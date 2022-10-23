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Іранські інструктори в Білорусі координують запуски Shahed-136 по об’єктах інфраструктури України, - Центр національного спротиву

shahed,shahed-136

Іранських інструкторів привезли до Білорусі – там вони навчають російських військових та координують запуски БПЛА по об’єктах інфраструктури в Україні.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"В селі Микулічі, що в Гомельській області, помічена група іранських інструкторів, офіцерів КВІР ІРІ, які перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ.

За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори координували запуски БПЛА "Shahed-136" по об’єктах інфраструктури Київщини, північних та західних областей України", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними місцевого підпілля, росіяни повністю перебрали на себе контроль над авіабазами у Барановичах та Ліді. Окупанти продовжують використовувати їх для завдання ударів по території України.

Читайте також: Іран направить на територію РФ інструкторів з використання БпЛА "Shahed-136" та "Arash-2, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі
+22
подлая белорашка долго испытывает терпение ВСУ ... ой долго...
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23.10.2022 13:48
+18
Кацапські війська і іранські потвори - законні військові цілі. Чому до сих пір вони не нейтралізовані в **********? Я вже не кажу про літаки з ракетами, які знищують нашу інфраструктуру. Таке відчуття, що ********** - священна корова, яку неможна чіпати.
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23.10.2022 14:00
+11
Зеленський+Стефанчук мабуть таки зателефонують нелегітимному бульбофюлєру щодо перебування іранських інструкторів та ОБСТРІЛИ З ТЕРИТОРІЇ Білорусів УКРАЇНИ !!!
За вагнерівців турбувався, дзвонив, а за Обстріли України Зеля чомусь, мовчить!!
Можливо забув телефон, так єрмак нехай з'єднує, це ж і є його робота!!
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23.10.2022 13:55
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подлая белорашка долго испытывает терпение ВСУ ... ой долго...
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23.10.2022 13:48 Відповісти
І знову ми не можемо їх знищувати, ми не зможемо перевести війну на територію РФ, а обстріли продовжуватимуть бути однобічними тільки по нам, яким х#єм пан Блінкен ми маємо виграти цю війну?
Без Байдена і Джонсона Україна давно би підписала капітуляцію, як і Грузія в 2008 р.
Ракетні програми, як би і були реалізовані після 2019 р., реально не дуже б на помогли, це капля в морі проти армії і ракет, що виставила проти нас РФ. Єдина гарантія безпеки вистояти проти такого монстра це наявність ЯЗ від якої ми відмовились в 1994 р. під гарантії безпеки і територіальної цілісності від США і Великобританії, в тому числі...
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
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23.10.2022 13:51 Відповісти
Зеленський+Стефанчук мабуть таки зателефонують нелегітимному бульбофюлєру щодо перебування іранських інструкторів та ОБСТРІЛИ З ТЕРИТОРІЇ Білорусів УКРАЇНИ !!!
За вагнерівців турбувався, дзвонив, а за Обстріли України Зеля чомусь, мовчить!!
Можливо забув телефон, так єрмак нехай з'єднує, це ж і є його робота!!
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23.10.2022 13:55 Відповісти
Ні щоб влупити туди! Але ж свій асфальтобітум так далеко не летить. А Америка американськими не дозволяє. Ось і як тут перемагати з такою владою?
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23.10.2022 13:59 Відповісти
Кацапські війська і іранські потвори - законні військові цілі. Чому до сих пір вони не нейтралізовані в **********? Я вже не кажу про літаки з ракетами, які знищують нашу інфраструктуру. Таке відчуття, що ********** - священна корова, яку неможна чіпати.
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23.10.2022 14:00 Відповісти
В Крыму и на Донбассе иранцы не в безопасности. Могут сгореть на работе. А в белорусской области можно в полной безопасности стрелять ракетами, дронами и прочей херней. Хорошо устроились.
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23.10.2022 14:03 Відповісти
Отже,по сєлу Мікулічі в'ї..ати хаймерсами.
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23.10.2022 14:04 Відповісти
Вова дзвони таргану там в нього терористи на території!
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23.10.2022 14:06 Відповісти
Як вам білоруські МАЗи, трактори МТЗ, холодильники "Антантік",морозиво, молоко, коббаса і майонез, наїлися? Ми вбивали свої підлприємства покупаючи це гівно, які в підсумку використовує гроші на війну проти України. Пряма участь у війні, але допомогли в цьому саме українці, бо його вироби зараз нікому не потрібні. Тут і заслуга мамамії з абхазії, який купував для України їх елоектроенергію.
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23.10.2022 14:16 Відповісти
а як вам китайські шмотки, тепер навіть трусів не купити, ні колготи дитині, а ми що, не можемо це все самі виробляти? тепер же китайці підтримують рашку а нам виражають "сочувствие".
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23.10.2022 14:57 Відповісти
Та не дуже китайці підтримують Засрашку і не одна ракета з території Китаю не злетіла в бік України. Китайські речі пог всьомі світу, а білоруські масово були тількит в нас і вони масово луплять за допомогоб росії тільки по нам.
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23.10.2022 15:31 Відповісти
чи не хоче чи одне кодло по знищеню України.
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23.10.2022 16:49 Відповісти
Поки не будем хоча б пускати обратку дронами та ракетами, буде Україна буде вся зруйнована. Чим займається зараз укроборонпром і які кошти ідуть на його утримання. Хто приймав рішення про заборону приватним компаніям виробляти дрони і чому ця заборона діє зараз ?
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23.10.2022 14:29 Відповісти
Рішення ро роботу "укроборонпрому" та інших оборонних структур прийнява у 2019 році найвумніший на платені нарід 73%, так що бутьте обережним при вислдовлюванні таких позицій. Хоча за 8 місяців активного нападу Цапії наш "оборонпром" давно мав виготовити сотню ракет "Нептун", "Грім 2", "Буревій" "Верба" та інші. Але ми тільки клянчимо у США і ЄС - "дайте нас ракети". Нарід є нарід, він дуже вумний і більша частина того наріду зараз перебуває за кордоном і підтримує вимагання ракет, а не їх будівництво.
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23.10.2022 14:49 Відповісти
потрібно було із сивим не барижничати над нарідом а бути патріотами і не привелиб тоді до влади зелених.
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23.10.2022 16:52 Відповісти
Чого не гондошим по ним? Особисто мені поперек *** ті білоруси, такі ж раби , як і прокажені. І такої думки сподіваюсь більшість в Україні. Нам наші дорожче за всіх.
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23.10.2022 14:30 Відповісти
по селам і містам стріляти ми і не будемо, русскіє свої міста і села і без нас чудово ******** і руйнують.
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23.10.2022 14:59 Відповісти
А відповідь проста - нам немає чим стріляти. Асфальт далеко не летить.
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23.10.2022 15:33 Відповісти
Вот интересно одно, что будет с Пюрешницей когда РФ проиграет.
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23.10.2022 14:50 Відповісти
Треба допомогти Білорусії впоратись із "невідомими терористами", які з її території обстрілюють Україну ракетами та баражуючими ************, схожими на БПЛА виробництва Ірану. Сама Білорусь не може ані виявити місця розташування баз терористів, ані припинити їхні атаки. Чому Білорусь не звертається по допомогу до ООН? Якщо і ООН не зможе виявити місця базування терористів, припинити їхню терористичну активність, то отримати в ООН для України право самостійно виявити та знищити бази терористів - злочинців на території республіки Білорусь.
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23.10.2022 15:51 Відповісти
 
 