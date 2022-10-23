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Держприкордонслужба (5680) обстріл (27070) Сумська область (3240)

Шість громад Сумської області обстріляно мінометами, реактивною та ствольною артилерією, - Держприкордслужба

область,сумська

Ворог наніс вогневе ураження із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії по громадах Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на Державну прикордонну службу.

"Під ворожим вогнем опинилися 6 громад. Внаслідок обстрілів в одному із населених пунктів пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам'ятник, розбиті вулиці та міста, пошкоджено 2 житлових будинки, лінію електропередач", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу осколкові поранення дістала 68-річна місцева мешканка. Жінку доправили до лікарні. 

Повідомляється, що обстріл вівся зі сторони населених пунктів: Грудська, Некислиця, Тьоткіно, Анатоліївка, Ніколаєво-Дар’їно та Свердліково.

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Треба Московію обстріляти з Ураганів.
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23.10.2022 12:50 Відповісти
 
 