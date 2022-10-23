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Минулої доби морські піхотинці знищили гелікоптер Ка-52, гаубицю "Мста-С", 2 "Гради" та сховище з боєприпасами, - ВМС

вмс

22 жовтня військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Минулої доби морські піхотинці знищили 4 чоловіки живої сили та гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили самохідну гаубицю "Мста-С", 2 реактивні системи залпового вогню "Град" та сховище з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морські піхотинці знищили десятки рашистів, 4 гармати, міномет та 2 сховища з боєприпасами, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби морські піхотинці знищили гелікоптер Ка-52, гаубицю Мста-С, 2 Гради та сховище з боєприпасами, - ВМС 01

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23.10.2022 12:42 Відповісти
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23.10.2022 12:50 Відповісти
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23.10.2022 12:51 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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23.10.2022 12:53 Відповісти
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23.10.2022 17:17 Відповісти
 
 