Українські діти, яких вивезли "на відпочинок" до Росії, стали заручниками окупантів, - мер Орлов

Батьки дітей, яких з Енергодара та навколишніх сіл відправили до Краснодарського краю РФ, вже почали отримувати тривожні повідомлення.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі батьки, які попри повномасштабну війну нещодавно відправили з Енергодара та навколишніх сіл своїх дітей до Краснодарського краю РФ, вже почали отримувати тривожні повідомлення. Окупанти поставили їх перед фактом, що діти "затримуються на відпочинок в Росії на невизначений термін", наказали передати теплі речі, та "заспокоїли", що діти ходитимуть там до школи", - написав він.

Орлов зазначає, що діти фактично стали заручниками терористів. І якщо одну частину батьків це зовсім не лякає, то інша відверто шокована таким розвитком подій.

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