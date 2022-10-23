Шість громад Сумської області обстріляно мінометами, реактивною та ствольною артилерією, - Держприкордслужба
Ворог наніс вогневе ураження із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії по громадах Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу.
"Під ворожим вогнем опинилися 6 громад. Внаслідок обстрілів в одному із населених пунктів пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам'ятник, розбиті вулиці та міста, пошкоджено 2 житлових будинки, лінію електропередач", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу осколкові поранення дістала 68-річна місцева мешканка. Жінку доправили до лікарні.
Повідомляється, що обстріл вівся зі сторони населених пунктів: Грудська, Некислиця, Тьоткіно, Анатоліївка, Ніколаєво-Дар’їно та Свердліково.
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Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар23.10.2022 12:50 Відповісти Мені подобається 0
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