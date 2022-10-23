Вночі над Кіровоградською областю збили ворожу ракету. Її уламки пошкодили декілька будинків в Онуфріївці, - ОВА

Вночі уламками збитої в Онуфріївці ворожої ракети пошкоджено кілька будинків. Обійшлося без загиблих та травмованих.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі уламками збитої в Онуфріївці ворожої ракети пошкоджено кілька будинків. На місці працюють відповідні служби", - повідомив Райкович.

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