Іранські інструктори в Білорусі координують запуски Shahed-136 по об’єктах інфраструктури України, - Центр національного спротиву

Іранських інструкторів привезли до Білорусі – там вони навчають російських військових та координують запуски БПЛА по об’єктах інфраструктури в Україні.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"В селі Микулічі, що в Гомельській області, помічена група іранських інструкторів, офіцерів КВІР ІРІ, які перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ.

За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори координували запуски БПЛА "Shahed-136" по об’єктах інфраструктури Київщини, північних та західних областей України", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними місцевого підпілля, росіяни повністю перебрали на себе контроль над авіабазами у Барановичах та Ліді. Окупанти продовжують використовувати їх для завдання ударів по території України.

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