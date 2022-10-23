IRIS-T може перекрити повітряний простір в радіусі 40 км, цього мало, потрібно більше, - Повітряні Сили

Отримана від Німеччини система протиповітряної оборони IRIS-T має потужний радар, потужні ракети, працює в автоматичному режимі, зменшується людський фактор робити помилки.

Про це повідомив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Система IRIS-T щойно прийшла і буквально кілька тижнів тому стала до строю. Одне із завдань ПРО - захист нашого неба. Результати бойової роботи доволі непогані. Система показала, що вона є сучасною і новою, здатною вирішувати конкретні завдання. Але ми розуміємо, як сама установка - одна система, так і боєприпасів до неї не є багато. ЗСУ трохи прорідили ряди повітряних цілей (окупантів. - ред.) саме цією системою", - пояснив він.

Ігнат зазначив, що в умовах масованих повітряних атак Україні потрібні інші системи так само і ракети до них.

"Учора, 22 жовтня, 37 крилатих ракет пішло по Україні, 10 дронів-камікадзе збито. Воно має здатність закінчуватися, тому уряд й просить Німеччину наростити і виробництво, і постачання Україні саме цих ракет. Які саме цілі було збито цією системою, поки що керівництво мовчить. Але збили різні цілі. Повідомимо пізніше. Партнери про це знають, як працює, цілі збиваються. Проблема в тому, що це всього одна система, яка може перекрити повітряний простір в радіусі себе 40 км. Це мало для нас, нам потрібно більше", - додав речник Повітряних Сил.

За його словами, система IRIS-T новітня система у світі, а з такою модернізацією, як прийшла в Україну, фактично в одному екземплярі.

"Має потужний радар, потужні ракети, працює в автоматичному режимі, зменшується людський фактор робити помилки. І це просто потужний комплекс, який краще бачить і влучніше стріляє. От і все. Якщо порівнювати, наприклад, з С-300 збиває більше, думаю, мінімум вдвічі. Зараз немає такої інформації. Пізніше оприлюднимо", - сказав Ігнат.

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