Минулої доби морські піхотинці знищили гелікоптер Ка-52, гаубицю "Мста-С", 2 "Гради" та сховище з боєприпасами, - ВМС

22 жовтня військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Минулої доби морські піхотинці знищили 4 чоловіки живої сили та гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили самохідну гаубицю "Мста-С", 2 реактивні системи залпового вогню "Град" та сховище з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морські піхотинці знищили десятки рашистів, 4 гармати, міномет та 2 сховища з боєприпасами, - ВМС. ІНФОГРАФІКА