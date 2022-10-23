Військовий РФ розповідає матері про погане забезпечення: "Все старье кинут, ни одной, ни одной новой техники здесь нет!" - перехоплення ГУР. АУДIО

Військовослужбовець РФ у телефонній розмові розповідає матері про погане забезпечення окупантів речами і технікою.

Нове перехоплення опублікувало Головне управління розвідко МО України, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, військовослужбовець зазначив, що недавно їм привезли дуже старі снаряди для "Градів", які виготовлені були ще у 50-х роках минулого століття.

"Все старье, ни одной, ни одной новой техники. Распаковали старые танки Т-64", - зазначив окупант.

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