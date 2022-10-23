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Вночі над Кіровоградською областю збили ворожу ракету. Її уламки пошкодили декілька будинків в Онуфріївці, - ОВА

ракети,уламки

Вночі уламками збитої в Онуфріївці ворожої ракети пошкоджено кілька будинків. Обійшлося без загиблих та травмованих.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі уламками збитої в Онуфріївці ворожої ракети пошкоджено кілька будинків. На місці працюють відповідні служби", - повідомив Райкович.

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Автор: 

крилаті ракети (1073) Райкович Андрій (28) Кіровоградська область (568)


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добра робота ЗСУ
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23.10.2022 11:00 Відповісти
 
 