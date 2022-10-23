Іспанія направить 14 винищувачів до Болгарії та Румунії для посилення східного флангу НАТО
Мадрид відправить шість винищувачів Eurofighter і 130 солдатів до Болгарії з середини листопада до початку грудня для навчання місцевих сил.
Про це повідомляє DW із посиланням на міністерство оборони Іспанії, передає Цензор.НЕТ.
У межах стратегії НАТО з "реагування і стримування" до Румунії з грудня 2022 року до березня 2023 року буде направлено вісім винищувачів F18M і 130 військовослужбовців ВПС, додали в міністерстві.
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