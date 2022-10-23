Вночі рашисти обстрілювали різні ділянки фронту від Авдіївки до Лимана, - Донецька ОВА

Російські загарбники продовжують обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Так, вночі російські окупанти обстрілювали різні ділянки фронту від Авдіївки до Лимана.

"На Донецькому напрямку найбільше постраждала Авдіївка - протягом ночі росіяни 6 разів обстріляли місто із артилерії та РСЗВ. Інформація про постраждалих наразі не надходила, обсяги руйнувань встановлюємо.



На Горлівському напрямку під обстріли потрапили Бахмутська, Соледарська і Торецька громади. Бахмут зазнав обстрілу вдосвіта – росіяни поцілили у розважальний заклад, також пошкоджено приватний будинок. У Соледарській громаді пошкоджено 3 будинки у Парасковіївці – без жертв. У Торецькій громаді росіяни обстріляли Курдюмівку – вбили щонайменше 1 людину, пошкоджено 2 будинки", - йдеться в повідомленні.

Водночас на Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Лиманської громади - під вогнем переважно Торське та Зарічне, також було два прильоти по Лиману. У громаді загинула 1 людина.

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