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Новини Війна
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IRIS-T може перекрити повітряний простір в радіусі 40 км, цього мало, потрібно більше, - Повітряні Сили

пво

Отримана від Німеччини система протиповітряної оборони IRIS-T має потужний радар, потужні ракети, працює в автоматичному режимі, зменшується людський фактор робити помилки.

Про це повідомив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Система IRIS-T щойно прийшла і буквально кілька тижнів тому стала до строю. Одне із завдань ПРО - захист нашого неба. Результати бойової роботи доволі непогані. Система показала, що вона є сучасною і новою, здатною вирішувати конкретні завдання. Але ми розуміємо, як сама установка - одна система, так і боєприпасів до неї не є багато. ЗСУ трохи прорідили ряди повітряних цілей (окупантів. - ред.) саме цією системою", - пояснив він.

Ігнат зазначив, що в умовах масованих повітряних атак Україні потрібні інші системи так само і ракети до них.

"Учора, 22 жовтня, 37 крилатих ракет пішло по Україні, 10 дронів-камікадзе збито. Воно має здатність закінчуватися, тому уряд й просить Німеччину наростити і виробництво, і постачання Україні саме цих ракет. Які саме цілі було збито цією системою, поки що керівництво мовчить. Але збили різні цілі. Повідомимо пізніше. Партнери про це знають, як працює, цілі збиваються. Проблема в тому, що це всього одна система, яка може перекрити повітряний простір в радіусі себе 40 км. Це мало для нас, нам потрібно більше", - додав речник Повітряних Сил.

За його словами, система IRIS-T новітня система у світі, а з такою модернізацією, як прийшла в Україну, фактично в одному екземплярі.

"Має потужний радар, потужні ракети, працює в автоматичному режимі, зменшується людський фактор робити помилки. І це просто потужний комплекс, який краще бачить і влучніше стріляє. От і все. Якщо порівнювати, наприклад, з С-300 збиває більше, думаю, мінімум вдвічі. Зараз немає такої інформації. Пізніше оприлюднимо", - сказав Ігнат.

Читайте: Вночі збито 16 ворожих дронів-камікадзе, - Повітряні сили

Автор: 

ППО (3185) Повітряні сили (2636)


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Топ коментарі
+11
Коли бачиш такі заяви на 8 місяці війни,так і хочеться сказати ВИПУСТІТЬ УЖЕ ХОТЬ ЩОСЬ САМІ.
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23.10.2022 10:23
+10
наші кловани випускають тільки балаболів
От новий Золкін
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23.10.2022 10:30
+9
IRIS-T спільна розробка шести країн НАТО - за німцями там головка самонаведення та збирання всього до купи
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23.10.2022 10:30
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От німці, знають як техніку робити.
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23.10.2022 10:21 Відповісти
IRIS-T спільна розробка шести країн НАТО - за німцями там головка самонаведення та збирання всього до купи
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23.10.2022 10:30 Відповісти
аха!! скажи это руководству Rheinmetal как вариант руководству непосредственно производящей эту установку и входящей в концерн: deutschen Rüstungskonzern Diel Defence produziert и как пишеш ,,за німцями" там всё,от разработки до производства то что в кооперации то безусловно брали лучшие компоненты других стран членов НАТО а вот какраз инфра-красная головка наведения (один из важных компонентов ракеты)какраз не немецкая,а норвежская или шведская!!
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23.10.2022 11:08 Відповісти
не мели ламерських дурниць - за шведами (SAAB) там цифрова обробка даних, а за норвежцями (Nammo) там двигун
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23.10.2022 11:25 Відповісти
на и не заморачивайся! чёрным по беломо написано:разработчик и производитель германия(правообладатель соответственно)а то что с другими в кооперации это уже второстепенное(самостоятельно в современном мире передовое никто уже давно известно и не создаёт) куда и чьи болтики в продукте применены,да и спорить на эту тему можно до бесконечности(и каждый из нас будет по своему прав)

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbhLODiokPct-pd9hP_t7_cADO4xg:1666514555754&source=univ&tbm=isch&q=Iris-T&client=firefox-b-d&fir=trgXLhiDhJc8gM%252CD3ca_pAb3d1ZTM%252C_%253B34friVYJ4kOBRM%252CMJIC6zI9QTxAeM%252C_%253***************%252CuxC9ayctX2F_NM%252C_%253BCt0L_7sxnmoleM%252CffWq8rlzKsNFtM%252C_%253B56P_ft5tumh92M%252CkjvNK1f0CCYBwM%252C_&usg=AI4_-kS71uUcZuOBQ92EoFNnaU5S3O8g1g&sa=X&ved=2ahUKEwjV_-7A-vX6AhUODewKHTGhBFgQiR56BAhZEAI

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbhLODiokPct-pd9hP_t7_cADO4xg:1666514555754&source=univ&tbm=isch&q=Iris-T&client=firefox-b-d&fir=trgXLhiDhJc8gM%252CD3ca_pAb3d1ZTM%252C_%253B34friVYJ4kOBRM%252CMJIC6zI9QTxAeM%252C_%253***************%252CuxC9ayctX2F_NM%252C_%253BCt0L_7sxnmoleM%252CffWq8rlzKsNFtM%252C_%253B56P_ft5tumh92M%252CkjvNK1f0CCYBwM%252C_&usg=AI4_-kS71uUcZuOBQ92EoFNnaU5S3O8g1g&sa=X&ved=2ahUKEwjV_-7A-vX6AhUODewKHTGhBFgQiR56BAhZEAI Mehr Bilder







IRIS-T

Die IRIS-T ist ein Luft-Luft-Lenkflugkörper mit Infrarotsuchkopf für den Nah- und Nächstbereich. Er wurde von Deutschland zusammen mit sechs Staaten entwickelt, federführend bei der Entwicklung war Diehl BGT Defence. https://de.wikipedia.org/wiki/IRIS-T Wikipedia

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbhLODiokPct-pd9hP_t7_cADO4xg:1666514555754&q=iris-t+hersteller&sa=X&ved=2ahUKEwjV_-7A-vX6AhUODewKHTGhBFgQ6BMoAHoECGIQAg Hersteller : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbhLODiokPct-pd9hP_t7_cADO4xg:1666514555754&q=Diehl+Defence&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCpMMzWyXMTK65KZmpGj4JKalpqXnAoA5a2kBx4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjV_-7A-vX6AhUODewKHTGhBFgQmxMoAXoECGIQAw Diehl Defence

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbhLODiokPct-pd9hP_t7_cADO4xg:1666514555754&q=iris-t+typ&sa=X&ved=2ahUKEwjV_-7A-vX6AhUODewKHTGhBFgQ6BMoAHoECF4QAg Typ : Luft-Luft-Rakete kurzer Reichweite

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbhLODiokPct-pd9hP_t7_cADO4xg:1666514555754&q=iris-t+entwicklung&sa=X&ved=2ahUKEwjV_-7A-vX6AhUODewKHTGhBFgQ6BMoAHoECFwQAg Entwicklung : 1995-2005

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbhLODiokPct-pd9hP_t7_cADO4xg:1666514555754&q=iris-t+reichweite&sa=X&ved=2ahUKEwjV_-7A-vX6AhUODewKHTGhBFgQ6BMoAHoECFoQAg Reichweite : 25 km

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbhLODiokPct-pd9hP_t7_cADO4xg:1666514555754&q=iris-t+antrieb&sa=X&ved=2ahUKEwjV_-7A-vX6AhUODewKHTGhBFgQ6BMoAHoECF8QAg Antrieb : Feststoffraketentriebwerk

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbhLODiokPct-pd9hP_t7_cADO4xg:1666514555754&q=iris-t+durchmesser&sa=X&ved=2ahUKEwjV_-7A-vX6AhUODewKHTGhBFgQ6BMoAHoECFsQAg Durchmesser : 127 mm

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbhLODiokPct-pd9hP_t7_cADO4xg:1666514555754&q=iris-t+gefechtskopf&sa=X&ved=2ahUKEwjV_-7A-vX6AhUODewKHTGhBFgQ6BMoAHoECF0QAg Gefechtskopf : 11,4 kg
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23.10.2022 11:52 Відповісти
тільки круглі дурні можуть на 100% вірити тому, що написано в Вікіпедії - її може редагувати кожен кому не ліньки
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23.10.2022 15:18 Відповісти
так что мешает??(зайди отредактируй ты видимо слышал звон,но не знаеш где он )и откуда вы такие ,,вумные"берётесь??чтоб с дураками интеллектом меряться??(вики его уму видите ли не соответствует) пишут там всякого рода недоумки,а отпетые придурки редактируют!! КАРЛ!!в каких веках живём!!(что люди на полном серьёзе и ещё публично подобный бред пишут)
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23.10.2022 15:42 Відповісти
істерикою підкацапника задоволений
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23.10.2022 16:57 Відповісти
Не чубтеся! Главное-система отличная! Единственный недостаток- нужны десятки таких IRIS-T.
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23.10.2022 20:31 Відповісти
Коли бачиш такі заяви на 8 місяці війни,так і хочеться сказати ВИПУСТІТЬ УЖЕ ХОТЬ ЩОСЬ САМІ.
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23.10.2022 10:23 Відповісти
наші кловани випускають тільки балаболів
От новий Золкін
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23.10.2022 10:30 Відповісти
зеленому золкину еще будет дана оценка.
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23.10.2022 10:58 Відповісти
Новий сезон 'Рассмеши комика'?
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23.10.2022 10:31 Відповісти
аха,тоже так хотел написать,а то только сплошным потоком в прессе мало,пусть наростят,не то дают,могли бы больше,дали больше но почему не ещё больше!! (и нигде не встретиш что мы что то создали,предприняли) вся верхушка(правительственная)зашкерилась по бункерам,монополизировала телевидение и дружно видосы пилят и пиарятся на голубом экране.
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23.10.2022 10:34 Відповісти
Даже в ЕС и США выпуск такой системы занимает много месяцев. Это при их международной куоперации и в мирное время. Украина сейчас неспособна физически выпускать подобное. Хотя-бы наладить выпуск снарядов к советским пушкам и простейших ракет на 300 км и простых дронов типа Шахед-это было более реально и было-бы успехом. Ито для многого из перечисленного нужна международная кооперация и Западные комплектующие и оборудование
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23.10.2022 10:58 Відповісти
Проблема в тому що Україна має усі технології і комплектуючі. Нехай не Ірис,але Богдана і інші повинні бути і в достатній кількості.....уже учора
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23.10.2022 11:25 Відповісти
Физически-******** неспособна. Оборонка-это бабки, это перезагрузка экономики, рабочие места, технологии. А мы сопли зеленые жуем. Пока Lockheed Martin снимает пенку. Война-это горе, но при этом ОКНО возможностей.
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23.10.2022 11:26 Відповісти
для снарядів до Градів і Ураганів теж потрібна кооперація з заходом? а як тоді наш виробник сам з цим справлявся?
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23.10.2022 20:13 Відповісти
Антін Мухарський
2 д. ·
ДЕРУСИФІКАЦІЯ АБО СМЕРТЬ
(неформальне звернення до Віталія Кіма)
УВАГА! СЕНСАЦІЯ!!! Нещодавно мною та воєнними експертами Пентагону майже офіційно доведено, що в усіх російських (радянських) пам'ятниках, ба й навіть вуличних табличках з російськими (радянськими) топонімами заховано секретні маячки для наведення ракет. Щоб не палити "контору", ракети беруть поправку у 200-300 метрів, руйнуючи переважно цивільну забудову.
Цю секретну програму створили ще за Берії, під час Холодної війни. Інфа 100%. Це було зроблено для того, щоб знищити війська НАТО в разі їхнього вторгнення в Прибалтику та Україну. Також цілком ймовірно, що чіпи заховано в радянські книжки. Зокрема повні видання Пушкіна, Толстого та Достоєвського. Особливо небезпечні випущені під час "пєрєстройкі" томіки Булгакова, Солжєніцина та Ахматової, оскільки містять вже модифіковані чіпи для наведення безпілотників.
********** російські ракети летять на звук російської мови. Особливо точно наводяться на мат, попсу та кодові слова-паразити "как-то так", "тіпа", "на самом дєлє" та "жєсть". Система наведення ракет постійно модернізується. Центр управління пекельною машиною час від часу активується у Кремлі.
Українці, якщо хочете вижити - зносьте радянські та російські пам'ятники, змінюйте топоніми, позбувайтеся книжок країни-терориста. Переходьте на українську не тільки у ФБ та ефірах на Ютубі, але й в побуті. Тримайтеся якомога далі від російськомовних співвітчизників. Читайте своє, плекайте своє, підтримуйте своє і тоді залишитесь живими, а Україна переможе! Бо все російське - вбиває!
Дерусифікація або смерть!
Цілющі українські книжки, авторства Антіна Мухарського, що покращують життєвий тонус та рятують життя можна замовити на сайті UKRIDEABOOK.
П.С. А до пана Кіма доводжу логічний висновок: знищивши в Миколаєві пам'ятник чекістам, невідомі українські патріоти врятували десятки, а може й сотні російськомовних громадян, які й досі наражають на небезпеку і смерть тисячі земляків, які живуть поруч. Бо на правах відповідального мольфара давно кажу - війна в Україні триватиме доти, поки тут звучатиме русская рєчь - найкращий маячок для наведення *********** російських ракет.
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23.10.2022 10:27 Відповісти
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23.10.2022 10:34 Відповісти
то як же ,такого патріота Мухарського,доля звела со Снєжаной Єгоровой...? от загадкова доля
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23.10.2022 10:35 Відповісти
Всяке буває. Він раніше за нас довідався, що какая разніца потім величезними проблемами обертається.
Як доля звела, так і розвела.
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23.10.2022 10:41 Відповісти
Звучить вже, як анекдот - що українського було у Снєжани Єгоравай?
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23.10.2022 10:42 Відповісти
Десь ось так - https://www.youtube.com/watch?v=gnEBR-lnygI https://www.youtube.com/watch?v=gnEBR-lnygI

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23.10.2022 10:46 Відповісти
да,как все сложно.
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23.10.2022 11:07 Відповісти
а батарейки в этих маячках кто меняет?
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23.10.2022 13:40 Відповісти
проти іранських дронів,які зроблені за копійки..дороговато ...
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23.10.2022 10:32 Відповісти
Дрон то копійки, а от коли той дрон підриває якусь підстанцію, то вже не копійки.
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23.10.2022 10:39 Відповісти
Iris-T tolko pervy den sbyla 5 krylatix raket.Ix nuzno pobolse
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23.10.2022 10:40 Відповісти
Nado s Egypt takix zobrat,u nix jest 7 sistem,im predlozit zerno za IrisT sistemi.Dlai cego Egyptu eti PVO,u nix jest Patriot
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23.10.2022 10:43 Відповісти
a za zerno pust nemci zaplatyt.
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23.10.2022 10:49 Відповісти
Так раніше писали про 250км дальності
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23.10.2022 10:49 Відповісти
це виявлення радаром,ураження до 40 км по дальності і 20 км по висоті.
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23.10.2022 20:15 Відповісти
 
 