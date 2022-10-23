Сьогодні окупанти можуть влаштувати чергову провокацію в Мелітополі, щоб звинуватити ЗСУ, - Федоров

Окупанти сьогодні збирають масовку на центральній площі міста з нагоди Дня звільнення Мелітополя від нацистів, де можливі провокації з їхнього боку.

Про це в ефірі національного марафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рашисти можуть влаштувати чергову провокацію у Мелітополі, щоб потім звинуватити Збройні Сили України.



О 16:00 вони збирають масовку на центральній площі міста з нагоди Дня звільнення Мелітополя від нацистів 23 жовтня 1943 року. Під час шабашу окупантів можливі провокації з їхнього боку.



Мелітопольці, будьте пильними. Уникайте місць скупчення людей, не підходьте до російських військових і ворожої техніки. В жодному разі не беріть участі в сумнівних заходах рашистів", - йдеться в повідомленні.

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