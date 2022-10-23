IRIS-T може перекрити повітряний простір в радіусі 40 км, цього мало, потрібно більше, - Повітряні Сили
Отримана від Німеччини система протиповітряної оборони IRIS-T має потужний радар, потужні ракети, працює в автоматичному режимі, зменшується людський фактор робити помилки.
Про це повідомив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Система IRIS-T щойно прийшла і буквально кілька тижнів тому стала до строю. Одне із завдань ПРО - захист нашого неба. Результати бойової роботи доволі непогані. Система показала, що вона є сучасною і новою, здатною вирішувати конкретні завдання. Але ми розуміємо, як сама установка - одна система, так і боєприпасів до неї не є багато. ЗСУ трохи прорідили ряди повітряних цілей (окупантів. - ред.) саме цією системою", - пояснив він.
Ігнат зазначив, що в умовах масованих повітряних атак Україні потрібні інші системи так само і ракети до них.
"Учора, 22 жовтня, 37 крилатих ракет пішло по Україні, 10 дронів-камікадзе збито. Воно має здатність закінчуватися, тому уряд й просить Німеччину наростити і виробництво, і постачання Україні саме цих ракет. Які саме цілі було збито цією системою, поки що керівництво мовчить. Але збили різні цілі. Повідомимо пізніше. Партнери про це знають, як працює, цілі збиваються. Проблема в тому, що це всього одна система, яка може перекрити повітряний простір в радіусі себе 40 км. Це мало для нас, нам потрібно більше", - додав речник Повітряних Сил.
За його словами, система IRIS-T новітня система у світі, а з такою модернізацією, як прийшла в Україну, фактично в одному екземплярі.
"Має потужний радар, потужні ракети, працює в автоматичному режимі, зменшується людський фактор робити помилки. І це просто потужний комплекс, який краще бачить і влучніше стріляє. От і все. Якщо порівнювати, наприклад, з С-300 збиває більше, думаю, мінімум вдвічі. Зараз немає такої інформації. Пізніше оприлюднимо", - сказав Ігнат.
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IRIS-T
Die IRIS-T ist ein Luft-Luft-Lenkflugkörper mit Infrarotsuchkopf für den Nah- und Nächstbereich. Er wurde von Deutschland zusammen mit sechs Staaten entwickelt, federführend bei der Entwicklung war Diehl BGT Defence. https://de.wikipedia.org/wiki/IRIS-T Wikipedia
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbhLODiokPct-pd9hP_t7_cADO4xg:1666514555754&q=iris-t+entwicklung&sa=X&ved=2ahUKEwjV_-7A-vX6AhUODewKHTGhBFgQ6BMoAHoECFwQAg Entwicklung : 1995-2005
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbhLODiokPct-pd9hP_t7_cADO4xg:1666514555754&q=iris-t+reichweite&sa=X&ved=2ahUKEwjV_-7A-vX6AhUODewKHTGhBFgQ6BMoAHoECFoQAg Reichweite : 25 km
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbhLODiokPct-pd9hP_t7_cADO4xg:1666514555754&q=iris-t+durchmesser&sa=X&ved=2ahUKEwjV_-7A-vX6AhUODewKHTGhBFgQ6BMoAHoECFsQAg Durchmesser : 127 mm
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbhLODiokPct-pd9hP_t7_cADO4xg:1666514555754&q=iris-t+gefechtskopf&sa=X&ved=2ahUKEwjV_-7A-vX6AhUODewKHTGhBFgQ6BMoAHoECF0QAg Gefechtskopf : 11,4 kg
От новий Золкін
2 д. ·
ДЕРУСИФІКАЦІЯ АБО СМЕРТЬ
(неформальне звернення до Віталія Кіма)
УВАГА! СЕНСАЦІЯ!!! Нещодавно мною та воєнними експертами Пентагону майже офіційно доведено, що в усіх російських (радянських) пам'ятниках, ба й навіть вуличних табличках з російськими (радянськими) топонімами заховано секретні маячки для наведення ракет. Щоб не палити "контору", ракети беруть поправку у 200-300 метрів, руйнуючи переважно цивільну забудову.
Цю секретну програму створили ще за Берії, під час Холодної війни. Інфа 100%. Це було зроблено для того, щоб знищити війська НАТО в разі їхнього вторгнення в Прибалтику та Україну. Також цілком ймовірно, що чіпи заховано в радянські книжки. Зокрема повні видання Пушкіна, Толстого та Достоєвського. Особливо небезпечні випущені під час "пєрєстройкі" томіки Булгакова, Солжєніцина та Ахматової, оскільки містять вже модифіковані чіпи для наведення безпілотників.
********** російські ракети летять на звук російської мови. Особливо точно наводяться на мат, попсу та кодові слова-паразити "как-то так", "тіпа", "на самом дєлє" та "жєсть". Система наведення ракет постійно модернізується. Центр управління пекельною машиною час від часу активується у Кремлі.
Українці, якщо хочете вижити - зносьте радянські та російські пам'ятники, змінюйте топоніми, позбувайтеся книжок країни-терориста. Переходьте на українську не тільки у ФБ та ефірах на Ютубі, але й в побуті. Тримайтеся якомога далі від російськомовних співвітчизників. Читайте своє, плекайте своє, підтримуйте своє і тоді залишитесь живими, а Україна переможе! Бо все російське - вбиває!
Дерусифікація або смерть!
Цілющі українські книжки, авторства Антіна Мухарського, що покращують життєвий тонус та рятують життя можна замовити на сайті UKRIDEABOOK.
П.С. А до пана Кіма доводжу логічний висновок: знищивши в Миколаєві пам'ятник чекістам, невідомі українські патріоти врятували десятки, а може й сотні російськомовних громадян, які й досі наражають на небезпеку і смерть тисячі земляків, які живуть поруч. Бо на правах відповідального мольфара давно кажу - війна в Україні триватиме доти, поки тут звучатиме русская рєчь - найкращий маячок для наведення *********** російських ракет.
Як доля звела, так і розвела.