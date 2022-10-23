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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Військовий РФ розповідає матері про погане забезпечення: "Все старье кинут, ни одной, ни одной новой техники здесь нет!" - перехоплення ГУР. АУДIО

Військовослужбовець РФ у телефонній розмові розповідає матері про погане забезпечення окупантів речами і технікою.

Нове перехоплення опублікувало Головне управління розвідко МО України, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, військовослужбовець зазначив, що недавно їм привезли дуже старі снаряди для "Градів", які виготовлені були ще у 50-х роках минулого століття.

"Все старье, ни одной, ни одной новой техники. Распаковали старые танки Т-64", - зазначив окупант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупант, що воює на Херсонщині: "Народу понагнали много, толку нету", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17359) розвідка (3861) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+11
и пусть все ото старье (да и новьё))) взрывается у русни в руках, под ногами и прямо над головой...
(аминь)
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23.10.2022 10:22
+8
Жаль, подмога не пришла
Подкрепленье не прислали
Вот такие,брат, дела
Нас с тобою *******. ХЗ и БГ
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23.10.2022 10:20
+7
Kavkaz Center

@newkc14

·

https://twitter.com/newkc14/status/1583787495128383488 19 год

О поведении Ирана. Кто не в курсе основ шиизма объясняем: Одним из главных столпов этой религи является "такия". С арабского переводится как "скрывание своей веры". В практике шиизма это приказ скрывать свои намерения и лгать чтобы достичь своих целей. Кто не лжет тот не шиит
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23.10.2022 10:25
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А погромче запикивание нельзя сделать?
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23.10.2022 10:15 Відповісти
Може досить вже московитські соплі переказувати?
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23.10.2022 10:15 Відповісти
На кого це розраховано? Усі знають,що росія воює зброєю Ірану,використовуючи технології і випускаючи ракети ,якими рушить Україну. ЗСУ поки що має тільки те,що другі дали. Де оборонка України?
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23.10.2022 10:18 Відповісти
У вечірньому відосіку.
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23.10.2022 10:27 Відповісти
А де її набрати? На весні під Києвом її демілітаризували.
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23.10.2022 10:18 Відповісти
Жаль, подмога не пришла
Подкрепленье не прислали
Вот такие,брат, дела
Нас с тобою *******. ХЗ и БГ
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23.10.2022 10:20 Відповісти
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23.10.2022 10:22 Відповісти
и пусть все ото старье (да и новьё))) взрывается у русни в руках, под ногами и прямо над головой...
(аминь)
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23.10.2022 10:22 Відповісти
Амінь - да буде так!!!
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23.10.2022 10:27 Відповісти
Kavkaz Center

@newkc14

·

https://twitter.com/newkc14/status/1583787495128383488 19 год

О поведении Ирана. Кто не в курсе основ шиизма объясняем: Одним из главных столпов этой религи является "такия". С арабского переводится как "скрывание своей веры". В практике шиизма это приказ скрывать свои намерения и лгать чтобы достичь своих целей. Кто не лжет тот не шиит
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23.10.2022 10:25 Відповісти
На Недалекому Сході традиційно шіїтять, сунітять і іудєють (наєвреюють). А на Північно-західному Сході їх друзі-варвари взагалі росіянять (нахабно брешуть і крадуть). Тому усі ці ідеологічні брехуни добре розуміють один одного
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23.10.2022 11:30 Відповісти
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23.10.2022 10:25 Відповісти
Навіщо ці скарги? Просто здохни.
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23.10.2022 10:26 Відповісти
Орда була ..., та і є ордою ...
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23.10.2022 10:41 Відповісти
Даун конкретный , судя по сему ему вообще все пох, гы гы гы ,война не война .Нюрка выпроводила , на заработок .
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23.10.2022 10:46 Відповісти
Одяг їм,зрозуміло,не потрібен,бо їдуть на утілізацію.А стара техніка - це добре,бо говорить про те,що бк не безкінечне,і танки,літаки теж.
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23.10.2022 10:56 Відповісти
Jesli eti zapisi dastaverni , to mne toka adin vivod naprashivaitsa ...ruskie svinomatki nada ubivati v pervuju ochered , ibo s pojehavshimi ubivati vsio jasno , no ruskie svinomatki po svaiei ubljudstve prevashodit chmobikov v 100 raz !
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23.10.2022 11:02 Відповісти
Є у кацапів (і не тільки у них) прислів"я: "Устами младенца глаголет истина".
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23.10.2022 11:04 Відповісти
Худоба🤬
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23.10.2022 12:31 Відповісти
и вот ни одной молекулы прозения в тексте...
диагноз
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23.10.2022 16:23 Відповісти
 
 