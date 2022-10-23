Удари по енергетичній інфраструктурі Рівненщини: упродовж ночі світло повернули 35 тис. абонентів

Упродовж ночі вдалось підключити до енергопостачання близько 35 тисяч абонентів на Рівненщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Усе це дякуючи самовідданій безперервній роботі "Укренерго", "Рівнеобленерго" та вам, друзі. Хочу подякувати кожному, хто після відновлення постачання електроенергії використовував її ощадливо. Саме ви допомогли десяткам тисяч наших земляків зарядити гаджети, приготувати дітям їжу, зігрітися…", - зазначив він.

За словами Коваля, наразі енергетики працюють над підключенням ще 24750 абонентів.

"Це, зокрема, мешканці смт Зоря, Олександрія, Клевань, Оржів, Шпанів, Шубків та інші. Наполегливо прошу усіх громадян: свідома економія енергоспоживання допоможе швидше повернути світло в оселі цих людей. Упродовж дня важливо уникати навантажень на енергосистеми. До прикладу, пральні чи посудомийні машини варто запускати після 23 години вечора. Тому що пікові навантаження призводять до віялових відключень. Будьмо свідомі. Цей непростий період подолаємо. Разом!", - нагадує очільник регіону.

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