Іранські інструктори в Білорусі координують запуски Shahed-136 по об’єктах інфраструктури України, - Центр національного спротиву
Іранських інструкторів привезли до Білорусі – там вони навчають російських військових та координують запуски БПЛА по об’єктах інфраструктури в Україні.
Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"В селі Микулічі, що в Гомельській області, помічена група іранських інструкторів, офіцерів КВІР ІРІ, які перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ.
За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори координували запуски БПЛА "Shahed-136" по об’єктах інфраструктури Київщини, північних та західних областей України", - йдеться в повідомленні.
Також, за даними місцевого підпілля, росіяни повністю перебрали на себе контроль над авіабазами у Барановичах та Ліді. Окупанти продовжують використовувати їх для завдання ударів по території України.
Будь ласка, зачекайте...
Без Байдена і Джонсона Україна давно би підписала капітуляцію, як і Грузія в 2008 р.
Ракетні програми, як би і були реалізовані після 2019 р., реально не дуже б на помогли, це капля в морі проти армії і ракет, що виставила проти нас РФ. Єдина гарантія безпеки вистояти проти такого монстра це наявність ЯЗ від якої ми відмовились в 1994 р. під гарантії безпеки і територіальної цілісності від США і Великобританії, в тому числі...
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
За вагнерівців турбувався, дзвонив, а за Обстріли України Зеля чомусь, мовчить!!
Можливо забув телефон, так єрмак нехай з'єднує, це ж і є його робота!!