відключень електроенергії. Щоб так було й надалі - маємо її максимально заощаджувати. Вимикайте все, що можливо!", - звертається Табурець до мешканців регіону.

Також читайте: На Черкащині в Уманському і частині Звенигородського районів немає світла, - ОВА

Автор: 

обстріл (28449) енергетика (2594) електроенергія (6196) Чернігівська область (909)


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Так, бахнуло в Кіровоградській, а відгук пройшов по Уманському. Холодно,голодно,неспокійно. Ніколи не перестану дивуватися стійкості України і бідності розуму її чиновників
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23.10.2022 10:21 Відповісти
Якій ще «Кіровоградській» ?

Не вір кацапським ЗМІ у себе на хєрманіі . У нас тепло, ситно та тихо. Лежу собі під пуховою ковдрою біля теплого каміну та читаю які бувають довбануті дописувачі на Цензорі, особливо колишні українці. Колишні - бо коли вони починають получати социал у Європі, то одразу починають вважати себе обраними.
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23.10.2022 10:38 Відповісти
Манія переслідування? Чи маразми,уймись ,а то получиш бан.
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23.10.2022 11:27 Відповісти
Параноя? Чи шизофренія?

«неспокійно» - це коли вітер сильно дує та гілки з дерев падають, а у нас - війна, де ракети Калібри з неба на нас падають та руйнують наше життя та інфраструктуру.
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23.10.2022 11:43 Відповісти
За «кіровоградську» та наїзди на українців - це тебе треба в деактив.
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23.10.2022 11:46 Відповісти
Іменно так звучало тут від учора на Цензорі. Область Кіровоградська чи ти против....може хочеш тагільську
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23.10.2022 12:06 Відповісти
Та я бачу, шо тобі тагіл ближчий за Кропивницкий .
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23.10.2022 12:39 Відповісти
 
 