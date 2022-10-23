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Болгарія (767) Іспанія (879) НАТО (6206) Румунія (1115)

Іспанія направить 14 винищувачів до Болгарії та Румунії для посилення східного флангу НАТО

eurofighter

Мадрид відправить шість винищувачів Eurofighter і 130 солдатів до Болгарії з середини листопада до початку грудня для навчання місцевих сил.

Про це повідомляє DW із посиланням на міністерство оборони Іспанії, передає Цензор.НЕТ.

У межах стратегії НАТО з "реагування і стримування" до Румунії з грудня 2022 року до березня 2023 року буде направлено вісім винищувачів F18M і 130 військовослужбовців ВПС, додали в міністерстві.

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Топ коментарі
+2
Аж цікаво мені, як ото вони збиралися АЖ ЦІЛИМИ 130 солдатами і 6 літачками стримувать лаптєногу орду, що воює не з армією, а з цивільнимим в тилу?
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23.10.2022 12:04
+1
Smatriu ti herova saabrazhaiesh , vispis , a patom pa novoi !
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23.10.2022 12:13
+1
A ti v spam !
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23.10.2022 12:14
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Імітують діяльність,щоб потім скиглити що "нам в нато нєчєм защіщаться от русні.Нічєго нєт, Всьо уже стаіт на абаронє 5 см території ната." Хоча кожна людина не з примітивним мисленням розуміє, що *********** не нападуть на територію країни НАТО, тим паче після такого розй@бу в Україні.
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23.10.2022 12:04 Відповісти
A ti v spam !
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23.10.2022 12:14 Відповісти
За змістом є що сказати, чи тільки ********* невпопад?
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23.10.2022 18:09 Відповісти
Аж цікаво мені, як ото вони збиралися АЖ ЦІЛИМИ 130 солдатами і 6 літачками стримувать лаптєногу орду, що воює не з армією, а з цивільнимим в тилу?
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23.10.2022 12:04 Відповісти
Smatriu ti herova saabrazhaiesh , vispis , a patom pa novoi !
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23.10.2022 12:13 Відповісти
Интересно какие угрозы рсть для Болгарии ?
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23.10.2022 12:14 Відповісти
I ti durika kosish , da chto svami ...LOL
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23.10.2022 12:19 Відповісти
A mozhet ti ruskii , i ukraincev paka tut nima ...
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23.10.2022 12:20 Відповісти
Да, здесь тьма русских под каждой новостью. У себя дома языки в жопе держат. А как сюда приходят, так смелые, даже власть критикуют. Украинскую )
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23.10.2022 13:19 Відповісти
Испания исполняет обязанности перед союзниками. И молча помогает Украине. Будь как Испания
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23.10.2022 12:37 Відповісти
Собирает НАТО безпалевно группировку для рывка.......причём я думаю её используют для удара ,даже если пуйло не яо применит а попытается взорвать дамбу.
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23.10.2022 12:40 Відповісти
Фактор сдерживания. Но НАТО оголило зубки. Может куснуть(насмерть)
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23.10.2022 12:55 Відповісти
 
 