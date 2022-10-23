Нетаньяху не виключає надання Україні зброї у разі перемоги на виборах

Лідер ізраїльської опозиції Біньямін Нетаньяху, партія якого "Лікуд", згідно з соціологічними опитуваннями, є фаворитом майбутніх парламентських виборів, заявив про готовність розглянути питання надання Україні зброї у разі, якщо він знову обійме посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мене запитували про це нещодавно, і я сказав, що розгляну це питання, коли прийду на посаду (прем’єр-міністра. - Ред.)", - сказав Нетаньяху про можливість надання Україні озброєння.

Нетаньяху також розповів, що його просили стати посередником між Україною та росією, коли почалася повномасштабна війна, але він залишив це тодішньому прем’єр-міністру Нафталі Бенету. За його словами, така можливість, ймовірно, з’явиться знову, якщо він очолить ізраїльський уряд.

Лідер ізраїльської опозиції зазначив, що, розгортаючи агресію проти України, президент росії володимир путін, на його думку, "керувався своїм баченням відновлення великої російської держави".

"І я сподіваюся, що він передумає. Але я не хочу грати в психолога. Я хочу бути прем’єр-міністром, отримувати всю інформацію, а потім приймати рішення про те, чи робитимемо ми щось у цьому конфлікті, крім того, що було вже зроблено", - додав він.

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