Минулої доби морські піхотинці знищили гелікоптер Ка-52, гаубицю "Мста-С", 2 "Гради" та сховище з боєприпасами, - ВМС
22 жовтня військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Минулої доби морські піхотинці знищили 4 чоловіки живої сили та гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.
Як зазначається, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили самохідну гаубицю "Мста-С", 2 реактивні системи залпового вогню "Град" та сховище з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються.
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