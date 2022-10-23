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Нетаньяху не виключає надання Україні зброї у разі перемоги на виборах

нетаньяху

Лідер ізраїльської опозиції Біньямін Нетаньяху, партія якого "Лікуд", згідно з соціологічними опитуваннями, є фаворитом майбутніх парламентських виборів, заявив про готовність розглянути питання надання Україні зброї у разі, якщо він знову обійме посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мене запитували про це нещодавно, і я сказав, що розгляну це питання, коли прийду на посаду (прем’єр-міністра.  - Ред.)", - сказав Нетаньяху про можливість надання Україні озброєння.

Нетаньяху також розповів, що його просили стати посередником між Україною та росією, коли почалася повномасштабна війна, але він залишив це тодішньому прем’єр-міністру Нафталі Бенету. За його словами, така можливість, ймовірно, з’явиться знову, якщо він очолить ізраїльський уряд.

Лідер ізраїльської опозиції зазначив, що, розгортаючи агресію проти України, президент росії володимир путін, на його думку, "керувався своїм баченням відновлення великої російської держави".

"І я сподіваюся, що він передумає. Але я не хочу грати в психолога. Я хочу бути прем’єр-міністром, отримувати всю інформацію, а потім приймати рішення про те, чи робитимемо ми щось у цьому конфлікті, крім того, що було вже зроблено", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху виступив проти постачання Україні зброї Ізраїлем: Її може отримати Іран

Автор: 

Ізраїль (1641) Нетаньягу Беньямін (169) зброя (7461)


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Топ коментарі
+28
Заради перемоги на виборах, цей може сказати, що Ірану зброю продасть.
Якби лише це забезпечило додаткові голоси.
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23.10.2022 10:31
+25
в нього сім п'ятниць на тиждень. Буквально два дні тому заявляв протилежне.

НЕ ВІРЮ!
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23.10.2022 10:32
+23
Да уж эта гнида мать продаст за рейтинг, видимо опросы пошли не по рылу. Так что по поводу оружия он ****** как троцкий.
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23.10.2022 10:34
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Заради перемоги на виборах, цей може сказати, що Ірану зброю продасть.
Якби лише це забезпечило додаткові голоси.
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23.10.2022 10:31 Відповісти
ні,він розумно сказав,що коли отримає більшу інформацію,а наші запроданці нічим не гребують заради корита
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23.10.2022 10:44 Відповісти
Ничего "умного" в его словах нет, это обычная практика "заговаривания зубов" ... после получения большей информации потребуется получить еще больше и т.д. и т.п.
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23.10.2022 10:52 Відповісти
Коли отримає більшу інформацію...Я думаю,що такої інформаціі яка є в нього ніхто не має...В тому числі він знає,що абсолютна більшість ізраїльтян за Україну...Є там відморожені старі пердуни-сталіністи,але навіть вони притихли...Так що Їзраєлю треба визначатись,і вони безумовно визначаться,причому так,що мало не здасться ні Ірану,ні рашці...
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23.10.2022 13:12 Відповісти
Він не казав, що продасть.
Він сказав - розгляне можливість))) Так вони і зараз щось там розглядали...
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23.10.2022 12:22 Відповісти
і вашим і нашим...політики як повії
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23.10.2022 10:32 Відповісти
от не порівнював би я повій з політиками, навіть однієї статі підлоги...
Одні, борються за клієнта вмінням та використовують власне тіло, інші вчаровують нарід брехнею, обіцянками та віддаються, виключно для досягнення впливу на державні кошти.
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23.10.2022 12:37 Відповісти
в нього сім п'ятниць на тиждень. Буквально два дні тому заявляв протилежне.

НЕ ВІРЮ!
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23.10.2022 10:32 Відповісти
цікаво він бреше чи говорить правду?
і коли він бреше?
і коли говорить правду?
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23.10.2022 10:33 Відповісти
Ми цього не знаємо, бо не знаємо івриту.
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23.10.2022 10:37 Відповісти
Да уж эта гнида мать продаст за рейтинг, видимо опросы пошли не по рылу. Так что по поводу оружия он ****** как троцкий.
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23.10.2022 10:34 Відповісти
Як і всі політики.
За рейтинг, рідну матір продадуть.
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23.10.2022 10:37 Відповісти
Брехло. Недавно верещало,що категорично проти. Хитрозаді пейсаті свині.
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23.10.2022 10:35 Відповісти
Цей безпейсний.
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23.10.2022 10:38 Відповісти
У него просто они в другом месте.
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23.10.2022 10:54 Відповісти
А як же колорадська стрічка на лацкані під час участі в рашистському параді на "честь" побєдобєсія?
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23.10.2022 10:37 Відповісти
"Біньямін Нетаньяху... заявив про готовність розглянути питання надання Україні зброї у разі, якщо він знову обійме посаду прем'єр-міністра"

Це як у добре відомому анекдоті: "Я не гінеколог, але подивитися можу!"
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23.10.2022 10:37 Відповісти
Нетаньяху? Не смішіть.
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23.10.2022 10:39 Відповісти
Карочє, "і зброю поставлю, і посередником стану, і перестану допомагати Україні - все, що хочете, все коли хочете, все, як хоченте, аде лише мене оберіть". Цікаво помлухати зараз бібімтів. То такі ізраїльські зебіли.
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23.10.2022 10:39 Відповісти
І що тільки не пообіцяєш ,шоб тільки обрали на посаду.
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23.10.2022 10:39 Відповісти
Судячи з заяв, шанси у нього, такі собі.
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23.10.2022 10:41 Відповісти
Наконец-то Украина получит израильские высокотехнологичные рогатки
для сбивания дронов. Может быть.
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23.10.2022 10:41 Відповісти
Обещания королей ничего им не стоит.
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23.10.2022 10:42 Відповісти
Беня бреше
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23.10.2022 10:47 Відповісти
Чому ж бреше? Просто він дає лукаві обіцянки. Якщо його оберуть, він розгляне питання, як і обіцяв і скаже: "Ізраїль не постачатиме Україні зброю, бо враховує свої оборонні інтереси" (як це сказав нинішній прем"єр Лапід).
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23.10.2022 10:54 Відповісти
він це, ізраїльський шрьодер-меркель, і проти нього-як керівника- мали б застерегти вихідці з пострадянських країн євреї,які проживать як у в ІЗРАЇЛІ так і по інших місцях.ОТ як він буде боротися з іраном,якщо той друг кремля.а натаньягу друг путіна і носив клоуницькі фоторграфії якогось безсмертного полка по красній площі,забувши.що ГОЛОКОСТ розвинувся саме в період дружби гітлера і кремля!! а про антисеміцькі висловлювання в кремлі,я мовчу,як і підтримку арабтерористів кремлем!!!ОСЬ.як це все перемолоти і чи НЕ ЦЕ ПОРОДЖУЄ АНТИСЕМЕТИЗМ У СВІТІ-саме такі натаньягі медвєдєви дерипаски абоамовичі-
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23.10.2022 11:00 Відповісти
Евреи-огидні піздуни! Надеюсь,у народа Украины окажется долгая память и они никогда не забудут "той помощи и поддержки",оказываемой израилем
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23.10.2022 11:03 Відповісти
Виявляється, в Ізраілі є свій зеленський!
Таке ж саме рідкісне брехло.
Сподіваюся, що його оберуть прем'єром і тоді я скажу «так вам і треба»!
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23.10.2022 11:05 Відповісти
Містере, свій Зеленський із Римою у них є від почесної пожиттєвої пенсії такого видатного .ідора вЗесвіту, як віслюк...
Наріду імені 73% у них немає, щоб поржать и взглянуть в очко соседа-людоеда, перестав стрелять.
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23.10.2022 12:45 Відповісти
Краще спитали, що він думає про вислів лаврова щодо єврейського коріння гітлера. Чи відшукали вже в ізраїлі родичів гітлера, а можливо, гебельса, гіммлера і бормана?
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23.10.2022 11:07 Відповісти
Ага ага, розгляне він. Дурна шльондра, ти ж сам себе спалив цим реченням: "керувався своїм баченням відновлення великої російської держави". А що, коли керуєшся якимсь там баченням, то можна геноцидити другу за розмірами країну Європи? А чого ж ви, суки, Гітлера не любите? Він теж не просто так євреїв вбивав, а керувався своїм баченням відновлення великої німецької держави.
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23.10.2022 11:11 Відповісти
Вірити Натаньяху, себе не поважати.
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23.10.2022 11:13 Відповісти
Та чому ж не вірити? Він пообіцяв розглянути - то він і розгляне. А продавати зброю він не обіцяв
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23.10.2022 12:25 Відповісти
І я про це. Про брехню, лукавство, маніпуляцію, словоблудство.
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23.10.2022 12:43 Відповісти
Ця морда така брехлива як і Путін
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23.10.2022 11:27 Відповісти
розглянути можна все... прийняти позитивне для україни рішення .. ні..
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23.10.2022 11:41 Відповісти
какой хитрожопый поц=) "рассмотреть", - еще не значит "передать"
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23.10.2022 11:53 Відповісти
Порошенко не договороспособный,будем ждать другого президента Украины...дождались...?дя,,,73,,,,%...мы их сделали... Эпоха бедности закончилась...
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23.10.2022 11:55 Відповісти
Щоб дорватися до корита і не так розкарячишся. Навіть кричалку харківських вболівальників повторить.
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23.10.2022 11:56 Відповісти
Выборы в США ноябрь,выборы в Израиле и Турции совсем скоро...не успеете перднуть...
Кстати Цензор читают очень внимательно не только кремлевские шакалы..но и Госдеп с Моссадом...,так что не месите бисер...
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23.10.2022 12:00 Відповісти
что Госдеп, что Моссад в первую очередь смотрят на то, что творит в мире путлеровская раша, а не на то, что пишут на Цензоре форумчане. )
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23.10.2022 12:49 Відповісти
Ты плохо знаешь работу спецслужб...от слова совсем не знаешь...😛
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23.10.2022 13:12 Відповісти
я і не казав, що знаю. )) просто керувався здоровим глуздом. якщо прийняте на Заході рішення ізолювати те куйло від світу, бо це справді загроза світу, не тільки Україні, то ті коменти на цензорі до уваги брати ніхто не буде. а будуть брати до уваги вибухи на північних потоках, травлю Скрипалів в Солсбері, збиття МН 17 і так далі.
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23.10.2022 13:44 Відповісти
Конгресс США утвердил помощь Украине в размере 50 ярдов доляров...,эти средства передадут Украине без долговых обязательств...типа Сова из мульта.. безвозмездно...Боже храни Америку...🇺🇸энд Британию..🇬🇧
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23.10.2022 12:10 Відповісти
Нαχ він потрібен зі своїми виборами.
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23.10.2022 12:24 Відповісти
Сейчас необходимо официальным лицам Украины молчать в Тряпочку до 31 декабря...выборы нового премьера Британии на носу...
Лишняя нелепая фраза Зелемойских чуваков может только навредить...Молчание Золото...😛 казали генералы Залужный и Кривонос... Слава ЗСУ ♥️🖤🔱🔱🔱
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23.10.2022 12:29 Відповісти
🤮
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23.10.2022 12:36 Відповісти
Это который портрет дедушки с Путиным на парадах носит?
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23.10.2022 12:39 Відповісти
не надо говорить оружие, предоставьте средства защиты гражданских обьектов от иранских дронов ) (есесно речь о система ПВО-ПРО) Что вы за евреи неправильные тугодумы блин...
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23.10.2022 12:46 Відповісти
Держи карман шире. У Израиля нет никаких интересов в Украине.
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23.10.2022 12:51 Відповісти
В борьбе с китайскими дронами собранными в Иране и доставленными на Мавзолей путлера Украина уже научилась их сжигать 🔥🔥что куриц 🐔🐔с Герба РабZeи..типа Барбекю..☠️☠️☠️👽💀
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23.10.2022 13:05 Відповісти
так ложишсь уже в гроб или пансионат дед востока
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23.10.2022 13:25 Відповісти
Пройдёт на выборах и не даст Украине оружие?
Как бы его тогда выщелкнуть из власти???
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23.10.2022 13:31 Відповісти
та йди вже лісом,клятий кацап!
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23.10.2022 15:12 Відповісти
Сказки рассказывает
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23.10.2022 13:56 Відповісти
Так пусть Кулеба на всю страну, по Украин. ТВ,скажет ему "А КТО ВРЕТ??!"
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23.10.2022 16:33 Відповісти
Очередной пиз-ж. Было уже с Макроном. Смотрите на дела их а не на ****** их - сказано в Библии....
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23.10.2022 22:35 Відповісти
 
 