УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12257 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 846 17
діти (4931) заручник (818) Енергодар (261)

Українські діти, яких вивезли "на відпочинок" до Росії, стали заручниками окупантів, - мер Орлов

енергодар

Батьки дітей, яких з Енергодара та навколишніх сіл відправили до Краснодарського краю РФ, вже почали отримувати тривожні повідомлення.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ

"Деякі батьки, які попри повномасштабну війну нещодавно відправили з Енергодара та навколишніх сіл своїх дітей до Краснодарського краю РФ, вже почали отримувати тривожні повідомлення. Окупанти поставили їх перед фактом, що діти "затримуються на відпочинок в Росії на невизначений термін", наказали передати теплі речі, та "заспокоїли", що діти ходитимуть там до школи", - написав він.

Орлов зазначає, що діти фактично стали заручниками терористів. І якщо одну частину батьків це зовсім не лякає, то інша відверто шокована таким розвитком подій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Енергодарі обстріляли готель, в якому полюбляли відпочивати російські загарбники

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
вата довбана
нехай тепер самі їдуть і пробують забрати
показати весь коментар
23.10.2022 11:44
+19
Це ж якими потрібно бути дебілами щоб добровільно віддати дітей кацапам...
показати весь коментар
23.10.2022 11:43
+12
Довбойоби батькі у українських дітей.
показати весь коментар
23.10.2022 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Довбойоби батькі у українських дітей.
показати весь коментар
23.10.2022 11:42 Відповісти
не потрібно всіх порівнювати з окремими отими самими...
показати весь коментар
23.10.2022 11:44 Відповісти
Я ж про конкретних батьків написав!
Відправили на «відпочинок» от тепер нехай розгрібають.
Настільки порожня голова в людей, що просто не віриться.
І це в Енергодарі, де повно атомників, у яких точно голова має бути на плечах!
показати весь коментар
23.10.2022 11:50 Відповісти
Та все простіше - у кацапів майже відсутнє відчуття родини, що відображено в їхфолькльорі - "Кошка бросила котят - пусть ****** как хотят".
показати весь коментар
23.10.2022 12:54 Відповісти
вата довбана
нехай тепер самі їдуть і пробують забрати
показати весь коментар
23.10.2022 11:44 Відповісти
Це ж якими потрібно бути дебілами щоб добровільно віддати дітей кацапам...
показати весь коментар
23.10.2022 11:43 Відповісти
Так "батьки" теж мабуть прокацаплені!
показати весь коментар
23.10.2022 11:52 Відповісти
Тревожиться родителям нужно было раньше , на счёт присутствия ума в их головах .
показати весь коментар
23.10.2022 11:44 Відповісти
Нехілий такий кіднепінг орки влаштували. І саме жахливе, що їм за це нічого не буде. Жодна організація у світі не втрутиться та не визволить цих дітей з лап людожерів.
показати весь коментар
23.10.2022 11:52 Відповісти
за халяву завжди платиш подвійно.
показати весь коментар
23.10.2022 11:57 Відповісти
Дитячі органи дуже дорогі.
показати весь коментар
23.10.2022 12:02 Відповісти
Я про ; одну частину батьків це зовсім не лякає;
показати весь коментар
23.10.2022 12:03 Відповісти
Такі ж тупі вато-мамаші, як і ті, що з Харківської області віддавали дітей "на відпочинок" до кацапії.
"Лишьбынебыловойны", "мыполитикойнеинтересуемся"...
Мені цих батьків-довбойобів і не жалко.
показати весь коментар
23.10.2022 12:53 Відповісти
Емнесті інтернешнл- глуха і сліпа! Потвори всІ: кацапня -атьки-ватани - міжнародні "правозахисні" організації що живуть на гранти оркостану! паскуди!
показати весь коментар
23.10.2022 13:52 Відповісти
Це кошмар. Жах що є такі батьки, жах для дітей. Жах що ООН здатна тільки виражати занепокоєння і вести сумнівну статистику. Жах від свідомості, що якби це були єврейські діти, бункерного педофіла вже або знищили б, або він сидів би в клітці на засіданні міжнародного трибуналу з зашморгом на шиї.
показати весь коментар
23.10.2022 14:32 Відповісти
продажные родители доверили детей оккупанту. они хуже оккупанта.
показати весь коментар
23.10.2022 15:34 Відповісти
Это каким надо быть дебилом, чтоб собственноручно отдать детей в рашкостан в руки оккупантов!
показати весь коментар
23.10.2022 15:56 Відповісти
 
 