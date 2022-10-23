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Мелітополь (767) провокація (778) Федоров Іван (640)

Сьогодні окупанти можуть влаштувати чергову провокацію в Мелітополі, щоб звинуватити ЗСУ, - Федоров

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Окупанти сьогодні збирають масовку на центральній площі міста з нагоди Дня звільнення Мелітополя від нацистів, де можливі провокації з їхнього боку.

Про це в ефірі національного марафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рашисти можуть влаштувати чергову провокацію у Мелітополі, щоб потім звинуватити Збройні Сили України.

О 16:00 вони збирають масовку на центральній площі міста з нагоди Дня звільнення Мелітополя від нацистів 23 жовтня 1943 року. Під час шабашу окупантів можливі провокації з їхнього боку.

Мелітопольці, будьте пильними. Уникайте місць скупчення людей, не підходьте до російських військових і ворожої техніки. В жодному разі не беріть участі в сумнівних заходах рашистів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обрали Мелітополь логістичним центром окупованого півдня, - Федоров

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Звинуватять і шо далі? Кому не насрати на це?
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23.10.2022 12:05 Відповісти
Як раз мені здається самий нормас там шось рвонуть, щоб вата повсиралась.
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23.10.2022 12:09 Відповісти
Продивилася відео,де мої волонтери грузять допомогу захисникам десь під Бахмут. Тримайтесь і бережіть Україну. Наше Дякую і наша турбота поряд. Відчуваю задоволення, що і мої переводи коштів там є.
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23.10.2022 12:10 Відповісти
А что рузьге остается, кроме как провокакать?
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23.10.2022 12:13 Відповісти
а вам их мнения очень важно что о вас подумают кацапы и что вас обвинят орки? 8месяц войны как никак мир знает что это не контролируемые и окупированые територии и что всу не стреляет по мирным за 8 месяцев полно доказаетельств что всу только по оркам и складам зачем эти высеры что могут обвинить или подумает ктото чтоб овинить
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23.10.2022 12:15 Відповісти
Нехай бояься та думають,що це ми.
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23.10.2022 12:21 Відповісти
фодоров просто обязан поехать и разрулитть на месте ситуацию....
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23.10.2022 13:31 Відповісти
 
 