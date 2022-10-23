Військовий РФ розповідає матері про погане забезпечення: "Все старье кинут, ни одной, ни одной новой техники здесь нет!" - перехоплення ГУР. АУДIО
Військовослужбовець РФ у телефонній розмові розповідає матері про погане забезпечення окупантів речами і технікою.
Нове перехоплення опублікувало Головне управління розвідко МО України, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, військовослужбовець зазначив, що недавно їм привезли дуже старі снаряди для "Градів", які виготовлені були ще у 50-х роках минулого століття.
"Все старье, ни одной, ни одной новой техники. Распаковали старые танки Т-64", - зазначив окупант.
Топ коментарі
+11 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар23.10.2022 10:22
+8 константен
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+7 Ksenia VB
показати весь коментар23.10.2022 10:25
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Вот такие,брат, дела
Нас с тобою *******. ХЗ и БГ
(аминь)
@newkc14
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https://twitter.com/newkc14/status/1583787495128383488 19 год
О поведении Ирана. Кто не в курсе основ шиизма объясняем: Одним из главных столпов этой религи является "такия". С арабского переводится как "скрывание своей веры". В практике шиизма это приказ скрывать свои намерения и лгать чтобы достичь своих целей. Кто не лжет тот не шиит
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